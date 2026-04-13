ЕС подготовил Мадяру список из 27 условий для разблокирования 35 млрд для Венгрии, - FT

Европейская комиссия начала срочные переговоры с лидером венгерской партии "Тиса" Петером Мадяром после его победы на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Financial Times, которая ссылается на источники в ЕС.

В Брюсселе ожидают, что новая власть в Будапеште сможет изменить подход к отношениям с Евросоюзом и Украиной. Одним из ключевых условий для дальнейшего финансирования является проведение реформ и разблокирование замороженных европейских средств.

"У него есть полноценный мандат на изменения… и мы сотрудничаем с ним с первого дня", — отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Читайте также: Мадяр высказался о встрече с Зеленским

Переговоры по Украине и санкциям против РФ

По данным европейских дипломатов, в Брюсселе рассматривают новую политическую ситуацию как возможность для возобновления сотрудничества с Будапештом. Ключевыми вопросами стали поддержка Украины, в частности возможное разблокирование крупного кредита, а также снятие вето на санкционные решения против России.

Европейская комиссия уже готовит технические механизмы для возможного финансирования Украины после смены власти в Венгрии. В ЕС рассчитывают, что первые решения могут быть приняты сразу после официального вступления Мадяра в должность премьера.

Читайте также: Если Путин позвонит мне, я возьму трубку и призову прекратить войну, — Мадяр

Замороженные средства и условия для Будапешта

В настоящее время около 35 млрд евро европейских средств для Венгрии остаются заблокированными из-за споров о верховенстве права, коррупционных рисках и судебной системе. Часть финансирования также связана с невыполнением решений суда ЕС.

Брюссель выдвинул Будапешту 27 условий для разблокирования средств, включая антикоррупционные реформы и изменения в законодательстве, которое ранее вызывало претензии ЕС.

В Еврокомиссии подчеркивают, что дальнейшие решения будут зависеть от реальных шагов нового правительства и выполнения европейских требований.

Читайте: Сийярто приехал в МИД и уничтожает документы о санкциях, — Мадьяр

Ще голоси не порахували, місцями вже перераховують.
Так що...
13.04.2026 23:36 Ответить
Розрив занадто великий щоб... все ок.
13.04.2026 23:41 Ответить
вже очевидна конституційна більшість.
Так що...
14.04.2026 00:01 Ответить
Зараз 98,22% (було 98.94%).
136/56 (було 138/54).
Треба збити ще мінімум 3 місця - і конституційна більшість вже на шмарклі тримається.
А якщо збити чотири - то все, треба йти на поклон до кОрбана, і прощавайте, радикальні реформи.
На місці русні я б на цьому і зосередився.
14.04.2026 00:18 Ответить
А ще надійдуть дані з "транзитного сервера"...
14.04.2026 00:33 Ответить
поки що пишуть про 138.
14.04.2026 00:45 Ответить
Щось ЄС передає для невоюючої Вугорщини майже половину того чого обіцяє для воюючої України, на якій тримається все майбутнє Європи
14.04.2026 00:02 Ответить
Тим більше ЄС передає Україні не свої кошти а заморожені кацапські активи
14.04.2026 00:05 Ответить
Тому, що Угорщина в ЄС, а Україна - ніт.
14.04.2026 00:09 Ответить
 
 