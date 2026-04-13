ЕС подготовил Мадяру список из 27 условий для разблокирования 35 млрд для Венгрии, - FT
Европейская комиссия начала срочные переговоры с лидером венгерской партии "Тиса" Петером Мадяром после его победы на парламентских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Financial Times, которая ссылается на источники в ЕС.
В Брюсселе ожидают, что новая власть в Будапеште сможет изменить подход к отношениям с Евросоюзом и Украиной. Одним из ключевых условий для дальнейшего финансирования является проведение реформ и разблокирование замороженных европейских средств.
"У него есть полноценный мандат на изменения… и мы сотрудничаем с ним с первого дня", — отметил высокопоставленный чиновник ЕС.
Переговоры по Украине и санкциям против РФ
По данным европейских дипломатов, в Брюсселе рассматривают новую политическую ситуацию как возможность для возобновления сотрудничества с Будапештом. Ключевыми вопросами стали поддержка Украины, в частности возможное разблокирование крупного кредита, а также снятие вето на санкционные решения против России.
Европейская комиссия уже готовит технические механизмы для возможного финансирования Украины после смены власти в Венгрии. В ЕС рассчитывают, что первые решения могут быть приняты сразу после официального вступления Мадяра в должность премьера.
Замороженные средства и условия для Будапешта
В настоящее время около 35 млрд евро европейских средств для Венгрии остаются заблокированными из-за споров о верховенстве права, коррупционных рисках и судебной системе. Часть финансирования также связана с невыполнением решений суда ЕС.
Брюссель выдвинул Будапешту 27 условий для разблокирования средств, включая антикоррупционные реформы и изменения в законодательстве, которое ранее вызывало претензии ЕС.
В Еврокомиссии подчеркивают, что дальнейшие решения будут зависеть от реальных шагов нового правительства и выполнения европейских требований.
- Напоминаем, что лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина не должна вступать в Европейский союз по ускоренной процедуре.
- В то же время лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии предположил, что не будет препятствовать выделению 90 млрд евро помощи для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
136/56 (було 138/54).
Треба збити ще мінімум 3 місця - і конституційна більшість вже на шмарклі тримається.
А якщо збити чотири - то все, треба йти на поклон до кОрбана, і прощавайте, радикальні реформи.
На місці русні я б на цьому і зосередився.