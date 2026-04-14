Франція очікує, що нова влада Угорщини зніме вето на допомогу Україні, - Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині диктатор Путін втратив свого "троянського коня" у Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

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Подробиці

"Це поразка для Віктора Орбана, а також поразка для низки його прихильників у реакційній міжнародній спільноті, насамперед для Володимира Путіна, який втратив свого троянського коня в Європейському Союзі", - наголосив французький міністр.

Барро зазначив, що політика Орбана щодо України шкодила, тому він радий бачити, що ці "перешкоди знято".

Також глава МЗС Франції очікує, що Петер Мадяр, який переміг на виборах, зробить те, що обіцяв, а саме "відновить низку стовпів верховенства права, які зруйнував Віктор Орбан, поверне Угорщину на її місце в ансамблі європейських країн та зніме низку вето, запроваджених без жодних підстав".

Йдеться, зокрема, про кредит у 90 млрд євро для України.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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