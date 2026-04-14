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Новини Вибори в Угорщині
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Франція очікує, що нова влада Угорщини зніме вето на допомогу Україні, - Барро

Зміна влади в Угорщині: у Франції озвучили очікування

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині диктатор Путін втратив свого "троянського коня" у Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

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Подробиці

"Це поразка для Віктора Орбана, а також поразка для низки його прихильників у реакційній міжнародній спільноті, насамперед для Володимира Путіна, який втратив свого троянського коня в Європейському Союзі", - наголосив французький міністр.

Барро зазначив, що політика Орбана щодо України шкодила, тому він радий бачити, що ці "перешкоди знято".

Також глава МЗС Франції очікує, що Петер Мадяр, який переміг на виборах, зробить те, що обіцяв, а саме "відновить низку стовпів верховенства права, які зруйнував Віктор Орбан, поверне Угорщину на її місце в ансамблі європейських країн та зніме низку вето, запроваджених без жодних підстав".

Йдеться, зокрема, про кредит у 90 млрд євро для України.

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Що передувало?

Також читайте: Перемога Мадяра дає шанс Україні на €90 млрд, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (3050) Орбан Віктор (953) Барро Жан-Ноель (82) Мадяр Петер (115)
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