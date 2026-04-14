Новости Выборы в Венгрии
Фон дер Ляйен и Мадяр обсудили размораживание средств ЕС в обмен на реформы в Венгрии

Фон дер Ляйен провела беседу с Мадяром: подробности

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Подробности

По словам президента, "Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место".

С Мадяром фон дер Ляйен обсудила приоритеты.

"Нужно быстро приступить к восстановлению, приведению в соответствие и реформам. Восстановлению верховенства права. Приведению в соответствие с нашими общими европейскими ценностями. И реформам, чтобы открыть возможности, которые предоставляют европейские инвестиции", — рассказала она.

Читайте также: ЕС должен "извлечь уроки" из ситуации с Орбаном и перейти к голосованию квалифицированным большинством, - фон дер Ляйен

Что говорит Мадяр?

По словам Мадяра, с фон дер Ляйен они согласились, что "высший приоритет — это разблокировать миллиарды форинтов из фондов ЕС, которые принадлежат венгерскому народу, но были заморожены из-за коррупции в правительстве Орбана".

"Политические решения, необходимые в интересах венгерского народа, институтов и бизнеса, будет принимать правительство "Тисы", опираясь на беспрецедентно сильный мандат, который оно получило 12 апреля", — отметил он.

Мадяр добавил, что фон дер Ляйен сообщила ему, что Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством, чтобы обеспечить достижение результатов в сжатые сроки и чтобы венгерский народ мог как можно быстрее получить доступ к фондам развития ЕС, на которые он имеет право.

Читайте: Франция ожидает, что новая власть Венгрии снимет вето на помощь Украине, - Барро

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте: Победа Мадяра дает Украине шанс на €90 млрд, - СМИ

❗️Грошей НЕ буде: ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України

Представниця Єврокомісії Паула Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати, але терміни змістилися.

За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:

🔴Створено кредит на підтримку України;

🔴У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;

🔴Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.

Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:

🔴Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;

🔴Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;

🔴Кредитну угоду з Україною.
14.04.2026 17:52
 
 