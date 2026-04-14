Фон дер Ляйен и Мадяр обсудили размораживание средств ЕС в обмен на реформы в Венгрии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом она сообщила в соцсети X.



По словам президента, "Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место".

С Мадяром фон дер Ляйен обсудила приоритеты.

"Нужно быстро приступить к восстановлению, приведению в соответствие и реформам. Восстановлению верховенства права. Приведению в соответствие с нашими общими европейскими ценностями. И реформам, чтобы открыть возможности, которые предоставляют европейские инвестиции", — рассказала она.



По словам Мадяра, с фон дер Ляйен они согласились, что "высший приоритет — это разблокировать миллиарды форинтов из фондов ЕС, которые принадлежат венгерскому народу, но были заморожены из-за коррупции в правительстве Орбана".

"Политические решения, необходимые в интересах венгерского народа, институтов и бизнеса, будет принимать правительство "Тисы", опираясь на беспрецедентно сильный мандат, который оно получило 12 апреля", — отметил он.

Мадяр добавил, что фон дер Ляйен сообщила ему, что Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством, чтобы обеспечить достижение результатов в сжатые сроки и чтобы венгерский народ мог как можно быстрее получить доступ к фондам развития ЕС, на которые он имеет право.



Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

