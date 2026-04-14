Фон дер Ляйен и Мадяр обсудили размораживание средств ЕС в обмен на реформы в Венгрии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам президента, "Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место".
С Мадяром фон дер Ляйен обсудила приоритеты.
"Нужно быстро приступить к восстановлению, приведению в соответствие и реформам. Восстановлению верховенства права. Приведению в соответствие с нашими общими европейскими ценностями. И реформам, чтобы открыть возможности, которые предоставляют европейские инвестиции", — рассказала она.
Что говорит Мадяр?
По словам Мадяра, с фон дер Ляйен они согласились, что "высший приоритет — это разблокировать миллиарды форинтов из фондов ЕС, которые принадлежат венгерскому народу, но были заморожены из-за коррупции в правительстве Орбана".
"Политические решения, необходимые в интересах венгерского народа, институтов и бизнеса, будет принимать правительство "Тисы", опираясь на беспрецедентно сильный мандат, который оно получило 12 апреля", — отметил он.
Мадяр добавил, что фон дер Ляйен сообщила ему, что Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством, чтобы обеспечить достижение результатов в сжатые сроки и чтобы венгерский народ мог как можно быстрее получить доступ к фондам развития ЕС, на которые он имеет право.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Представниця Єврокомісії Паула Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати, але терміни змістилися.
За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:
🔴Створено кредит на підтримку України;
🔴У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
🔴Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.
Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:
🔴Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
🔴Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
🔴Кредитну угоду з Україною.