Фон дер Ляєн і Мадяр обговорили розмороження коштів ЄС в обмін на реформи в Угорщині

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову із майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президентки, "Угорщина повернулася в саме серце Європи, де їй завжди було місце".

Із Мадяром фон дер Ляєн обговорила пріоритети.

"Потрібно швидко взятися за відновлення, приведення у відповідність та реформи. Відновлення верховенства права. Приведення у відповідність до наших спільних європейських цінностей. І реформи, щоб відкрити можливості, які надають європейські інвестиції", - розповіла вона.

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Що каже Мадяр?

За словами Мадяра, із фон дер Ляєн вони погодилися, що "найвищий пріоритет - це розблокувати мільярди форинтів із фондів ЄС, які належать угорському народові, але були заморожені через корупцію в уряді Орбана".

"Політичні рішення, необхідні в інтересах угорського народу, інституцій та бізнесу, ухвалюватиме уряд "Тиси", спираючись на безпрецедентно сильний мандат, який він отримав 12 квітня", - зазначив він.

Мадяр додав, що фон дер Ляєн повідомила йому, що Єврокомісія тісно співпрацюватиме з новим угорським урядом, щоб забезпечити досягнення результатів у стислі терміни та щоб угорський народ міг якомога швидше отримати доступ до фондів розвитку ЄС, на які він має право.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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