УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10797 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина блокує рішення ЄС
2 802 19

ЄС має "засвоїти уроки" з Орбаном та перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн зробила заяву після поразки Орбана

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ЄС варто зробити висновки з поведінки уряду Віктора Орбана та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики, щоб уникнути системних блокувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому", - пояснила вона.

На думку фон дер Ляєн, Євросоюзу варто "використати цей імпульс зараз".

"Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні," – додала вона.

Читайте: У Німеччині сподіваються, що після поразки Орбана Україна дуже швидко отримає кредит у 90 млрд євро

Вибори в Угорщині

Також читайте: Кіпр, що головує у Європейській раді, після поразки Орбана планує виділити Києву 90 млрд євро позики

Автор: 

Євросоюз (15424) Орбан Віктор (953) фон дер Ляєн Урсула (1020)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
І що так важко було додуматись раніше?
показати весь коментар
13.04.2026 15:05 Відповісти
+3
Треба було так робити відразу, при створенні ЄС, а не жити довгі роки в країне рожевихи поні, неголених "дівчат", орбанів з фіцами і вучичами та хоббіхорстінгу.
показати весь коментар
13.04.2026 15:14 Відповісти
+1
Цікаво, як виглядатиме ця зміна?
Адже вона має бути проголосована ще за чинними нормами - тобто, одностайно.
Фіцо і Бабіш голосів не дадуть. І що далі?
показати весь коментар
13.04.2026 15:08 Відповісти

Завантаження...

 
 