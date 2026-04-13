ЄС має "засвоїти уроки" з Орбаном та перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ЄС варто зробити висновки з поведінки уряду Віктора Орбана та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики, щоб уникнути системних блокувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому", - пояснила вона.

На думку фон дер Ляєн, Євросоюзу варто "використати цей імпульс зараз".

"Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні," – додала вона.

Читайте: У Німеччині сподіваються, що після поразки Орбана Україна дуже швидко отримає кредит у 90 млрд євро

Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Також читайте: Кіпр, що головує у Європейській раді, після поразки Орбана планує виділити Києву 90 млрд євро позики