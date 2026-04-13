ЄС має "засвоїти уроки" з Орбаном та перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ЄС варто зробити висновки з поведінки уряду Віктора Орбана та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики, щоб уникнути системних блокувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Подробиці
"Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому", - пояснила вона.
На думку фон дер Ляєн, Євросоюзу варто "використати цей імпульс зараз".
"Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні," – додала вона.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
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Адже вона має бути проголосована ще за чинними нормами - тобто, одностайно.
Фіцо і Бабіш голосів не дадуть. І що далі?