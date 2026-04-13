У Німеччині сподіваються, що після поразки Орбана Україна дуже швидко отримає кредит у 90 млрд євро

У Німеччині сподіваються, що поразка угорського прем'єра Орбана допоможе "дуже швидко" надати Україні кредит у 90 млрд євро.

Про це заявив речник німецького уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

"Це голосування означає, що є надія, що допомога Україні може бути надана дуже швидко. Уряд Німеччини працює над цим, тому він з нетерпінням чекає на швидке формування уряду в Угорщині", - зазначив він.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Що передувало?

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