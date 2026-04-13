В Германии надеются, что после поражения Орбана Украина очень быстро получит кредит в размере 90 млрд евро

В Германии надеются, что поражение венгерского премьера Орбана поможет "очень быстро" предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом заявил представитель немецкого правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Это голосование означает, что есть надежда, что помощь Украине может быть предоставлена очень быстро. Правительство Германии работает над этим, поэтому оно с нетерпением ждет скорого формирования правительства в Венгрии", - отметил он.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

Что предшествовало?

Читайте: Кипр, председательствующий в Европейском совете, после поражения Орбана планирует выделить Киеву 90 млрд евро в виде кредита