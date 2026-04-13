Новости Выборы в Венгрии
В Германии надеются, что после поражения Орбана Украина очень быстро получит кредит в размере 90 млрд евро

Орбан проиграл выборы: что говорят в Германии?

В Германии надеются, что поражение венгерского премьера Орбана поможет "очень быстро" предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом заявил представитель немецкого правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

"Это голосование означает, что есть надежда, что помощь Украине может быть предоставлена очень быстро. Правительство Германии работает над этим, поэтому оно с нетерпением ждет скорого формирования правительства в Венгрии", - отметил он.

Читайте: Ожидаем контакта Зеленского и Мадяра после выборов в Венгрии, - Сибига

Что предшествовало?

Читайте: Кипр, председательствующий в Европейском совете, после поражения Орбана планирует выделить Киеву 90 млрд евро в виде кредита

Це ж треба було так побудувати систему, щоб прийняття рішень залежало від одного несамовитого агента рашки!
13.04.2026 14:45 Ответить
сподівання німців може вказувати на те.що ще нічого остаточно не вирішене, через рашистський вплив в самому ЄС І Орбан не остання перешкода для отримання Україною кредиту....
13.04.2026 14:47 Ответить
Фіцо ?
13.04.2026 14:48 Ответить
13.04.2026 14:56 Ответить
 
 