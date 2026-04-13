ЕС должен "извлечь уроки" из ситуации с Орбаном и перейти к голосованию квалифицированным большинством, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС следует извлечь уроки из поведения правительства Виктора Орбана и перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики, чтобы избежать системных блокировок.

"Впереди много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь. Но я считаю, что мы также должны проанализировать извлеченные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике является важным способом избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом", - пояснила она.

По мнению фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит "использовать этот импульс сейчас".

"Нам нужно двигаться вперед в этом вопросе", - добавила она.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

