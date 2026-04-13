ЕС должен "извлечь уроки" из ситуации с Орбаном и перейти к голосованию квалифицированным большинством, - фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС следует извлечь уроки из поведения правительства Виктора Орбана и перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики, чтобы избежать системных блокировок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Впереди много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь. Но я считаю, что мы также должны проанализировать извлеченные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике является важным способом избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом", - пояснила она.
По мнению фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит "использовать этот импульс сейчас".
"Нам нужно двигаться вперед в этом вопросе", - добавила она.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
Адже вона має бути проголосована ще за чинними нормами - тобто, одностайно.
Фіцо і Бабіш голосів не дадуть. І що далі?
Інакше б Європа погрузла знову у самовбивчих війнах.