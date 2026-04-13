Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
964 12

ЕС должен "извлечь уроки" из ситуации с Орбаном и перейти к голосованию квалифицированным большинством, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен сделала заявление после поражения Орбана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС следует извлечь уроки из поведения правительства Виктора Орбана и перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики, чтобы избежать системных блокировок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Впереди много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь. Но я считаю, что мы также должны проанализировать извлеченные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике является важным способом избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом", - пояснила она.

По мнению фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит "использовать этот импульс сейчас".

"Нам нужно двигаться вперед в этом вопросе", - добавила она.

Евросоюз (17926) Орбан Виктор (812) Урсула фон дер Ляйен (726)
Топ комментарии
+2
І що так важко було додуматись раніше?
13.04.2026 15:05 Ответить
+2
Треба було так робити відразу, при створенні ЄС, а не жити довгі роки в країне рожевихи поні, неголених "дівчат", орбанів з фіцами і вучичами та хоббіхорстінгу.
13.04.2026 15:14 Ответить
+1
Пруф можна?
13.04.2026 15:09 Ответить
І що так важко було додуматись раніше?
13.04.2026 15:05 Ответить
Ідеалізм.
13.04.2026 15:07 Ответить
Цікаво, як виглядатиме ця зміна?
Адже вона має бути проголосована ще за чинними нормами - тобто, одностайно.
Фіцо і Бабіш голосів не дадуть. І що далі?
13.04.2026 15:08 Ответить
Фіцо і Бабіш слідом за Орбаном
13.04.2026 15:10 Ответить
З радістю, але а) до цього треба дожити, і головне б) потрібна відповідна воля народів Словаччини та Чехії.
13.04.2026 15:10 Ответить
🤣 Оце так поворот! Кремль не буде вітати Мадяра з перемогою на парламентських виборах у Угорщині, «це ворожа країна», заявив Песков.
13.04.2026 15:09 Ответить
ЄС - найкраще що було в Європі з часів Ренесансу, навіть з часів поширення Християнства (pax romana 210-річний найдовший мир у Європі).
Інакше б Європа погрузла знову у самовбивчих війнах.
13.04.2026 15:12 Ответить
Треба було так робити відразу, при створенні ЄС, а не жити довгі роки в країне рожевихи поні, неголених "дівчат", орбанів з фіцами і вучичами та хоббіхорстінгу.
13.04.2026 15:14 Ответить
При створенні ЄС не враховувалось, що з часом туди прийматимуть незрілі держави, "для галочки".
13.04.2026 15:45 Ответить
ЄС має "засвоїти уроки" з Орбаном та перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - фон дер Ляєн Не важко знайти відповідь на питання -" А ЧОМУ. ЗА РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ЄС ТАК І НЕ ВИРІШИВ ПИТАННЯ ГОЛОСУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ БІЛЬШІСТЮ??? А ВСЕ ТОМУ, ЩО БЛОКУВАННЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ БУЛО ВИГІДНЕ ДЛЯ САМОГО ЄС
13.04.2026 15:18 Ответить
якщо нема одностайності у рішеннях, то ес не має сенсу взагалі. урсула хоче стати фюрершею європи, а европецям це нахібаю
13.04.2026 15:42 Ответить
 
 