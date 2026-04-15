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Новини Вибори в Угорщині
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Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах: Мадяр - хороша людина

Трамп прокоментував поразку Орбана в Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині.

Про це він заявив у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп про Мадяра

За словами лідера США, йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", - сказав Трамп.

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Водночас президент США не знає, чи мало б більше значення те, якщо б він поїхав агітувати за Орбана, а не Венс.

"Він (Орбан. - Ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", - сказав лідер США.

Також Трамп заявив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана "Фідес" і має схожі погляди на імміграцію.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3050) Трамп Дональд (9085) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (115)
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Топ коментарі
+18
Я б трохи підкорегував

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15.04.2026 09:28 Відповісти
+16
Жоден псіхіатр вже не допоможе.
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15.04.2026 09:01 Відповісти
+13
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15.04.2026 09:04 Відповісти

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