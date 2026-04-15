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Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах: Мадяр - хороша людина
Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині.
Про це він заявив у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп про Мадяра
За словами лідера США, йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини.
"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", - сказав Трамп.
Водночас президент США не знає, чи мало б більше значення те, якщо б він поїхав агітувати за Орбана, а не Венс.
"Він (Орбан. - Ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", - сказав лідер США.
Також Трамп заявив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана "Фідес" і має схожі погляди на імміграцію.
Що передувало?
- Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
Топ коментарі
+18 Randall Flag #387882
показати весь коментар15.04.2026 09:28 Відповісти Посилання
+16 Inna vid
показати весь коментар15.04.2026 09:01 Відповісти Посилання
+13 Дід Степан
показати весь коментар15.04.2026 09:04 Відповісти Посилання
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