Трамп заявил, что война с Ираном завершена, - Fox News
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведущей Fox News Марии Бартиромо после интервью с американским лидером.
По ее словам, во время беседы Трамп затронул темы экономики, НАТО и ситуации вокруг Ирана.
Заявление Трампа и ожидания переговоров
Бартиромо отметила, что прямо спросила президента США о состоянии войны с Ираном, на что получила четкий ответ.
"Она закончилась", - сказал Трамп.
Ведущая добавила, что полная версия интервью будет обнародована в ближайшее время.
В то же время ранее сообщалось о подготовке нового раунда переговоров между США и Ираном, который может состояться уже в ближайшие дни.
А в нього вибори восени 🤭
Це будуть робити інші і в інший спосіб
Попереднє розслідування CNN встановило, що Сполучені Штати та Ізраїль завдавали ударів по входах до баз, щоб заблокувати виїзд ракетних установок для стрільби або повернення на базу для перезавантаження. За оцінками розвідки США, приблизно половина іранських ракетних установок залишалася неушкодженою після місяця боїв, згідно з джерелами, які спілкувалися з CNN. Багато з цих установок могли бути поховані під землею через удари по входах у тунелі.
Все є для заяви "в нас нічого немає, але якщо що - використаємо!" Було б бажання, "час та натхнення". А головне, щоб наші партнери в цей час дивилися в інший бік. Бо міжнародні санкції зараз на тлі такої війни Україна не потягне.
Але то у випадку з Україною. А от коли справа стосується захисту Ізраїля від Ірану, прекрасний океан кудись зникає...
