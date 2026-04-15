Трамп заявил, что война с Ираном завершена, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведущей Fox News Марии Бартиромо после интервью с американским лидером.

По ее словам, во время беседы Трамп затронул темы экономики, НАТО и ситуации вокруг Ирана.

Заявление Трампа и ожидания переговоров

Бартиромо отметила, что прямо спросила президента США о состоянии войны с Ираном, на что получила четкий ответ.

"Она закончилась", - сказал Трамп.

Ведущая добавила, что полная версия интервью будет обнародована в ближайшее время.

В то же время ранее сообщалось о подготовке нового раунда переговоров между США и Ираном, который может состояться уже в ближайшие дни.

