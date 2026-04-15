Трамп заявил, что война с Ираном завершена, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведущей Fox News Марии Бартиромо после интервью с американским лидером.

По ее словам, во время беседы Трамп затронул темы экономики, НАТО и ситуации вокруг Ирана.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа и ожидания переговоров

Бартиромо отметила, что прямо спросила президента США о состоянии войны с Ираном, на что получила четкий ответ.

"Она закончилась", - сказал Трамп.

Ведущая добавила, что полная версия интервью будет обнародована в ближайшее время.

В то же время ранее сообщалось о подготовке нового раунда переговоров между США и Ираном, который может состояться уже в ближайшие дни.

Читайте также: Трамп допустил возможность переговоров США с Ираном в Пакистане в ближайшие дни

Топ комментарии
+39
Завтра проспиться і скаже протилежне.
15.04.2026 01:32 Ответить
+31
Пливемо до Куби) Це навіть не маразм)
15.04.2026 01:28 Ответить
+14
Шо, апять?
15.04.2026 01:59 Ответить
15.04.2026 01:28 Ответить
15 раз закінчив війну з Іранои
15.04.2026 05:41 Ответить
Друзяці Бібі Куба не цікава ... він буде й надалі намагатися утримувати Рудого Донні в Іранській Авантюрі, куди він його заманив !
15.04.2026 08:58 Ответить
Кацапи не довго раділи цінам на нафту 😆
15.04.2026 01:30 Ответить
Виявляється навіть повного долбодятла можна ламати через коліно.
15.04.2026 01:31 Ответить
15.04.2026 01:32 Ответить
"Вона закінчилася", в моїй голові - сказав Трамп
15.04.2026 01:34 Ответить
Харю нітаняху покажіть мені 🤣🤣🤣
А в нього вибори восени 🤭
15.04.2026 01:39 Ответить
Помірний план Ізраїлю навіть перевиконаний. Тим більше ніхто йому не забороняє продовжувати + можлива побудова до його портів нафтопроводів+ укріплення позицій у регіоні та можлива коаліція з країнами затоки. Хоча це все не дуже й заслуга самого Бібі.
15.04.2026 02:27 Ответить
Ага щаз, дві десантні та три авіаносні групи просто у відпустку поїхали в Дубай.
15.04.2026 01:41 Ответить
Все, бобік здох 😆
15.04.2026 01:44 Ответить
Нє, поки тушку бобіка і його чорну чалму не протягнуть по вулиці - не здох.
15.04.2026 01:50 Ответить
Вочевидь владі нітаняху це не підсилу
Це будуть робити інші і в інший спосіб
15.04.2026 01:54 Ответить
Це зроблять іранці, бажаючих вистачить. Питання тільки - держак лопати буде чи ні.
15.04.2026 03:55 Ответить
За даними супутникових знімків, переглянутих CNN, Іран працює над видаленням уламків, що блокують входи до його підземних ракетних баз, під час перемир'я. На знімках видно фронтальні навантажувачі, які збирають уламки з заблокованих тунелів і завантажують їх у вантажівки поблизу.

Попереднє розслідування CNN встановило, що Сполучені Штати та Ізраїль завдавали ударів по входах до баз, щоб заблокувати виїзд ракетних установок для стрільби або повернення на базу для перезавантаження. За оцінками розвідки США, приблизно половина іранських ракетних установок залишалася неушкодженою після місяця боїв, згідно з джерелами, які спілкувалися з CNN. Багато з цих установок могли бути поховані під землею через удари по входах у тунелі.
15.04.2026 01:52 Ответить
І отак от просто ?
15.04.2026 01:54 Ответить
15.04.2026 01:59 Ответить
Іран хоч знчє? 🤔 От для Ізраїлю це точно сюрприз. 😁
15.04.2026 02:04 Ответить
Ізраіль сьогодні вкрав наше зерно - моментальна чорна мітка. ⚫️
15.04.2026 02:19 Ответить
Можливо то гуманітарка для палестинців. А якщо не , то можна в..бать через міжнародні інстанції, звісно це довго та муторно, але доволі перспективно.
15.04.2026 02:33 Ответить
Вкрадене у українців продати палестинцям... це так мило...
15.04.2026 09:26 Ответить
Війн, може, і закінчилася. Але її наслідки гівна для самого Трампа (та й США) - тільки розпочинаються.
15.04.2026 02:06 Ответить
але ж, немає жодного значення, що каже цей поц
15.04.2026 02:16 Ответить
Сподіваюсь, що американські виборці оцінять цю перемогу! )))
15.04.2026 02:35 Ответить
він закінчіл війну,але зробів це без повазі....тому ні-усйо закінчітся тількі аріею трумба на шкіряном мікрофоні головмулла...руда мерзенна потвора блд.
15.04.2026 02:43 Ответить
Опять?
15.04.2026 02:43 Ответить
Если Иран сохранит свой обогащенный уран - это будет легендарно и пример всем странам, что пора!
15.04.2026 02:44 Ответить
"пора" вже було у 2014...
15.04.2026 02:55 Ответить
так я не за Украину
у Украины нет денег на свое ядерное оружие

а вот у польши, бразилии и прочих региональных лидеров есть
15.04.2026 06:08 Ответить
Дєньги єсть. Урана нєт.
15.04.2026 07:18 Ответить
Урана - хоч турнюром їж! Є навіть відкриті виходи жил та давно відомі розроблені кар'єри.
Все є для заяви "в нас нічого немає, але якщо що - використаємо!" Було б бажання, "час та натхнення". А головне, щоб наші партнери в цей час дивилися в інший бік. Бо міжнародні санкції зараз на тлі такої війни Україна не потягне.
15.04.2026 09:07 Ответить
Не в Iранi, а на Уралi.
15.04.2026 02:54 Ответить
А шо так можно было?
15.04.2026 02:57 Ответить
До чого це тут?
15.04.2026 07:19 Ответить
чукча на маяку
15.04.2026 03:08 Ответить
Ты же обещал власть сменить в Иране, пи*добол кремлёвский!
15.04.2026 03:57 Ответить
А ще хотів с китайозами буцатися....паперовий тигр.
15.04.2026 04:21 Ответить
З парашею тоже. Чи то не війня? То куйня?
15.04.2026 05:19 Ответить
Трамп вже точно має отримати премію миру, закінчив ще одну війну.
15.04.2026 05:26 Ответить
Премію Нобеля в студію (Овальний кабінет), і з повагою!
15.04.2026 07:18 Ответить
Премія - моніка.
15.04.2026 07:20 Ответить
Щоб закінчити війну, треба спершу почати війну! Рецепт Матроскіна у дії.
15.04.2026 09:09 Ответить
Все, навоювався Аніка-воїн.
15.04.2026 05:40 Ответить
Трампонутому плювати на те що думає Іран, він війну для себе закінчив, в остальное його не колишить де він, в де Іран. Хай тепер решта з цією проблемою розбираються
15.04.2026 05:44 Ответить
"У нас є океан - великий, прекрасний океан" (с)
Але то у випадку з Україною. А от коли справа стосується захисту Ізраїля від Ірану, прекрасний океан кудись зникає...
15.04.2026 09:40 Ответить
Всі очікують на угоду між США і Іраном, при тому багато вважають, що незавершена війна, яка залишає при владі Ірану радикальних ісламістів приведе до підписання угоди яка значно гірша за ту яку підписав с Іраном Обама. Іран продовжить таємно розробляти ЯЗ маючи гіркий досвід попередніх угод з Заходом, які не спрацювали і це буде екзистеційна загроза існування Ізраїлю.
15.04.2026 05:56 Ответить
Прямо всі загрози ізраїлю. Сиділи б тихо, ніхто б їх не чіпав.
15.04.2026 07:22 Ответить
Незабаром - "Я закінчив дев'ять воєн!!" (Трамп).
15.04.2026 05:57 Ответить
Тремп: Іран, Іран...який Іран?..А, так ми ж вже заарештовали президента цього великого білого острова і Европа нам допомогла. Да, вот тому і війна закінчилась...Наступне питання
15.04.2026 06:17 Ответить
еще один ******* в стиле я в своей голове войну уже закончил.

он хоть с израилем советовался?
15.04.2026 06:18 Ответить
Всрався - і додому.
15.04.2026 06:34 Ответить
Іран хоч повідомте.
15.04.2026 06:39 Ответить
Щось журналісти перекрутили. Три авіаносці там нащо?
15.04.2026 06:51 Ответить
Минулого разу, коли Трамп заявив щось подібне, хтось заробив мільярд доларів на котировках нафти. Усі здогадуються чия це була родина. Зараз так саме буде?
15.04.2026 07:10 Ответить
Що війна принесла для США? Чи нападав Іран на США?
Ось в чім питання.
15.04.2026 07:10 Ответить
утворити побільше хаосу у світі
15.04.2026 07:17 Ответить
Показала що штати насправді роздутий паперовий півень
15.04.2026 08:44 Ответить
Як я і казав. Не буде воно більше воювати. Це марнування грошей, а для бариги війна, яка є неприбутковою, має припинитися.
15.04.2026 07:24 Ответить
Дураку і йух цяцька
15.04.2026 07:48 Ответить
Якби існувала реклама психічних хвороб, то це булоб десь так -
"Дименція - кожен день цікаві новини!"
15.04.2026 08:00 Ответить
Час збирати каміння та час розкидувати каміння.
(Екклезіаст 3:5)
Час починати свою безглузду війну і час прати свою обісрану белізну.
(Трамп 1:1)
15.04.2026 08:07 Ответить
10 війна яку "завершив" рудий уйо бок
15.04.2026 08:08 Ответить
Україна навчила боягузливий світ чинити опір агресорам. Перша і друга армія світу Ізраїль зазнали ганебної поразки.
15.04.2026 08:17 Ответить
. Перефарбуйте Білий Дім в жовтий колір
15.04.2026 08:19 Ответить
Краще мешканця переселити у жовтий і сказати йому, що це - Білий. Хай він краще його розвалює та будує бальні зали там.
А в Білий запросити вже когось з дорослих.
15.04.2026 09:13 Ответить
15.04.2026 08:33 Ответить
Все прогнозовано - TACO...
15.04.2026 09:35 Ответить
Вона закінчилась чи штати виграли?)
15.04.2026 08:43 Ответить
Це вже по якому разу? 5му?
15.04.2026 08:48 Ответить
В своїй голові
15.04.2026 08:50 Ответить
Насрало посеред хати а ви прибирайте бо він все завершив. Ті хто вірить в те що Тромб принесе мір в Україну можете наглядно полюбуватися по якому принципу воно ''завершить'' війну в Україні.
15.04.2026 08:58 Ответить
Руда нікчемна собака отримала копняка та зі скавучанням полізла під лавку.
15.04.2026 09:01 Ответить
Що знову?Коли наступна з Іраном?Як амерыканці попали з трампом і Ко-довго ще їм це буде відлуннням
15.04.2026 09:19 Ответить
 
 