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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив, що війна з Іраном завершена, - Fox News

Трамп заявив про завершення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ведучої Fox News Марії Бартіромо після інтерв’ю з американським лідером.

За її словами, під час розмови Трамп торкнувся тем економіки, НАТО та ситуації довкола Ірану.

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Заява Трампа та очікування переговорів

Бартіромо зазначила, що прямо запитала президента США про стан війни з Іраном, на що отримала чітку відповідь.

"Вона закінчилася", — сказав Трамп.

Ведуча додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом.

Водночас раніше повідомлялося про підготовку нового раунду переговорів між США та Іраном, який може відбутися вже найближчими днями.

Також читайте: Трамп допустив переговори США з Іраном у Пакистані найближчими днями

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війна (1671) Іран (3614) Трамп Дональд (9083)
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Топ коментарі
+52
Завтра проспиться і скаже протилежне.
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15.04.2026 01:32 Відповісти
+46
Пливемо до Куби) Це навіть не маразм)
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15.04.2026 01:28 Відповісти
+24
15 раз закінчив війну з Іранои
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15.04.2026 05:41 Відповісти

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