Трамп заявив, що війна з Іраном завершена, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ведучої Fox News Марії Бартіромо після інтерв’ю з американським лідером.

За її словами, під час розмови Трамп торкнувся тем економіки, НАТО та ситуації довкола Ірану.

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Заява Трампа та очікування переговорів

Бартіромо зазначила, що прямо запитала президента США про стан війни з Іраном, на що отримала чітку відповідь.

"Вона закінчилася", — сказав Трамп.

Ведуча додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом.

Водночас раніше повідомлялося про підготовку нового раунду переговорів між США та Іраном, який може відбутися вже найближчими днями.

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