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Трамп заявив, що війна з Іраном завершена, - Fox News
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ведучої Fox News Марії Бартіромо після інтерв’ю з американським лідером.
За її словами, під час розмови Трамп торкнувся тем економіки, НАТО та ситуації довкола Ірану.
Заява Трампа та очікування переговорів
Бартіромо зазначила, що прямо запитала президента США про стан війни з Іраном, на що отримала чітку відповідь.
"Вона закінчилася", — сказав Трамп.
Ведуча додала, що повна версія інтерв’ю буде оприлюднена найближчим часом.
Водночас раніше повідомлялося про підготовку нового раунду переговорів між США та Іраном, який може відбутися вже найближчими днями.
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+52 Olga A #374484
показати весь коментар15.04.2026 01:32 Відповісти Посилання
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+24 Igor Liashenko #598365
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