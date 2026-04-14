Трамп допустив переговори США з Іраном у Пакистані найближчими днями

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення переговорів з Іраном уже найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі американського лідера журналісту New York Post під час його перебування в Ісламабаді.

За словами Трампа, новий раунд переговорів може відбутися у Пакистані протягом двох днів. Він також позитивно оцінив роль пакистанського керівництва у можливому поновленні діалогу.

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Можливе відновлення переговорів

Президент США зазначив, що ймовірність проведення зустрічі в Ісламабаді зростає. Він пов’язав це з діяльністю пакистанського військового керівництва.

"Протягом наступних двох днів може щось статися, і ми більше схильні поїхати туди", — заявив Трамп.

За інформацією американських ЗМІ, йдеться про фельдмаршала Пакистану Асіма Муніра, з яким Трамп підтримує контакт. Раніше Мунір відігравав роль у врегулюванні конфлікту між Пакистаном та Індією за участі США.

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Позиція Ірану та відсутність домовленостей

Водночас іранська сторона заявляє, що конкретних домовленостей щодо нового раунду переговорів наразі немає. Про це пише TRT Haber.

У дипломатичних колах Ірану наголошують, що жодної згоди щодо проведення зустрічі — ані в Ісламабаді, ані в іншому місті — поки не досягнуто.

"Домовленості щодо проведення нового раунду переговорів між Іраном та США поки що не досягнуто", — повідомили іранські джерела.

Попри це, обмін повідомленнями між сторонами триває. Наступний етап переговорів потенційно може відбутися не лише в Ісламабаді, а й в Анкарі або Женеві.

Раніше ми повідомляли, що делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.

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