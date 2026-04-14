Трамп допустив переговори США з Іраном у Пакистані найближчими днями
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення переговорів з Іраном уже найближчими днями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі американського лідера журналісту New York Post під час його перебування в Ісламабаді.
За словами Трампа, новий раунд переговорів може відбутися у Пакистані протягом двох днів. Він також позитивно оцінив роль пакистанського керівництва у можливому поновленні діалогу.
Можливе відновлення переговорів
Президент США зазначив, що ймовірність проведення зустрічі в Ісламабаді зростає. Він пов’язав це з діяльністю пакистанського військового керівництва.
"Протягом наступних двох днів може щось статися, і ми більше схильні поїхати туди", — заявив Трамп.
За інформацією американських ЗМІ, йдеться про фельдмаршала Пакистану Асіма Муніра, з яким Трамп підтримує контакт. Раніше Мунір відігравав роль у врегулюванні конфлікту між Пакистаном та Індією за участі США.
Позиція Ірану та відсутність домовленостей
Водночас іранська сторона заявляє, що конкретних домовленостей щодо нового раунду переговорів наразі немає. Про це пише TRT Haber.
У дипломатичних колах Ірану наголошують, що жодної згоди щодо проведення зустрічі — ані в Ісламабаді, ані в іншому місті — поки не досягнуто.
"Домовленості щодо проведення нового раунду переговорів між Іраном та США поки що не досягнуто", — повідомили іранські джерела.
Попри це, обмін повідомленнями між сторонами триває. Наступний етап переговорів потенційно може відбутися не лише в Ісламабаді, а й в Анкарі або Женеві.
- Раніше ми повідомляли, що делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.
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