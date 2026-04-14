Трамп допустил возможность переговоров США с Ираном в Пакистане в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления переговоров с Ираном уже в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии американского лидера журналисту New York Post во время его пребывания в Исламабаде.
По словам Трампа, новый раунд переговоров может состояться в Пакистане в течение двух дней. Он также положительно оценил роль пакистанского руководства в возможном возобновлении диалога.
Возможное возобновление переговоров
Президент США отметил, что вероятность проведения встречи в Исламабаде растет. Он связал это с деятельностью пакистанского военного руководства.
"В течение следующих двух дней может что-то произойти, и мы больше склонны поехать туда", — заявил Трамп.
По информации американских СМИ, речь идет о фельдмаршале Пакистана Асиме Мунире, с которым Трамп поддерживает контакт. Ранее Мунир играл роль в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией при участии США.
Позиция Ирана и отсутствие договоренностей
В то же время иранская сторона заявляет, что конкретных договоренностей относительно нового раунда переговоров пока нет. Об этом пишетTRT Haber.
В дипломатических кругах Ирана подчеркивают, что никакого соглашения о проведении встречи — ни в Исламабаде, ни в другом городе — пока не достигнуто.
"Договоренности о проведении нового раунда переговоров между Ираном и США пока не достигнуто", — сообщили иранские источники.
Несмотря на это, обмен сообщениями между сторонами продолжается.Следующий этап переговоров потенциально может состояться не только в Исламабаде, но и в Анкаре или Женеве.
