РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10983 посетителя онлайн
Новости Переговоры США и Ирана
298 7

Трамп допустил возможность переговоров США с Ираном в Пакистане в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления переговоров с Ираном уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии американского лидера журналисту New York Post во время его пребывания в Исламабаде.

По словам Трампа, новый раунд переговоров может состояться в Пакистане в течение двух дней. Он также положительно оценил роль пакистанского руководства в возможном возобновлении диалога.

Возможное возобновление переговоров

Президент США отметил, что вероятность проведения встречи в Исламабаде растет. Он связал это с деятельностью пакистанского военного руководства.

"В течение следующих двух дней может что-то произойти, и мы больше склонны поехать туда", — заявил Трамп.

По информации американских СМИ, речь идет о фельдмаршале Пакистана Асиме Мунире, с которым Трамп поддерживает контакт. Ранее Мунир играл роль в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией при участии США.

Читайте также: Трамп "шокирован" поведением Мелони: Я думал, у нее есть мужество, я ошибался

Позиция Ирана и отсутствие договоренностей

В то же время иранская сторона заявляет, что конкретных договоренностей относительно нового раунда переговоров пока нет. Об этом пишетTRT Haber.

В дипломатических кругах Ирана подчеркивают, что никакого соглашения о проведении встречи — ни в Исламабаде, ни в другом городе — пока не достигнуто.

"Договоренности о проведении нового раунда переговоров между Ираном и США пока не достигнуто", — сообщили иранские источники.

Несмотря на это, обмен сообщениями между сторонами продолжается.Следующий этап переговоров потенциально может состояться не только в Исламабаде, но и в Анкаре или Женеве.

  • Ранее мы сообщали, что делегации США и Ирана могут уже на этой неделе вновь прибыть в Исламабад, чтобы возобновить диалог по достижению долгосрочного мирного соглашения.

Читайте: Доллар возобновил рост после срыва мирных переговоров между США и Ираном

Автор: 

Иран (2773) переговоры (5712) Трамп Дональд (7959)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ти вже заї...ав, переговорник хєров...
показать весь комментарий
14.04.2026 20:38 Ответить
На днях а то й раніше - перетрем - Трамп
показать весь комментарий
14.04.2026 20:39 Ответить
ти куколд
показать весь комментарий
14.04.2026 20:42 Ответить
Так руде опудало має, сім пʼятниць на неділю.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:47 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2026 20:51 Ответить
То розбомбив, потопив, і все знищив, переміг, і решта не грає ролі. То пригрозив, що хай домовляються, бо нанесе удари і все знищить. То не треба перемовин, бо він все рівно переміг. А тепер радо виляє хвостиком в очікуванні хоч якихось перемовин.
показать весь комментарий
14.04.2026 20:58 Ответить
сподіваюсь, Пакистан, Іран та Туреччина доб'ються перемир'я, бо ця війна потрібна лише (((любителям краденого зерна)))
показать весь комментарий
14.04.2026 21:03 Ответить
 
 