Трамп "шокирован" поведением Мелони: "Я думал, у нее есть мужество, я ошибался"
Президент США Дональд Трамп заявил о разногласиях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони по вопросам энергетической политики, НАТО и международной безопасности, отметив, что "ошибался" в отношении неё.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом американский президент рассказал в интервью Corriere della Sera.
Трамп "шокирован"
Так, Трамп заявил, что он "шокирован поведением" Мелони, которую считают близкой к американскому президенту.
"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить", — сказал президент США.
Трамп отметил, что раньше считал Мелони более решительной.
Я шокирован ее поведением. Я думал, что у нее есть мужество; я ошибался", – добавил он.
Мелони и Папа Римский
Кроме того, Трамп обсудил реакцию Мелони на его критику Папы Римского.
Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он разнес бы Италию за две минуты, если бы имел возможность", – подчеркнул Трамп.
Контакты Трампа и Мелони фактически прекратились
По словам американского президента, его контакты с итальянским премьер-министром фактически прекратились. Он объяснил это нежеланием Мелони участвовать в совместных инициативах в рамках НАТО.
Что этому предшествовало?
- Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
- Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
- Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
- Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
- Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
- Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по войне в Иране является неприемлемой.
Чи подобається американцям те, що їх президент ідіот своїми діями підняв ціни геть на усе?
"Ця абсолютно тупа прем'єрка, яка нічого не досягла у своєму нікчемному життя, дозволила собі зухвалі вислови на адресу вашого улюбленого Президента. Я завжди вважав, що ******* італійці бліда тінь своїх великих предків, які заснували Римську імперію. Вони слабкі і нерішучі, тому мають бути виключені з усіх організацій колективної безпеки. До речі, вони були союзником Гітлера під час Другої світової війни, якщо хтось забув. І ми з ними воювали і перемогли їх! Тільку подумайте - ми воювали з фашистами, а тепер їхні нащадки підіймають голову! Це неподобство і ганьба! Мелоні, ти політична хвойда! Спочатку ти мені подобалася, але зараз я тебе ненавиджу! Твоє місце у будинку розпусти для політичних невдах!
Дякую за вашу увагу до цього питання!
Ваш улюблений Президент Д.Д.Т."
ржавый далеко, а кардинальская мафия - она тут, под боком.
Якщо це заявляє руда мавпа, то значить пані Мелоні має розум. А це, в наші часи, дорогого варте! А сам трампон веде себе як мала дитина або шизік, охоплений старечим маразмом, який сильно приправлений гіпер нарцисизмом: то він все сам зробить і допомога йому не потрібна, то лякає наслідками країни, які не надали йому допомоги...
Зупиніть планету, я втечу...
Ні, італійцям не подобається допомагати ВАМ отримувати якусь там нафту. Їм своєї достатньо,із своїх джерел.😁
Чи може то не про Трампа сказано?
бібі, *****, сі, кімчі, орбан. Нікого не забув?