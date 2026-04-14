Трамп "шокирован" поведением Мелони: "Я думал, у нее есть мужество, я ошибался"

Трамп раскритиковал Мелони

Президент США Дональд Трамп заявил о разногласиях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони по вопросам энергетической политики, НАТО и международной безопасности, отметив, что "ошибался" в отношении неё.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом американский президент рассказал в интервью Corriere della Sera.

Трамп "шокирован"

Так, Трамп заявил, что он "шокирован поведением" Мелони, которую считают близкой к американскому президенту.

"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить", — сказал президент США.

Трамп отметил, что раньше считал Мелони более решительной.

Я шокирован ее поведением. Я думал, что у нее есть мужество; я ошибался", – добавил он.

Мелони и Папа Римский

Кроме того, Трамп обсудил реакцию Мелони на его критику Папы Римского.

Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он разнес бы Италию за две минуты, если бы имел возможность", – подчеркнул Трамп.

Контакты Трампа и Мелони фактически прекратились

По словам американского президента, его контакты с итальянским премьер-министром фактически прекратились. Он объяснил это нежеланием Мелони участвовать в совместных инициативах в рамках НАТО.

Что этому предшествовало?

  • Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
  • Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
  • Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
  • Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
  • Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
  • Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по войне в Иране является неприемлемой.

Трамп Дональд (7959) Джорджа Мелони (186)
зате пуйло схвалює
14.04.2026 19:29 Ответить
Діду хтось розказав що то за такий блок - НАТО?
14.04.2026 19:31 Ответить
Нас рать...подумал Трамп. Верить можно только другу в москве.
14.04.2026 19:32 Ответить
Цікаве питання, Доня.
Чи подобається американцям те, що їх президент ідіот своїми діями підняв ціни геть на усе?
14.04.2026 19:32 Ответить
36% или 100+ миллионам подобается.
14.04.2026 21:09 Ответить
Ти, рудий дегенерат, всіх дурив що ти не дебіл, в ти дебіл!
14.04.2026 19:33 Ответить
Дої#ався до Мелоні чому дебіл мовчить про Орбана, нехай краще розкаже, як поміг своєму другу
14.04.2026 19:34 Ответить
"трампу більше не наливать!"
14.04.2026 19:36 Ответить
"Звезда" в шоці - я такої підніжки від Мелоні не чекав - Трамп
14.04.2026 19:37 Ответить
Орбана зім"яли - Мелоні від рук відбилась - куди котиться цей світ - Трамп
14.04.2026 20:00 Ответить
остался фрик с пилой из аргентины
14.04.2026 21:10 Ответить
Дегенерат відбитий на посаді президента найпотужнішої країни на Планеті Земля - нонсенс,крах здорового глузду!!!
14.04.2026 19:38 Ответить
Чи доживе він до тюрми - не відомо. А во на суд Божий точно попаде
14.04.2026 19:41 Ответить
Ну, це дуже лайтовий варіант. Взагалі-то, мало б бути так:

"Ця абсолютно тупа прем'єрка, яка нічого не досягла у своєму нікчемному життя, дозволила собі зухвалі вислови на адресу вашого улюбленого Президента. Я завжди вважав, що ******* італійці бліда тінь своїх великих предків, які заснували Римську імперію. Вони слабкі і нерішучі, тому мають бути виключені з усіх організацій колективної безпеки. До речі, вони були союзником Гітлера під час Другої світової війни, якщо хтось забув. І ми з ними воювали і перемогли їх! Тільку подумайте - ми воювали з фашистами, а тепер їхні нащадки підіймають голову! Це неподобство і ганьба! Мелоні, ти політична хвойда! Спочатку ти мені подобалася, але зараз я тебе ненавиджу! Твоє місце у будинку розпусти для політичних невдах!

Дякую за вашу увагу до цього питання!

Ваш улюблений Президент Д.Д.Т."
14.04.2026 19:41 Ответить
А вообщє мір спасьот красота, добавіл Дональд. Я, самий красівий презідєнт США всєх врємьон і народов і мой красівий рускій друг Бальодя, сдєлаєм всєх. Возможно, красівєє. Возможно, нєт.
14.04.2026 19:49 Ответить
Угу - і Папа Римський , в них , теж такий собі ...
14.04.2026 19:49 Ответить
Це точно не Донні маралагскій часом писав. Бо стиль його тільки не хватає слів красивий , прекрасний, найкращий за всіх часів
14.04.2026 20:50 Ответить
По перше, наїзд Трамп на Мелоні - наслідок того, що вона заступилася за Папу римського. По-друге, Мелоні, напевно, на прикладі Орбана зрозуміла, що дружба з Трампом більше не приносить профітів; а то й токсична, приносить поразки. Тим більше через рік "по плану" в Італії пройдуть чергові вибори до парламенту. Так що настав час їй дрейфувати подалі від Трампа
14.04.2026 19:45 Ответить
Нууу, насправді Трамп офігів від того, що Мелоні мужності не бракує на відміну від багатьох сраколизів. Ну і на відміну від Трампа вона розуміє, що з Господом жартувати кчтегорично не можна, бо Він може пожартувати так, що заїкатися будеш до самої смерті - і то ще буде лайтовий жарт.
14.04.2026 20:30 Ответить
не в боге дело.
ржавый далеко, а кардинальская мафия - она тут, под боком.
14.04.2026 21:12 Ответить
Не пам'ятаю,точно прізвища..здається Лакі Лучано)Був такий в америці мафіян,котрий ,щоб не бути мобілізованим,чогось там прийняв на груди і в результаті був непридатним визнаний,й не пішов на війну)Але наслідком приймання того продукту була імпотенція,з котрою ,приховуючи її,прожив аж до скону.Вимикач думає,що теперішнє покоління італійців аж підскакують,так хочуть в Ормузьку попасти,а ця домінантка Мелоні їм не дає такої можливості))Психіатри вже не просто томи про його стан складають,а вже ціла бібліотека буде,ну мінімум красний угалок)))
14.04.2026 19:46 Ответить
Ця руда потвора скоро залишиться сам на сам, вже всіх прем'єрів і президентів обісрав крім орбана, і х..уйла,!!! Ідіот!!!
14.04.2026 19:46 Ответить
Про північнокорейського пупсика забули - теж дружбан і "гарний хлоп"...
14.04.2026 19:59 Ответить
14.04.2026 19:54 Ответить
Ще одного "надулі"?
14.04.2026 19:55 Ответить
Дебіл!
14.04.2026 19:56 Ответить
"Я шокований її поведінкою. Я думав, що вона має мужність; я помилявся" Джерело: https://censor.net/ua/n3610500

Якщо це заявляє руда мавпа, то значить пані Мелоні має розум. А це, в наші часи, дорогого варте! А сам трампон веде себе як мала дитина або шизік, охоплений старечим маразмом, який сильно приправлений гіпер нарцисизмом: то він все сам зробить і допомога йому не потрібна, то лякає наслідками країни, які не надали йому допомоги...

Зупиніть планету, я втечу...
14.04.2026 19:58 Ответить
та вона якраз і мужня - не прогинатись під рудого придурка
14.04.2026 20:03 Ответить
Рудий довбойоб! Італія возить нафту з Тунісу і Лівії. Сотня-друга кілометрів через Середземне море. Їм на твій обсер в Перській протоці покласти з пробором.
14.04.2026 20:04 Ответить
"Чи подобається італійцям те, що ваша прем'єр-міністерка не допомагає НАМ отримати нафту? Я не можу собі цього уявити", - сказав президент США.
Ні, італійцям не подобається допомагати ВАМ отримувати якусь там нафту. Їм своєї достатньо,із своїх джерел.😁
14.04.2026 20:51 Ответить
З ким воно ще не посралося? Ну просто стерильний довбой@б
14.04.2026 20:04 Ответить
Справжній самурай (Трамп) не повинен покладатися на жінку!
Чи може то не про Трампа сказано?
14.04.2026 20:05 Ответить
Псина, ты обосралась, стараясь угодить х-лу, и пытаешься втянуть в эту месиловку Европу, как было задумано изначально кремлядями и бибой.
14.04.2026 20:06 Ответить
Дайте вгадаю, лідерів, хто подобається трампу, вже можна порахувати на пальцях руки ?

бібі, *****, сі, кімчі, орбан. Нікого не забув?
14.04.2026 20:09 Ответить
Зате коли Х'уйло прямо сцить Тромбу на голову той мовчки втирається і дякує і називає Х'уйла найліпшим другом.
14.04.2026 20:09 Ответить
Мелоні розуміє, що трампу скоро їхати на дурку. То нема чого з ним церемонитись))
14.04.2026 20:22 Ответить
14.04.2026 20:23 Ответить
Агент Краснов занадто нервує останім часом .То Папа не такий,то Мелоні не така.
14.04.2026 20:44 Ответить
пішов ти...
14.04.2026 20:45 Ответить
Трам.ездол - поц тупой дупля не отбивает, ната - це блок защиты в Европе, а никак не агрессивный блок, тем более в Азии. ссыкливый дядя Сэм делает заварушку, а потом, как всегда, в кусты, а ты потом будешь сам расхлебываться.
14.04.2026 20:56 Ответить
 
 