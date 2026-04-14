Трамп "шокирован" поведением Мелони: "Я думал, у нее есть мужество, я ошибался"

Президент США Дональд Трамп заявил о разногласиях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони по вопросам энергетической политики, НАТО и международной безопасности, отметив, что "ошибался" в отношении неё.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом американский президент рассказал в интервью Corriere della Sera.

Трамп "шокирован"

Так, Трамп заявил, что он "шокирован поведением" Мелони, которую считают близкой к американскому президенту.

"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить", — сказал президент США.

Трамп отметил, что раньше считал Мелони более решительной.

Я шокирован ее поведением. Я думал, что у нее есть мужество; я ошибался", – добавил он.

Мелони и Папа Римский

Кроме того, Трамп обсудил реакцию Мелони на его критику Папы Римского.

Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он разнес бы Италию за две минуты, если бы имел возможность", – подчеркнул Трамп.

Контакты Трампа и Мелони фактически прекратились

По словам американского президента, его контакты с итальянским премьер-министром фактически прекратились. Он объяснил это нежеланием Мелони участвовать в совместных инициативах в рамках НАТО.

