Папа Римский призвал мир отказаться от войн

В воскресенье, 5 апреля, Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Во время пасхального обращения на площади Святого Петра понтифик подчеркнул необходимость отказа от насилия и предостерег от стремления к власти, которое провоцирует новые войны. Он обратился к главам государств с призывом взять на себя ответственность за безопасность людей и стабильность в мире.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV отказался от участия в "Совете мира" Трампа

Призыв к прекращению войн

Папа подчеркнул, что современный мир переживает период многочисленных конфликтов, которые приносят значительные потери и разрушения. По его словам, человечество должно найти силы для диалога и компромисса.

"Пусть те, у кого есть оружие, сложат его", — подчеркнул он.

Понтифик не называл конкретных стран или войн, однако его обращение было адресовано всем политическим лидерам без исключения. Он акцентировал внимание на важности мира как основной ценности для будущих поколений.

Глобальное обращение к лидерам

Глава католической церкви отдельно отметил, что ответственность за прекращение конфликтов лежит именно на политических элитах. Он призвал их отказаться от решений, которые ведут к эскалации.

Также Папа подчеркнул необходимость международного сотрудничества и взаимопонимания между государствами. По его словам, только совместные усилия могут обеспечить длительный мир и безопасность в мире.

  • Ранее Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и объединению в молитве за страдающий украинский народ" накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россия должны возобновить договор о контроле над ядерным оружием, — Папа Римский Лев XIV

+11
Трясся, та це ж потужно!!!!!!🤣
05.04.2026 19:11 Ответить
+8
Папа! Віддай всі заховані в Ватікані гроші обох ****** Україні. Тоді і мир трохи наблизиться.
05.04.2026 19:16 Ответить
+3
Сказав би це Трампу та #уйлу!
Цього було б достатньо для початку.
05.04.2026 19:18 Ответить
І надзвичайно креативно
05.04.2026 19:13 Ответить
Гарна ідея, але ніт.
05.04.2026 19:12 Ответить
Амінь, діставая кулемет промовив "Петро".
05.04.2026 19:12 Ответить
А як тоді елітам розважатись і знаходити сенс життя?
05.04.2026 19:15 Ответить
Ну він повинен щось казати, а інакше кролики почнуть щось здогадуватися
05.04.2026 19:19 Ответить
Ольга - спеціалістка по банках Ватикану. Все знає! Все-все-все-все!
05.04.2026 19:26 Ответить
Вибач, батько римський, але газові черв'яки інакше не можуть. Вони існують тільки завдяки вбивству та пожиранню всього навкруги.
Якщо припинити одну з функцій - вбити зїсти спаруватись - черв'яки просто вимруть. Отакий от парадокс.
05.04.2026 19:19 Ответить
Якщо б за історію людства фінансові ресурси, життя що спалюють бункерні криси у війнах пішли в науку, культуру давно б вже були ліки від раку, старості і літали куди далі за Місяць. Схоже людський інтелект ще далекий від цього. Та навіть при середньостатичтичному IQ 200 завжди знайдуться дикуни яких цивілізація не зачепила, як кацапи.
05.04.2026 19:19 Ответить
Папа добре розговівся, судячи з пафосу обама-стайл. Закликав би краще відмовитися від долара.
05.04.2026 19:20 Ответить
це були заклики "політбюро ватикану" і лічно, до паски! ))
05.04.2026 19:23 Ответить
Уйло переубивало покалечело и выгнало из страны миллионы русскоязычных, но лишнехромосомные этим гордятся.
05.04.2026 19:23 Ответить
Русскаязьічньій - баівая єдініца хрюсского міра, тепер це лайно індоктринує європку
05.04.2026 19:33 Ответить
Так як папи від сексу?((
05.04.2026 19:34 Ответить
ой Боже ж мій ,свята простота ...Грощі ху* ла віддай державам ,з відкі він їх викачав ,сидиш в Ватікані за сторожа !!!...
05.04.2026 19:36 Ответить
Слова правільни але це тільки слова.
Чому ж Ватикан не відмовлявся від марок нацистського Рейху, як не гребує і в наш час грошима російських терористів..
05.04.2026 19:43 Ответить
Тато? Окейко. ВСІ ТАК І зробили.🤣🤣🤣
Тато? Окейко. ВСІ ТАК І зробили.🤣🤣🤣
05.04.2026 19:51 Ответить
Як же добре влаштувалися ВСІ релігійні функціонери! Сказав і робота виконана. Якщо вийшло - то воля Божа і церква, провідник цієї волі, є намісником і "перстом, що вказує" волю його. Якщо не вийшло - то світ загруз в гріхах і блуді, насланих Антихристом, а голос церкви - лише невеликий промінь світла в цій темряві і взагалі: що ми можемо зробити?
При цьому (в обох випадках) фінансово вони "в плюсі".
Істино віруючих, ІМХО, в середовищи офіціних представників релігій, не так вже й багато. Все ті ж карєристи, функціонери/бюрократи, блудники, грішники, брехуни, прихильники грошей і влади...

Якщо я спілкуюсь з Богом, то мені не потрібні посередники чи якісь величні будівлі...
А от якщо Бог мені відповість, то "жовтий будинок" буде очикувати мого візиту...
05.04.2026 19:57 Ответить
Сильно !)!)!)
05.04.2026 19:58 Ответить
Папа римський трохи опіздав з першотравневим жартом...
05.04.2026 19:58 Ответить
Хто не зрозумів посилу, почитайте CNN, як це сприймають американці. Це перший Папа американець і він власне послав Трама та його гітлерюгенд.
05.04.2026 20:00 Ответить
Релігія не працює
і ніколи не працювала.
Віруючі Вбивають, Зляться,Заздрять і т.п.
Потім йдуть у церкву Моляться і знову
Все по Колу...
05.04.2026 20:04 Ответить
Спочатку треба,щоб папа з Риму закликав до завершення педофілії у Ватикані.А потім вже боротися за Мир....
05.04.2026 20:13 Ответить
Да он гений,реально...Срочно ему нобелевскую премию мира отнятую у рыжего додика...
05.04.2026 20:21 Ответить
Шикарная всё-таки работа у Папы: ручки складывать и лицо блаженное делать. Сказать что-то в стиле ребята давайте жить дружно, "астанавитесь" - вот и всё. На этом участие церкви закончилось 😆
Ну ещё можно толпу перекрестить, только чтоб не надорваться от таких усилий.
05.04.2026 20:22 Ответить
Попи та папи не мають до церкви Христа ніякого відношення.
Читайте Біблію, шановні
06.04.2026 01:17 Ответить
У папи в банку Ватікана 200 млрд. кривавих доларів путінських лежить, якось вони папі боротися за мир не заважають.
05.04.2026 20:36 Ответить
Слова не, мудрого Папи, а дурного вітчима...
05.04.2026 22:10 Ответить
"...відмовитися від воєн"?! - Тобто всім, хто слабіший капітулювати?
Мене таке нездорове християнство не влаштовує
05.04.2026 22:58 Ответить
Світ закликає папу віддати кошти злодіїв з банку ватикану
06.04.2026 01:15 Ответить
 
 