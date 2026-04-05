Папа Римский призвал мир отказаться от войн

В воскресенье, 5 апреля, Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время пасхального обращения на площади Святого Петра понтифик подчеркнул необходимость отказа от насилия и предостерег от стремления к власти, которое провоцирует новые войны. Он обратился к главам государств с призывом взять на себя ответственность за безопасность людей и стабильность в мире.

Призыв к прекращению войн

Папа подчеркнул, что современный мир переживает период многочисленных конфликтов, которые приносят значительные потери и разрушения. По его словам, человечество должно найти силы для диалога и компромисса.

"Пусть те, у кого есть оружие, сложат его", — подчеркнул он.

Понтифик не называл конкретных стран или войн, однако его обращение было адресовано всем политическим лидерам без исключения. Он акцентировал внимание на важности мира как основной ценности для будущих поколений.

Глобальное обращение к лидерам

Глава католической церкви отдельно отметил, что ответственность за прекращение конфликтов лежит именно на политических элитах. Он призвал их отказаться от решений, которые ведут к эскалации.

Также Папа подчеркнул необходимость международного сотрудничества и взаимопонимания между государствами. По его словам, только совместные усилия могут обеспечить длительный мир и безопасность в мире.

Ранее Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и объединению в молитве за страдающий украинский народ" накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

