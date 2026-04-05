Папа Римский призвал мир отказаться от войн
В воскресенье, 5 апреля, Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Во время пасхального обращения на площади Святого Петра понтифик подчеркнул необходимость отказа от насилия и предостерег от стремления к власти, которое провоцирует новые войны. Он обратился к главам государств с призывом взять на себя ответственность за безопасность людей и стабильность в мире.
Призыв к прекращению войн
Папа подчеркнул, что современный мир переживает период многочисленных конфликтов, которые приносят значительные потери и разрушения. По его словам, человечество должно найти силы для диалога и компромисса.
"Пусть те, у кого есть оружие, сложат его", — подчеркнул он.
Понтифик не называл конкретных стран или войн, однако его обращение было адресовано всем политическим лидерам без исключения. Он акцентировал внимание на важности мира как основной ценности для будущих поколений.
Глобальное обращение к лидерам
Глава католической церкви отдельно отметил, что ответственность за прекращение конфликтов лежит именно на политических элитах. Он призвал их отказаться от решений, которые ведут к эскалации.
Также Папа подчеркнул необходимость международного сотрудничества и взаимопонимания между государствами. По его словам, только совместные усилия могут обеспечить длительный мир и безопасность в мире.
- Ранее Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и объединению в молитве за страдающий украинский народ" накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Цього було б достатньо для початку.
Якщо припинити одну з функцій - вбити зїсти спаруватись - черв'яки просто вимруть. Отакий от парадокс.
Чому ж Ватикан не відмовлявся від марок нацистського Рейху, як не гребує і в наш час грошима російських терористів..
Папа Римський у неділю, 5 квітня, закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі. Джерело: https://censor.net/ua/n3608982
При цьому (в обох випадках) фінансово вони "в плюсі".
Істино віруючих, ІМХО, в середовищи офіціних представників релігій, не так вже й багато. Все ті ж карєристи, функціонери/бюрократи, блудники, грішники, брехуни, прихильники грошей і влади...
Якщо я спілкуюсь з Богом, то мені не потрібні посередники чи якісь величні будівлі...
А от якщо Бог мені відповість, то "жовтий будинок" буде очикувати мого візиту...
і ніколи не працювала.
Віруючі Вбивають, Зляться,Заздрять і т.п.
Потім йдуть у церкву Моляться і знову
Все по Колу...
Ну ещё можно толпу перекрестить, только чтоб не надорваться от таких усилий.
Читайте Біблію, шановні
Мене таке нездорове християнство не влаштовує