Папа Римський закликав світ відмовитися від воєн

Папа Римський у неділю, 5 квітня, закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інформує агентство Reuters.

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Під час великоднього звернення на площі Святого Петра понтифік наголосив на необхідності відмови від насильства та застеріг від прагнення до влади, яке провокує нові війни. Він звернувся до керівників держав із закликом взяти відповідальність за безпеку людей і стабільність у світі.

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Заклик до припинення воєн

Папа підкреслив, що сучасний світ переживає період численних конфліктів, які завдають значних втрат і руйнувань. За його словами, людство має знайти сили для діалогу та компромісу.

"Нехай ті, хто має зброю, складуть її", — наголосив він.

Понтифік не називав конкретних країн чи воєн, проте його звернення було адресоване всім політичним лідерам без винятку. Він акцентував увагу на важливості миру як основної цінності для майбутнього поколінь.

Глобальне звернення до лідерів

Глава католицької церкви окремо зазначив, що відповідальність за припинення конфліктів лежить саме на політичних елітах. Він закликав їх відмовитися від рішень, які ведуть до ескалації.

Також Папа наголосив на необхідності міжнародної співпраці та взаєморозуміння між державами. За його словами, тільки спільні зусилля можуть забезпечити тривалий мир і безпеку у світі.

Раніше Папа Римський Лев XIV "закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ" напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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