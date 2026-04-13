Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, — Мелони

Мелони отреагировала на выпады Трампа против Папы Римского

Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по поводу войны в Иране является неприемлемой.

Об этом пишет агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мелони критикует высказывания Трампа

"Я думала, что смысл моего заявления сегодня утром был понятен, но повторю его еще четче. Я считаю слова президента Трампа о Святейшем Отце неприемлемыми", — заявила премьер-министр Италии.

Мелони отметила, что Папа XIV является главой Католической Церкви, и для него "совершенно правильно и нормально призывать к миру и осуждать любые формы войны".

Что предшествовало?

  • Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
  • Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
  • Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
  • Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
  • Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

дональд федорович обісрався в угорщині - тепер можна.
13.04.2026 23:24 Ответить
Навіщо звертати увагу на недорозвинутого рудого довбня. Воно вважає що весь світ належить йому. Клеймо дебіла він собі в історії людства.
13.04.2026 23:25 Ответить
у понтифіка є під півтора мільярда вірян, можна не хвилюватися. а от перехопити лідерство серед європейських правих - чому б і ні? тим більш, шо Мелоні із цілком притомних правих.
13.04.2026 23:32 Ответить
Мелоні наривається.
13.04.2026 23:22 Ответить
дональд федорович обісрався в угорщині - тепер можна.
13.04.2026 23:24 Ответить
та їй та Угорщіна більше похєр, ніж Україні. Їй за понтіфіка обідно.
13.04.2026 23:28 Ответить
у понтифіка є під півтора мільярда вірян, можна не хвилюватися. а от перехопити лідерство серед європейських правих - чому б і ні? тим більш, шо Мелоні із цілком притомних правих.
13.04.2026 23:32 Ответить
та їй і на угорських правих якось похєр, а угорським правим на Мелоні - тим більше.
13.04.2026 23:48 Ответить
так мова ж не про угорських правих, а про європейських - під ким вони ходитимуть. угорські вибори показали усю токсичність мага-тусовки. і новий поводир не забарився.
14.04.2026 00:01 Ответить
Навіщо звертати увагу на недорозвинутого рудого довбня. Воно вважає що весь світ належить йому. Клеймо дебіла він собі в історії людства.
13.04.2026 23:25 Ответить
ну , якщо довбень дослуxає курси про Oрues Dei -
має обісратися
14.04.2026 00:09 Ответить
Згенероване зображення Трампа, яке він опублікував у своїй соціальній мережі © Donald J. Trump / Truth Social
14.04.2026 00:10 Ответить
Невже комусь не пох*й, шо там висрав знову рудий блазень?
Ну хвора лю... істота, а вам смішно...
14.04.2026 00:16 Ответить
 
 