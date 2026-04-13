Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, — Мелони

Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по поводу войны в Иране является неприемлемой.

Об этом пишет агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

Мелони критикует высказывания Трампа

"Я думала, что смысл моего заявления сегодня утром был понятен, но повторю его еще четче. Я считаю слова президента Трампа о Святейшем Отце неприемлемыми", — заявила премьер-министр Италии.

Мелони отметила, что Папа XIV является главой Католической Церкви, и для него "совершенно правильно и нормально призывать к миру и осуждать любые формы войны".

Читайте также: Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике": Я не являюсь его сторонником

Что предшествовало?

Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".

Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Не хочу вступать с ним в дискуссию, но я против войны, — Папа Римский ответил на критику Трампа