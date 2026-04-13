Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, — Мелони
Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по поводу войны в Иране является неприемлемой.
Об этом пишет агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.
Мелони критикует высказывания Трампа
"Я думала, что смысл моего заявления сегодня утром был понятен, но повторю его еще четче. Я считаю слова президента Трампа о Святейшем Отце неприемлемыми", — заявила премьер-министр Италии.
Мелони отметила, что Папа XIV является главой Католической Церкви, и для него "совершенно правильно и нормально призывать к миру и осуждать любые формы войны".
Что предшествовало?
- Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
- Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
- Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
- Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
- Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
