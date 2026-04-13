Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике": Я не являюсь его сторонником

Трамп раскритиковал Папу Римского: что известно?

Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным в области внешней политики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Подробности

"Нам не нравится Папа, который будет говорить, что обладание ядерным оружием — это нормально… Это человек, который не считает, что не стоит играть со страной, которая стремится получить ядерное оружие, чтобы уничтожить мир… Я не являюсь сторонником Папы Льва", — сказал лидер США.

В соцсети Truth Social Трамп также опубликовал пост, в котором назвал Папу Римского "слабым в борьбе с преступностью" и "ужасным во внешней политике".

"И я не хочу такого Папы, который критикует президента Соединенных Штатов", — подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
  • Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
  • Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для дачи объяснений.

Важко уявити навіть , кого ще з видатних людей , цей маразматик
не обізвав дурнями ?
Тільки Трамп + ху@ло = найвеличніші мудаки на весь світ
Верующий в Бога электорат Трампа выпал в осадок после таких его слов о Папе. Не сомневаюсь, что это икнётся республиканцам в ноябре этого года.
Викиньте ці теорії змови.
Нам не подобається Папа, який буде говорити, що володіння ядерною зброєю - це нормально… Це людина, яка не вважає, що не варто гратися з країною, яка прагне отримати ядерну зброю, щоб знищити світ… ,БРЕХЛИВИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЕС .а де коли і хто таке чув від папи Лева???
"...де коли і хто таке чув...'
Трумп таке чув від голосів у своїй голові.
Ой руде чмо скоро допи...дитьця! 😁
Важко уявити навіть , кого ще з видатних людей , цей маразматик
не обізвав дурнями ?
Тільки Трамп + ху@ло = найвеличніші мудаки на весь світ
Папа Римський відповідає не перед Трампом, а перед Богом.
Ви такого вже в світі накрутили.. До речі покійний Чарлі Кірк говорив що президент це лише людина на сцені і для фото, реальної влади давно не має. Світом керують великі бізнесмени, капітал. Тобто Ротшильди, Рокфелери, і невідомі нам прізвища. Якщо вже президент маріонетка, то уявіть яке становище має проста людина, якій нав'язують як жити, що вдягати, що їсти, які ліки приймати, які пластичні операції робити, як виглядати, яку музику слухати , що читати, дивитись, все до дрібниць у нашому житті керується бізнесом .
Викиньте ці теорії змови.
Розкажіть ще це Епштейну
Дядья, це давно не теорії
А що Епштейн?
Так про нього теж, теорії, типу ходили. Про викрадення і катування дітей.
А ви самі не бачите ту ж рекламу ? Хіба вам не кажуть що треба купувати ? Якщо не купив новий айфон то ти ніщеброд. Оці всі "тренди". Прикро мабуть взанавати що за вас уже подумали куди витратити ваші гроші.
Даремно доводити щось людині, яка не може і не хоче думати своєю бошкою.
А навіщо, коли є те що треба писати
Про те, що президенти і монархи - марионетки великого капіталу пишеться в книгах Генрі Форд "Єврейська влада", Фредеріка Мортона "Ротшильди"... Коротко про це згадують Марк Твен і О.Генрі.
Форд був відомим антісемітом.
трамп зі своїм Білим дурдомом ,вже фсьоооо...і дуже скоро...
Це якесь жахливе прозріння Трампа!
Виявляється не всі згодні з його думкою.
Це як все життя житив в Демократії, знати що таке Демократія, очолити Демократію і вірити що він Цар.
Це як все життя будувати справедливий коммунізм, боротися за коммунізм у всьому світі і в кінці кінців виростити стадо рвачів що у 90-му розікрали ссср перетворивши його на капіталізм.
Ось так і живуть - кажуть одне, думають друге, а роблять третє.
Вы абсолютно правы мистер Трамп,это клоун,а не Папа Римский,после Кароля Войтылы на этом троне сидят одни паяцы.
Nehrystyanskyj provokator, ne treba pysaty znewagu do Pontyfika.
Верующий в Бога электорат Трампа выпал в осадок после таких его слов о Папе. Не сомневаюсь, что это икнётся республиканцам в ноябре этого года.
Рік тому : " Президент США Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Франсіса Превоста з обранням на папський престол, назвавши це "великою честю" для Сполучених Штатів. Превост, який обрав ім'я Лев XIV, став першим Папою Римським, народженим у США."
А тепер : "І я не хочу такого Папу, який критикує президента Сполучених Штатів"
Просто рудий нарцис проти будь-кого, хто його критикує.
вот и рапа получил по соплям от дони !!!)) путина боится , путина УВАЖАЕТ !!!
Хоч би санкції на папу Римського не наклав
Не Папа а чучало горохове - хто ті люди шо його вибрали - Трамп
Ху...до наказало трампонутому вірити у кирюха, тільки тому дозволено відправляти на концерт до кабздона, в це і є рай ху....лостану, або пекло для інших
Трамп уже Бог і Папа має підкорятися йому. Амінь!
Обоє рябоє .
Ну не нравится и не нравится. Это личные проблемы тампона и его понтогона.
так тут же ж питання не в особистих уподобаннях. трампісти погрожують військовою силою Ватикану, погрожують по суті взяттям папи в заручники і другим Авіньйоном. це далеко не особисті проблеми.
"Не хочу бить дворянкой столбовой, а хочу бить владичецей морской"... А фулі, Іран "переміг"( яка там вже "перемога" по рахунку?), пора стати майже богом на землі... Оце понесло доні!
Цікаво, що позиція гундяєва, Трампа цілком задовольняє!
