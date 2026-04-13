Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике": Я не являюсь его сторонником

Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным в области внешней политики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Нам не нравится Папа, который будет говорить, что обладание ядерным оружием — это нормально… Это человек, который не считает, что не стоит играть со страной, которая стремится получить ядерное оружие, чтобы уничтожить мир… Я не являюсь сторонником Папы Льва", — сказал лидер США.

В соцсети Truth Social Трамп также опубликовал пост, в котором назвал Папу Римского "слабым в борьбе с преступностью" и "ужасным во внешней политике".

"И я не хочу такого Папы, который критикует президента Соединенных Штатов", — подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для дачи объяснений.

