1 924 29
Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике": Я не являюсь его сторонником
Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным в области внешней политики".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Подробности
"Нам не нравится Папа, который будет говорить, что обладание ядерным оружием — это нормально… Это человек, который не считает, что не стоит играть со страной, которая стремится получить ядерное оружие, чтобы уничтожить мир… Я не являюсь сторонником Папы Льва", — сказал лидер США.
В соцсети Truth Social Трамп также опубликовал пост, в котором назвал Папу Римского "слабым в борьбе с преступностью" и "ужасным во внешней политике".
"И я не хочу такого Папы, который критикует президента Соединенных Штатов", — подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
- Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
- Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для дачи объяснений.
Топ комментарии
+17 Amber
показать весь комментарий13.04.2026 11:24 Ответить Ссылка
+8 Boris Kravchenko
показать весь комментарий13.04.2026 11:33 Ответить Ссылка
+5 Чермандер
показать весь комментарий13.04.2026 11:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трумп таке чув від голосів у своїй голові.
не обізвав дурнями ?
Тільки Трамп + ху@ло = найвеличніші мудаки на весь світ
Ви такого вже в світі накрутили.. До речі покійний Чарлі Кірк говорив що президент це лише людина на сцені і для фото, реальної влади давно не має. Світом керують великі бізнесмени, капітал. Тобто Ротшильди, Рокфелери, і невідомі нам прізвища. Якщо вже президент маріонетка, то уявіть яке становище має проста людина, якій нав'язують як жити, що вдягати, що їсти, які ліки приймати, які пластичні операції робити, як виглядати, яку музику слухати , що читати, дивитись, все до дрібниць у нашому житті керується бізнесом .
Дядья, це давно не теорії
А ви самі не бачите ту ж рекламу ? Хіба вам не кажуть що треба купувати ? Якщо не купив новий айфон то ти ніщеброд. Оці всі "тренди". Прикро мабуть взанавати що за вас уже подумали куди витратити ваші гроші.
Виявляється не всі згодні з його думкою.
Це як все життя житив в Демократії, знати що таке Демократія, очолити Демократію і вірити що він Цар.
Це як все життя будувати справедливий коммунізм, боротися за коммунізм у всьому світі і в кінці кінців виростити стадо рвачів що у 90-му розікрали ссср перетворивши його на капіталізм.
Ось так і живуть - кажуть одне, думають друге, а роблять третє.
А тепер : "І я не хочу такого Папу, який критикує президента Сполучених Штатів"
Просто рудий нарцис проти будь-кого, хто його критикує.