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Новини Критика Трампа
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Трамп назвав Папу Римського "жахливим у зовнішній політиці": Я не є його прихильником

Трамп розкритикував Папу Римського: що відомо?

Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Нам не подобається Папа, який буде говорити, що володіння ядерною зброєю - це нормально… Це людина, яка не вважає, що не варто гратися з країною, яка прагне отримати ядерну зброю, щоб знищити світ… Я не є прихильником Папи Лева", - сказав лідер США.

У соцмережі Truth Social Трамп також оприлюднив допис, в якому назвав Папу Римського "слабким у боротьбі зі злочинністю" та "жахливим у зовнішній політиці".

"І я не хочу такого Папу, який критикує президента Сполучених Штатів", - підсумував він.

Також читайте: Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні: "Нехай замовкне зброя"

Що передувало?

  • Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
  • Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
  • Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

Читайте: США блокуватимуть всі судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (9081) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+33
Важко уявити навіть , кого ще з видатних людей , цей маразматик
не обізвав дурнями ?
Тільки Трамп + ху@ло = найвеличніші мудаки на весь світ
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13.04.2026 11:24 Відповісти
+12
Верующий в Бога электорат Трампа выпал в осадок после таких его слов о Папе. Не сомневаюсь, что это икнётся республиканцам в ноябре этого года.
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13.04.2026 11:33 Відповісти
+7
Викиньте ці теорії змови.
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13.04.2026 11:31 Відповісти

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