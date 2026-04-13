Трамп назвав Папу Римського "жахливим у зовнішній політиці": Я не є його прихильником

Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

"Нам не подобається Папа, який буде говорити, що володіння ядерною зброєю - це нормально… Це людина, яка не вважає, що не варто гратися з країною, яка прагне отримати ядерну зброю, щоб знищити світ… Я не є прихильником Папи Лева", - сказав лідер США.

У соцмережі Truth Social Трамп також оприлюднив допис, в якому назвав Папу Римського "слабким у боротьбі зі злочинністю" та "жахливим у зовнішній політиці".

"І я не хочу такого Папу, який критикує президента Сполучених Штатів", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.

Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

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