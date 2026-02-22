УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12170 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
1 150 31

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні: "Нехай замовкне зброя"

Папа Лев XIV закликав зупинити війну в Україні

Напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Лев XIV "закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ".

Про це понтифік сказав у неділю після проказування молитви "Ангел Господній", повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Понтифік закликав до миру 

У зверненні до вірян Папа Лев XIV нагадав, що минуло вже чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління",- сказав голова Католицької церкви.

Читайте також: Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

Він наголосив, що "мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка повинна знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення".

"Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", - сказав Папа Лев XIV.

Понтифік також закликав вірян єднатися у молитві за стражденний український народ і усіх, хто страждає через російсько-українську війну та кожен конфлікт у світі, "щоб у наші дні зміг заясніти дар – довгоочікуваний дар – миру".

Читайте також: Папа Римський Лев XIV відмовився від участі в "Раді миру" Трампа

Автор: 

обстріл (34227) війна в Україні (8426) припинення вогню (443) Папа Римський Лев 14 (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Це він до збої звертається..., щоб вона замовкла?!...
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
показати весь коментар
22.02.2026 20:03 Відповісти
+8
от як приймаєте у Ватікані гундяя ,от йому і кажіть ,коли він до ваших банків золото та валюту перекачують ,на війну проти України ...
показати весь коментар
22.02.2026 19:47 Відповісти
+7
Кликун звичайний
показати весь коментар
22.02.2026 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кликун звичайний
показати весь коментар
22.02.2026 19:45 Відповісти
Це він до збої звертається..., щоб вона замовкла?!...
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
показати весь коментар
22.02.2026 20:03 Відповісти
Забув Папа Римський, ще передати оті заморожені рахунки *****, з Банку Ватікана!!
Стефанчук з аброхамієм, все листа від ВРУ з підписами служок, ніяк не довезуть до Папи Римського, через клопоти з кабміндічами, бакановим, шурмою, єрмаком, ФІНМОНІТОРИНГУ, Нацбанком, ДБР….!!!
показати весь коментар
22.02.2026 20:11 Відповісти
от як приймаєте у Ватікані гундяя ,от йому і кажіть ,коли він до ваших банків золото та валюту перекачують ,на війну проти України ...
показати весь коментар
22.02.2026 19:47 Відповісти
💯 %
показати весь коментар
22.02.2026 19:49 Відповісти
Нехай Папа йде на х#й. Релігія -опіум для народу.
показати весь коментар
22.02.2026 19:50 Відповісти
а по дорозі нехай пару кіл зробить по містах України...
пуйло тоді точно накаже припинити вогонь... щоб папу не подряпати ненароком
показати весь коментар
23.02.2026 00:43 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 03:41 Відповісти
"Припинення вогню" - прекратить вору дальше красть, но не возврат уже украденного и наказание вора
показати весь коментар
22.02.2026 19:52 Відповісти
Транш з рососії не прийшов, що він так натякає?
показати весь коментар
22.02.2026 19:53 Відповісти
Хоч до "мужєства бєлого флага" не закликає, як папєрєднік.
показати весь коментар
22.02.2026 19:58 Відповісти
Шось воно так не працює...
показати весь коментар
22.02.2026 19:58 Відповісти
Прототип Шарікова: "За те, щоб всі!"
показати весь коментар
22.02.2026 20:00 Відповісти
Ще один співчуваючий. Весь світ стоїть осторонь і спостерігає коли, на очах у всіх, одна істота керує знищенням цілої нації.
Цей світ немає ніякого морального підгрунття для подальшого існування. Бо стрімко втрачає розуміння добра і зла. І цьому папі немає на це що казати, окрім цитування шаблонів з формулярів ООН, де навіть ім'я агресора не згадуєтся, бо це ескалація... Нікчеми.
показати весь коментар
22.02.2026 20:06 Відповісти
Папа!
При всьому при тому - потрібно називати і персоніфікувати у війні агресора та постраждалу сторону! Без цього неможливо припинити обстріли!
показати весь коментар
22.02.2026 20:07 Відповісти
Позиція Папи Римського щодо України є дуже важливою.
До понтифіка прислухаються католики всього світу.

Наразі у світі налічується близько 1,3 мільярда католиків, плюс-мінус кілька мільйонів залежно від того, хто рахує.
Це приблизно 17% населення планети, показник, що залишався стабільним попри звичні коливання релігійних тенденцій.
Бразилія є найбільшою католицькою країною у світі, з приблизною католицькою населенням у 140 мільйонів, випереджаючи Мексику та Філіппіни, з відповідно 101 мільйоном та 85 мільйонами католиків.
показати весь коментар
22.02.2026 20:09 Відповісти
Бразилія офіційно дотримується політики нейтралітету, намагаючись дистанціюватися від прямої підтримки будь-якої зі сторін. Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва неодноразово заявляв, що країна не хоче обирати сторону, оскільки це нібито допоможе їй стати посередником у майбутніх мирних перегорах
Основні аспекти позиції Бразилії станом на початок 2026 року:

Дипломатичне засудження без санкцій: Бразилія голосувала за резолюції ООН, що засуджують російське вторгнення як незаконне, проте категорично відмовляється приєднуватися до економічних санкцій проти РФ або постачати зброю Україні.Мирні ініціативи: Разом із Китаєм країна просуває власний «мирний план», який Україна та Захід критикують за відсутність вимоги про повне виведення російських військ і заклики до переговорів «на основі поточних реалій».Економічні інтереси: Позиція Бразилії значною мірою продиктована залежністю її агросектору від російських добрив (РФ є їхнім основним постачальником).Глобальний контекст: У лютому 2026 року Лула да Сілва наголосив, що Бразилія прагне уникнути «нової холодної війни» і виступає за реформування міжнародних інституцій, вважаючи, що нинішній світопорядок не здатен вирішити конфлікт.Критика з боку України: Володимир Зеленський називав бразильські ініціативи «деструктивними» та такими, що більше відповідають інтересам Росії, ніж справедливому миру.
Хоча Бразилія офіційно називає себе нейтральною, її риторика часто містить критику на адресу США та ЄС за «затягування війни» через військову допомогу Україні.
показати весь коментар
22.02.2026 20:14 Відповісти
папа Лицемір і Мракобіс.
показати весь коментар
22.02.2026 20:11 Відповісти
Щоб лист дійшов до адресата, недостатньо написати від кого.
показати весь коментар
22.02.2026 20:13 Відповісти
Думками та молитвами
показати весь коментар
22.02.2026 20:34 Відповісти
очередной дешёвый ******** ничем не отличающийся от своих предественников!
показати весь коментар
22.02.2026 20:37 Відповісти
папа лефф
показати весь коментар
22.02.2026 21:03 Відповісти
Хоть ты не *****, вылезло подсвинок **********.
показати весь коментар
22.02.2026 21:39 Відповісти
А раптом шамани і друїди будуть більш ефективними ?
показати весь коментар
22.02.2026 22:51 Відповісти
Тю.. О це він шептуна пустив.
показати весь коментар
22.02.2026 23:39 Відповісти
махай кадилом
показати весь коментар
23.02.2026 01:29 Відповісти
Закликами вовка марно примусити стати вегетаріанцем.
показати весь коментар
23.02.2026 08:05 Відповісти
Пусть пуйлу это скажет. Умник.
показати весь коментар
23.02.2026 08:29 Відповісти
Ура ! Ватикан винайшов засіб заклинювати АКМ !!!
показати весь коментар
23.02.2026 09:40 Відповісти
 
 