Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні: "Нехай замовкне зброя"

Напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Лев XIV "закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ".

Про це понтифік сказав у неділю після проказування молитви "Ангел Господній", повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

Понтифік закликав до миру

У зверненні до вірян Папа Лев XIV нагадав, що минуло вже чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління",- сказав голова Католицької церкви.

Він наголосив, що "мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка повинна знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення".

"Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", - сказав Папа Лев XIV.

Понтифік також закликав вірян єднатися у молитві за стражденний український народ і усіх, хто страждає через російсько-українську війну та кожен конфлікт у світі, "щоб у наші дні зміг заясніти дар – довгоочікуваний дар – миру".

