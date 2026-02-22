Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні: "Нехай замовкне зброя"
Напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Лев XIV "закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ".
Про це понтифік сказав у неділю після проказування молитви "Ангел Господній", повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.
Понтифік закликав до миру
У зверненні до вірян Папа Лев XIV нагадав, що минуло вже чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України.
"Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління",- сказав голова Католицької церкви.
Він наголосив, що "мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка повинна знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення".
"Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", - сказав Папа Лев XIV.
Понтифік також закликав вірян єднатися у молитві за стражденний український народ і усіх, хто страждає через російсько-українську війну та кожен конфлікт у світі, "щоб у наші дні зміг заясніти дар – довгоочікуваний дар – миру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
Стефанчук з аброхамієм, все листа від ВРУ з підписами служок, ніяк не довезуть до Папи Римського, через клопоти з кабміндічами, бакановим, шурмою, єрмаком, ФІНМОНІТОРИНГУ, Нацбанком, ДБР….!!!
пуйло тоді точно накаже припинити вогонь... щоб папу не подряпати ненароком
Цей світ немає ніякого морального підгрунття для подальшого існування. Бо стрімко втрачає розуміння добра і зла. І цьому папі немає на це що казати, окрім цитування шаблонів з формулярів ООН, де навіть ім'я агресора не згадуєтся, бо це ескалація... Нікчеми.
При всьому при тому - потрібно називати і персоніфікувати у війні агресора та постраждалу сторону! Без цього неможливо припинити обстріли!
До понтифіка прислухаються католики всього світу.
Наразі у світі налічується близько 1,3 мільярда католиків, плюс-мінус кілька мільйонів залежно від того, хто рахує.
Це приблизно 17% населення планети, показник, що залишався стабільним попри звичні коливання релігійних тенденцій.
Бразилія є найбільшою католицькою країною у світі, з приблизною католицькою населенням у 140 мільйонів, випереджаючи Мексику та Філіппіни, з відповідно 101 мільйоном та 85 мільйонами католиків.
Основні аспекти позиції Бразилії станом на початок 2026 року:
Дипломатичне засудження без санкцій: Бразилія голосувала за резолюції ООН, що засуджують російське вторгнення як незаконне, проте категорично відмовляється приєднуватися до економічних санкцій проти РФ або постачати зброю Україні.Мирні ініціативи: Разом із Китаєм країна просуває власний «мирний план», який Україна та Захід критикують за відсутність вимоги про повне виведення російських військ і заклики до переговорів «на основі поточних реалій».Економічні інтереси: Позиція Бразилії значною мірою продиктована залежністю її агросектору від російських добрив (РФ є їхнім основним постачальником).Глобальний контекст: У лютому 2026 року Лула да Сілва наголосив, що Бразилія прагне уникнути «нової холодної війни» і виступає за реформування міжнародних інституцій, вважаючи, що нинішній світопорядок не здатен вирішити конфлікт.Критика з боку України: Володимир Зеленський називав бразильські ініціативи «деструктивними» та такими, що більше відповідають інтересам Росії, ніж справедливому миру.
Хоча Бразилія офіційно називає себе нейтральною, її риторика часто містить критику на адресу США та ЄС за «затягування війни» через військову допомогу Україні.