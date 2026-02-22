РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
939 31

Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнет оружие"

Папа Лев XIV призвал остановить войну в Украине

Накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и сплочению в молитве за страдающий украинский народ".

Об этом понтифик сказал в воскресенье после произнесения молитвы "Ангел Господень", сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Понтифик призвал к миру 

В обращении к верующим Папа Лев XIV напомнил, что прошло уже четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Мое сердце снова летит к трагической ситуации, которая находится на глазах у всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий... Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения", - сказал глава Католической Церкви.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-2026

Он подчеркнул, что "мир нельзя откладывать, он является насущной потребностью, которая должна найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения".

"Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолкнут орудия! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть путь к миру", - сказал Папа Лев XIV.

Понтифик также призвал верующих объединиться в молитве за страдающий украинский народ и всех, кто страдает из-за российско-украинской войны и каждого конфликта в мире, "чтобы в наши дни смог просветиться дар – долгожданный дар – мира".

Читайте также: Папа Римский Лев XIV отказался от участия в "Совете мира" Трампа

Автор: 

обстрел (15019) война в Украине (7340) прекращения огня (403) Лев 14 (58)
Топ комментарии
+15
Це він до збої звертається..., щоб вона замовкла?!...
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
22.02.2026 20:03 Ответить
22.02.2026 20:03 Ответить
+8
от як приймаєте у Ватікані гундяя ,от йому і кажіть ,коли він до ваших банків золото та валюту перекачують ,на війну проти України ...
22.02.2026 19:47 Ответить
22.02.2026 19:47 Ответить
+7
Кликун звичайний
22.02.2026 19:45 Ответить
22.02.2026 19:45 Ответить
Кликун звичайний
22.02.2026 19:45 Ответить
22.02.2026 19:45 Ответить
Це він до збої звертається..., щоб вона замовкла?!...
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
22.02.2026 20:03 Ответить
22.02.2026 20:03 Ответить
Забув Папа Римський, ще передати оті заморожені рахунки *****, з Банку Ватікана!!
Стефанчук з аброхамієм, все листа від ВРУ з підписами служок, ніяк не довезуть до Папи Римського, через клопоти з кабміндічами, бакановим, шурмою, єрмаком, ФІНМОНІТОРИНГУ, Нацбанком, ДБР….!!!
22.02.2026 20:11 Ответить
22.02.2026 20:11 Ответить
от як приймаєте у Ватікані гундяя ,от йому і кажіть ,коли він до ваших банків золото та валюту перекачують ,на війну проти України ...
22.02.2026 19:47 Ответить
22.02.2026 19:47 Ответить
💯 %
22.02.2026 19:49 Ответить
22.02.2026 19:49 Ответить
Нехай Папа йде на х#й. Релігія -опіум для народу.
22.02.2026 19:50 Ответить
22.02.2026 19:50 Ответить
а по дорозі нехай пару кіл зробить по містах України...
пуйло тоді точно накаже припинити вогонь... щоб папу не подряпати ненароком
23.02.2026 00:43 Ответить
23.02.2026 00:43 Ответить
23.02.2026 03:41 Ответить
23.02.2026 03:41 Ответить
"Припинення вогню" - прекратить вору дальше красть, но не возврат уже украденного и наказание вора
22.02.2026 19:52 Ответить
22.02.2026 19:52 Ответить
Транш з рососії не прийшов, що він так натякає?
22.02.2026 19:53 Ответить
22.02.2026 19:53 Ответить
Хоч до "мужєства бєлого флага" не закликає, як папєрєднік.
22.02.2026 19:58 Ответить
22.02.2026 19:58 Ответить
Шось воно так не працює...
22.02.2026 19:58 Ответить
22.02.2026 19:58 Ответить
Прототип Шарікова: "За те, щоб всі!"
22.02.2026 20:00 Ответить
22.02.2026 20:00 Ответить
Ще один співчуваючий. Весь світ стоїть осторонь і спостерігає коли, на очах у всіх, одна істота керує знищенням цілої нації.
Цей світ немає ніякого морального підгрунття для подальшого існування. Бо стрімко втрачає розуміння добра і зла. І цьому папі немає на це що казати, окрім цитування шаблонів з формулярів ООН, де навіть ім'я агресора не згадуєтся, бо це ескалація... Нікчеми.
22.02.2026 20:06 Ответить
22.02.2026 20:06 Ответить
Папа!
При всьому при тому - потрібно називати і персоніфікувати у війні агресора та постраждалу сторону! Без цього неможливо припинити обстріли!
22.02.2026 20:07 Ответить
22.02.2026 20:07 Ответить
Позиція Папи Римського щодо України є дуже важливою.
До понтифіка прислухаються католики всього світу.

Наразі у світі налічується близько 1,3 мільярда католиків, плюс-мінус кілька мільйонів залежно від того, хто рахує.
Це приблизно 17% населення планети, показник, що залишався стабільним попри звичні коливання релігійних тенденцій.
Бразилія є найбільшою католицькою країною у світі, з приблизною католицькою населенням у 140 мільйонів, випереджаючи Мексику та Філіппіни, з відповідно 101 мільйоном та 85 мільйонами католиків.
22.02.2026 20:09 Ответить
22.02.2026 20:09 Ответить
Бразилія офіційно дотримується політики нейтралітету, намагаючись дистанціюватися від прямої підтримки будь-якої зі сторін. Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва неодноразово заявляв, що країна не хоче обирати сторону, оскільки це нібито допоможе їй стати посередником у майбутніх мирних перегорах
Основні аспекти позиції Бразилії станом на початок 2026 року:

Дипломатичне засудження без санкцій: Бразилія голосувала за резолюції ООН, що засуджують російське вторгнення як незаконне, проте категорично відмовляється приєднуватися до економічних санкцій проти РФ або постачати зброю Україні.Мирні ініціативи: Разом із Китаєм країна просуває власний «мирний план», який Україна та Захід критикують за відсутність вимоги про повне виведення російських військ і заклики до переговорів «на основі поточних реалій».Економічні інтереси: Позиція Бразилії значною мірою продиктована залежністю її агросектору від російських добрив (РФ є їхнім основним постачальником).Глобальний контекст: У лютому 2026 року Лула да Сілва наголосив, що Бразилія прагне уникнути «нової холодної війни» і виступає за реформування міжнародних інституцій, вважаючи, що нинішній світопорядок не здатен вирішити конфлікт.Критика з боку України: Володимир Зеленський називав бразильські ініціативи «деструктивними» та такими, що більше відповідають інтересам Росії, ніж справедливому миру.
Хоча Бразилія офіційно називає себе нейтральною, її риторика часто містить критику на адресу США та ЄС за «затягування війни» через військову допомогу Україні.
22.02.2026 20:14 Ответить
22.02.2026 20:14 Ответить
папа Лицемір і Мракобіс.
22.02.2026 20:11 Ответить
22.02.2026 20:11 Ответить
Щоб лист дійшов до адресата, недостатньо написати від кого.
22.02.2026 20:13 Ответить
22.02.2026 20:13 Ответить
Думками та молитвами
22.02.2026 20:34 Ответить
22.02.2026 20:34 Ответить
очередной дешёвый ******** ничем не отличающийся от своих предественников!
22.02.2026 20:37 Ответить
22.02.2026 20:37 Ответить
папа лефф
22.02.2026 21:03 Ответить
22.02.2026 21:03 Ответить
Хоть ты не *****, вылезло подсвинок **********.
22.02.2026 21:39 Ответить
22.02.2026 21:39 Ответить
А раптом шамани і друїди будуть більш ефективними ?
22.02.2026 22:51 Ответить
22.02.2026 22:51 Ответить
Тю.. О це він шептуна пустив.
22.02.2026 23:39 Ответить
22.02.2026 23:39 Ответить
махай кадилом
23.02.2026 01:29 Ответить
23.02.2026 01:29 Ответить
А скільки в історії війн оргнизовано самим Ватиканом ?
23.02.2026 07:40 Ответить
23.02.2026 07:40 Ответить
Закликами вовка марно примусити стати вегетаріанцем.
23.02.2026 08:05 Ответить
23.02.2026 08:05 Ответить
Пусть пуйлу это скажет. Умник.
23.02.2026 08:29 Ответить
23.02.2026 08:29 Ответить
Ура ! Ватикан винайшов засіб заклинювати АКМ !!!
23.02.2026 09:40 Ответить
23.02.2026 09:40 Ответить
 
 