Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнет оружие"
Накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и сплочению в молитве за страдающий украинский народ".
Об этом понтифик сказал в воскресенье после произнесения молитвы "Ангел Господень", сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
Понтифик призвал к миру
В обращении к верующим Папа Лев XIV напомнил, что прошло уже четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
"Мое сердце снова летит к трагической ситуации, которая находится на глазах у всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий... Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения", - сказал глава Католической Церкви.
Он подчеркнул, что "мир нельзя откладывать, он является насущной потребностью, которая должна найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения".
"Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолкнут орудия! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть путь к миру", - сказал Папа Лев XIV.
Понтифик также призвал верующих объединиться в молитве за страдающий украинский народ и всех, кто страдает из-за российско-украинской войны и каждого конфликта в мире, "чтобы в наши дни смог просветиться дар – долгожданный дар – мира".
Він не знає, хто нею стріляє і хто її благословляє!...
Виглядає, без вказування на ЗЛО, якось ліцемірненько!...
Сором!!!...
Стефанчук з аброхамієм, все листа від ВРУ з підписами служок, ніяк не довезуть до Папи Римського, через клопоти з кабміндічами, бакановим, шурмою, єрмаком, ФІНМОНІТОРИНГУ, Нацбанком, ДБР….!!!
пуйло тоді точно накаже припинити вогонь... щоб папу не подряпати ненароком
Цей світ немає ніякого морального підгрунття для подальшого існування. Бо стрімко втрачає розуміння добра і зла. І цьому папі немає на це що казати, окрім цитування шаблонів з формулярів ООН, де навіть ім'я агресора не згадуєтся, бо це ескалація... Нікчеми.
При всьому при тому - потрібно називати і персоніфікувати у війні агресора та постраждалу сторону! Без цього неможливо припинити обстріли!
До понтифіка прислухаються католики всього світу.
Наразі у світі налічується близько 1,3 мільярда католиків, плюс-мінус кілька мільйонів залежно від того, хто рахує.
Це приблизно 17% населення планети, показник, що залишався стабільним попри звичні коливання релігійних тенденцій.
Бразилія є найбільшою католицькою країною у світі, з приблизною католицькою населенням у 140 мільйонів, випереджаючи Мексику та Філіппіни, з відповідно 101 мільйоном та 85 мільйонами католиків.
Основні аспекти позиції Бразилії станом на початок 2026 року:
Дипломатичне засудження без санкцій: Бразилія голосувала за резолюції ООН, що засуджують російське вторгнення як незаконне, проте категорично відмовляється приєднуватися до економічних санкцій проти РФ або постачати зброю Україні.Мирні ініціативи: Разом із Китаєм країна просуває власний «мирний план», який Україна та Захід критикують за відсутність вимоги про повне виведення російських військ і заклики до переговорів «на основі поточних реалій».Економічні інтереси: Позиція Бразилії значною мірою продиктована залежністю її агросектору від російських добрив (РФ є їхнім основним постачальником).Глобальний контекст: У лютому 2026 року Лула да Сілва наголосив, що Бразилія прагне уникнути «нової холодної війни» і виступає за реформування міжнародних інституцій, вважаючи, що нинішній світопорядок не здатен вирішити конфлікт.Критика з боку України: Володимир Зеленський називав бразильські ініціативи «деструктивними» та такими, що більше відповідають інтересам Росії, ніж справедливому миру.
Хоча Бразилія офіційно називає себе нейтральною, її риторика часто містить критику на адресу США та ЄС за «затягування війни» через військову допомогу Україні.