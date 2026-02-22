Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнет оружие"

Накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Лев XIV "призвал к немедленному прекращению огня и сплочению в молитве за страдающий украинский народ".

Об этом понтифик сказал в воскресенье после произнесения молитвы "Ангел Господень", сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Понтифик призвал к миру

В обращении к верующим Папа Лев XIV напомнил, что прошло уже четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Мое сердце снова летит к трагической ситуации, которая находится на глазах у всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий... Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения", - сказал глава Католической Церкви.

Он подчеркнул, что "мир нельзя откладывать, он является насущной потребностью, которая должна найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения".

"Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолкнут орудия! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть путь к миру", - сказал Папа Лев XIV.

Понтифик также призвал верующих объединиться в молитве за страдающий украинский народ и всех, кто страдает из-за российско-украинской войны и каждого конфликта в мире, "чтобы в наши дни смог просветиться дар – долгожданный дар – мира".

