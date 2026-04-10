Скандал між Ватиканом і США – Папа Лев XIV може відмовитися від поїздки на 250-річчя Америки

Між Ватиканом і Сполученими Штатами виник дипломатичний скандал після публічних заяв Папи Римського Лева XIV щодо політики Білого дому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Independent.

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Критика політики США

Понтифік відкрито розкритикував імміграційну та військову політику адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, він висловився проти війни в Ірані, а також назвав ставлення до мігрантів "вкрай неповажним".

Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.

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Реакція Вашингтона

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

Повідомляється, що розмова була напруженою. У Міністерстві оборони США дали зрозуміти, що у геополітичних питаннях вирішальну роль відіграє сила, а не моральні оцінки.

Водночас у Пентагоні офіційно заперечили тиск, заявивши, що зустріч із представником Ватикану була конструктивною і проходила у шанобливій атмосфері.

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Під загрозою візит до США

У Білому домі також розцінили слова понтифіка як критику нової зовнішньополітичної концепції, яку порівнюють із оновленою версією "Доктрини Монро".

На тлі конфлікту Папа Лев XIV може відмовитися від участі у святкуванні 250-річчя США. За даними джерел, він уже розглядає альтернативний варіант – поїздку на італійський острів Лампедуза, який є ключовим пунктом прийому мігрантів у Європі.

У Ватикані не виключають, що понтифік узагалі може утриматися від візитів до США за нинішньої адміністрації.

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