Скандал між Ватиканом і США – Папа Лев XIV може відмовитися від поїздки на 250-річчя Америки
Між Ватиканом і Сполученими Штатами виник дипломатичний скандал після публічних заяв Папи Римського Лева XIV щодо політики Білого дому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Independent.
Критика політики США
Понтифік відкрито розкритикував імміграційну та військову політику адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, він висловився проти війни в Ірані, а також назвав ставлення до мігрантів "вкрай неповажним".
Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
Реакція Вашингтона
Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
Повідомляється, що розмова була напруженою. У Міністерстві оборони США дали зрозуміти, що у геополітичних питаннях вирішальну роль відіграє сила, а не моральні оцінки.
Водночас у Пентагоні офіційно заперечили тиск, заявивши, що зустріч із представником Ватикану була конструктивною і проходила у шанобливій атмосфері.
Під загрозою візит до США
У Білому домі також розцінили слова понтифіка як критику нової зовнішньополітичної концепції, яку порівнюють із оновленою версією "Доктрини Монро".
На тлі конфлікту Папа Лев XIV може відмовитися від участі у святкуванні 250-річчя США. За даними джерел, він уже розглядає альтернативний варіант – поїздку на італійський острів Лампедуза, який є ключовим пунктом прийому мігрантів у Європі.
У Ватикані не виключають, що понтифік узагалі може утриматися від візитів до США за нинішньої адміністрації.
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