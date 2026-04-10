Скандал между Ватиканом и США – Папа Лев XIV может отказаться от поездки на 250-летие Америки
Между Ватиканом и Соединёнными Штатами разразился дипломатический скандал после публичных заявлений Папы Римского Льва XIV о политике Белого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Independent.
Критика политики США
Понтифик открыто раскритиковал иммиграционную и военную политику администрации Дональда Трампа. В частности, он высказался против войны в Иране, а также назвал отношение к мигрантам "крайне неуважительным".
Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
Реакция Вашингтона
Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
Сообщается, что беседа была напряженной. В Министерстве обороны США дали понять, что в геополитических вопросах решающую роль играет сила, а не моральные оценки.
В то же время в Пентагоне официально опровергли давление, заявив, что встреча с представителем Ватикана была конструктивной и проходила в уважительной атмосфере.
Под угрозой визит в США
В Белом доме также расценили слова понтифика как критику новой внешнеполитической концепции, которую сравнивают с обновленной версией "Доктрины Монро".
На фоне конфликта Папа Лев XIV может отказаться от участия в праздновании 250-летия США. По данным источников, он уже рассматривает альтернативный вариант – поездку на итальянский остров Лампедуза, который является ключевым пунктом приема мигрантов в Европе.
В Ватикане не исключают, что понтифик вообще может воздержаться от визитов в США при нынешней администрации.
В США немає міністерства оборони.
До речі - цікава деталь - а чому це Пентагон (тобто, "міністерство війни"), лізе у "парафію Міністерства закордонних справ? Мені здається, Рубіо сказав, що він ще не настільки "********", щоб влізать в розборки подібного роду. Тому призначили дурнем, Гегсета...
