Скандал между Ватиканом и США – Папа Лев XIV может отказаться от поездки на 250-летие Америки

Между Ватиканом и Соединёнными Штатами разразился дипломатический скандал после публичных заявлений Папы Римского Льва XIV о политике Белого дома.

Критика политики США

Понтифик открыто раскритиковал иммиграционную и военную политику администрации Дональда Трампа. В частности, он высказался против войны в Иране, а также назвал отношение к мигрантам "крайне неуважительным".

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Читайте: Папа Римский призвал мир отказаться от войн

Реакция Вашингтона

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

Сообщается, что беседа была напряженной. В Министерстве обороны США дали понять, что в геополитических вопросах решающую роль играет сила, а не моральные оценки.

В то же время в Пентагоне официально опровергли давление, заявив, что встреча с представителем Ватикана была конструктивной и проходила в уважительной атмосфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV отказался от участия в "Совете мира" Трампа

Под угрозой визит в США

В Белом доме также расценили слова понтифика как критику новой внешнеполитической концепции, которую сравнивают с обновленной версией "Доктрины Монро".

На фоне конфликта Папа Лев XIV может отказаться от участия в праздновании 250-летия США. По данным источников, он уже рассматривает альтернативный вариант – поездку на итальянский остров Лампедуза, который является ключевым пунктом приема мигрантов в Европе.

В Ватикане не исключают, что понтифик вообще может воздержаться от визитов в США при нынешней администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнет оружие"