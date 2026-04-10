Скандал между Ватиканом и США – Папа Лев XIV может отказаться от поездки на 250-летие Америки

Понтифик резко раскритиковал политику Вашингтона, что вызвало напряженную реакцию Пентагона

Между Ватиканом и Соединёнными Штатами разразился дипломатический скандал после публичных заявлений Папы Римского Льва XIV о политике Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Independent.

Критика политики США

Понтифик открыто раскритиковал иммиграционную и военную политику администрации Дональда Трампа. В частности, он высказался против войны в Иране, а также назвал отношение к мигрантам "крайне неуважительным".

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Реакция Вашингтона

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

Сообщается, что беседа была напряженной. В Министерстве обороны США дали понять, что в геополитических вопросах решающую роль играет сила, а не моральные оценки.

В то же время в Пентагоне официально опровергли давление, заявив, что встреча с представителем Ватикана была конструктивной и проходила в уважительной атмосфере.

Под угрозой визит в США

В Белом доме также расценили слова понтифика как критику новой внешнеполитической концепции, которую сравнивают с обновленной версией "Доктрины Монро".

На фоне конфликта Папа Лев XIV может отказаться от участия в праздновании 250-летия США. По данным источников, он уже рассматривает альтернативный вариант – поездку на итальянский остров Лампедуза, который является ключевым пунктом приема мигрантов в Европе.

В Ватикане не исключают, что понтифик вообще может воздержаться от визитов в США при нынешней администрации.

Ой,не могу...Скажите,с кем рыжий додик еще не посрался,не поссорился и не собрался захватить в этом мире Этож надо такое недоразумение в стране гегемона к власти привести.
10.04.2026 13:34 Ответить
знов бабло не поділили?
10.04.2026 13:35 Ответить
та які проблєми? трамп легко оголосить себе всеамериканським новим прекрасним понтифіком і введе новий понтовий церковний збір в свою честь )) можливі й інші, не менш цікаві варіанти ))
10.04.2026 13:36 Ответить
10.04.2026 13:34 Ответить
С Орбаном и пыней
показать весь комментарий
10.04.2026 13:36 Ответить
Це взагалі якась ліва новина.
В США немає міністерства оборони.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:46 Ответить
Еще он поссорился со всеми ключевыми представителями своей прошлой администрации и Пентагона. Ну и с Маском, финансистом этих выборов
показать весь комментарий
10.04.2026 13:37 Ответить
10.04.2026 13:35 Ответить
Той Папа як і попередній також добрий піздобол, закликає до миру жертву і агресора, як на мене він не має авторитету як Папа!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:36 Ответить
Так, він повинен був оголосити хрестовий похід в полум'янній промові. Під час якої, вояки мазали би лице його лайном, для підняття бойового духу, як в старі, добрі часи. Правда, не в Авіньйоні, Макрон буде проти. І доведеться оголосити кацапів сарацинами. От тільки сарацини, не тримали гроші, в банку Ватікана
показать весь комментарий
10.04.2026 13:44 Ответить
Кацапи вже й так сарацини, точніше, бурятоцини, якщо глянути їх генетику.
показать весь комментарий
10.04.2026 13:58 Ответить
"А скільки у Папи Римського дивізій?"
показать весь комментарий
10.04.2026 13:36 Ответить
Слабо... Недавно один кацап, на Ютубі, заявив, що "Путин - НАСТАВНИК БОГА на земле!"... Трамп від заздрості, вдавиться...
До речі - цікава деталь - а чому це Пентагон (тобто, "міністерство війни"), лізе у "парафію Міністерства закордонних справ? Мені здається, Рубіо сказав, що він ще не настільки "********", щоб влізать в розборки подібного роду. Тому призначили дурнем, Гегсета...
показать весь комментарий
10.04.2026 13:44 Ответить
Вміє таки божевільний трамп «налагоджувати» звʼязки!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:43 Ответить
На штати потрібно накласти анафему!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:46 Ответить
На вогнище націю єретиків-педофілів!
показать весь комментарий
10.04.2026 13:48 Ответить
Хто на сьогодні вже ''післав по-далі'' Трампона?:
- Макрон.
- Стармер.
- Рюте.
- Папа Римський.
На черзі:
- Мерц, синьйора Мелоні.....
10.04.2026 13:56 Ответить
 
 