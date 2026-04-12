США блокуватимуть всі судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку, - Трамп

Військово-морські сили США блокуватимуть всі судна, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки.

Про це в соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США блокуватимуть протоку

"З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, розпочнуть блокування всіх без винятку суден, які намагатимуться увійти до протоки Ормуз або вийти з неї. У якийсь момент ми дійдемо до принципу "усім дозволяється входити, усім дозволяється виходити", але Іран не дозволив цього, просто сказавши: "Там десь може бути міна", про яку ніхто, крім них, не знає", - заявив очільник США.

Крім того, Трамп доручив ВМС США "виявляти та перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану".

"Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали у протоці. Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали у протоках. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, відправиться до пекла! Іран краще за будь-кого знає, як покінчити з цією ситуацією, яка вже спустошила їхню країну", - написав американський лідер.

Він додав, що блокада розпочнеться незабаром і до цього процесу долучаться й інші країни.

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Домовитися не вдалося

Нагадаємо, що США та Іран не змогли домовитися про довготривале припинення бойових дій.

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