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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Ормузька протока - поза сферою компетенції НАТО, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Альбарес про розчарування Трампа бездіяльністю НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що забезпечення проходу через Ормузьку протоку виходить за межі компетенції НАТО.

Про це повідомляєEuronews, передає Цензор.НЕТ.

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Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО

Як зазначається, цей коментар Альбареса пролунав на тлі того, як президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування бездіяльністю НАТО щодо розблокування Ормузької протоки.

"НАТО не бере участі в цій війні. Нас, союзників, не інформували і з нами не консультувалися. Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не лише ми, а й багато союзників висловили таку саму думку: НАТО не братиме участі в цій війні", – зауважив Альбарес.

Також читайте: Глава МЗС Іспанії: погрози Трампа вийти з НАТО змушують Європу шукати альтернативи

Позиція Іспанії

Ці коментарі відповідають критичній позиції Іспанії щодо втручання США проти Ірану, яке країна назвала грубим порушенням міжнародного права. Минулого місяця лівий уряд закрив свій повітряний простір для американських літаків, пов'язаних з війною.

Однак Іспанія на початку цього тижня підписала спільну заяву лідерів, в якій зобов'язалася "сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

Читайте: НАТО намагається не стати "жертвою" війни Трампа з Іраном, - NYT

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Іспанія (1002) НАТО (7342) Ормузька протока (263)
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Топ коментарі
+12
рудий пердун не узгоджував свою аферу з НАТО, а тепер репетує до всрачки.
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11.04.2026 20:08 Відповісти
+8
Все вірно. НАТО - оборонний союз. Хіба що Іран напав на США.
Але це вже логіка орди. Поки що не працює в НАТО.
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11.04.2026 20:12 Відповісти
+5
Пожиратели вонючего хамона и надаватели притулка портнову и другим украинским коррупционерам думают,что засунув голову в песок смотрятся круто и независимо.
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11.04.2026 19:50 Відповісти

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