Ормузька протока - поза сферою компетенції НАТО, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що забезпечення проходу через Ормузьку протоку виходить за межі компетенції НАТО.

Про це повідомляєEuronews, передає Цензор.НЕТ.

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Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО

Як зазначається, цей коментар Альбареса пролунав на тлі того, як президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування бездіяльністю НАТО щодо розблокування Ормузької протоки.

"НАТО не бере участі в цій війні. Нас, союзників, не інформували і з нами не консультувалися. Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не лише ми, а й багато союзників висловили таку саму думку: НАТО не братиме участі в цій війні", – зауважив Альбарес.

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Позиція Іспанії

Ці коментарі відповідають критичній позиції Іспанії щодо втручання США проти Ірану, яке країна назвала грубим порушенням міжнародного права. Минулого місяця лівий уряд закрив свій повітряний простір для американських літаків, пов'язаних з війною.

Однак Іспанія на початку цього тижня підписала спільну заяву лідерів, в якій зобов'язалася "сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

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