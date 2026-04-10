НАТО намагається не стати "жертвою" війни Трампа з Іраном, - NYT

Окрім того, що американсько-ізраїльська війна з Іраном серйозно похитнула Близький Схід і створила значне навантаження на світову економіку, вона також поглибила прірву між президентом США Дональдом Трампом та союзниками Вашингтона по НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, і це після того, як американські союзники понад рік терпіли погрози Трампа вивести Штати з Альянсу, що почалися ще під час його першого терміну в Білому домі, пише NYT.

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Подробиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте описав напружену зустріч із Трампом цього тижня як "розмову між друзями". Трамп висловився дещо інакше, заявивши, що Альянс, який його "дуже розчарував", не розуміє "нічого, якщо на нього не чинити тиск".

Трамп висловлює невдоволення й тим, що не може захопити Гренландію - автономну територію союзника по НАТО Данії, попри залаштункові переговори щодо арктичного острова, які, за словами Білого дому, просуваються успішно. Трамп знову змушує європейських лідерів намагатися переконати його "не відмовлятися" від Європи, навіть попри те, що їхні країни ледве справляються з економічними витратами, пов’язаними з війною США проти Ірану.

"Війна з Іраном стала трансатлантичним стрес-тестом. Ми не хочемо, я не хочу, розколу в НАТО", - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, визнавши, що його країна страждає від порушень на енергетичному ринку, спричинених цим конфліктом.

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