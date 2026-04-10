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Новини США в НАТО Операція США проти Ірану
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НАТО намагається не стати "жертвою" війни Трампа з Іраном, - NYT

Війна з Іраном перетворилася на стрес для Альянсу

Окрім того, що американсько-ізраїльська війна з Іраном серйозно похитнула Близький Схід і створила значне навантаження на світову економіку, вона також поглибила прірву між президентом США Дональдом Трампом та союзниками Вашингтона по НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, і це після того, як американські союзники понад рік терпіли погрози Трампа вивести Штати з Альянсу, що почалися ще під час його першого терміну в Білому домі, пише NYT.

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Подробиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте описав напружену зустріч із Трампом цього тижня як "розмову між друзями". Трамп висловився дещо інакше, заявивши, що Альянс, який його "дуже розчарував", не розуміє "нічого, якщо на нього не чинити тиск".

Трамп висловлює невдоволення й тим, що не може захопити Гренландію - автономну територію союзника по НАТО Данії, попри залаштункові переговори щодо арктичного острова, які, за словами Білого дому, просуваються успішно. Трамп знову змушує європейських лідерів намагатися переконати його "не відмовлятися" від Європи, навіть попри те, що їхні країни ледве справляються з економічними витратами, пов’язаними з війною США проти Ірану.

"Війна з Іраном стала трансатлантичним стрес-тестом. Ми не хочемо, я не хочу, розколу в НАТО", - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, визнавши, що його країна страждає від порушень на енергетичному ринку, спричинених цим конфліктом.

Також читайте: Якщо США справді хочуть вийти з НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на ЄС, але йому потрібні додаткові країни, - Зелегський

Автор: 

Європа (2558) Іран (3605) НАТО (7339) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+8
Якщо наприклад Туреччина(член НАТО з 1956) надумає атакувати наприклад Аргентину,то НАТО має негайно вступити у війну на її стороні?Руда обізяна розумово обмежена.Воно думає що інтереси є тільки в нього,а хто відмовляється танцювать під його дудку-вороги.
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10.04.2026 14:10 Відповісти
+4
Спочатку цей рудий дегенерат обісрався зі своїми митними тарифами, потім обгадив всіх своїх партнерів, в тому числі і по НАТО. Кричав у кожному твіті про вихід США із НАТО, попереджав, що не збирається захищати НАТО та країни Європи. Погрожував захопити Канаду та Гренландію. Нарешті, ні з ким не погоджуючи, не застосовуючи ні 4-ту, ні відповідно 5-ту статті НАТО просто, як останній дебіл зайшов "на кухню з кувалдою і став бити там мух та комарів" - тобто став тупо бомбити Іран. Зрозуміло, що Іран з їхньою КВІР це ублюдки та частина "осі зла". Але чого добились США від своїх атак? Корисного, позитивного - практично нічого. А тепер цей недоумок вимагає, щоб НАТО вписалось за нього в цю авантюру? Дивує тільки одне - чого до цих пір всі разом в
Європі (звісно крім Орбановщини та Фіцовщини) не стануть поряд і не скажуть: Трампло, пішов ти на йуХ!!! Тобі місце в дурдомі, привязаним до ліжка.
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10.04.2026 14:26 Відповісти
+2
Трампонутому подобаються тільки диктатори, такі як ху...ло, бульбафюрер та інші недофюрери. Якщо раніше президенти Америки боролися за лідерство та повагу у світі, то трампонутий опустив її за один термін. Скоро всі зрозуміють, що поки трампонутий при владі, на Америку сподіваються можуть тільки диктатори та дрібна шваль типу орбанутого, фіцанутого та їм подібні.
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10.04.2026 14:18 Відповісти

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