Якщо США справді хочуть вийти з НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на ЄС, але йому потрібні додаткові країни, - Зеленський
Якщо Сполучені Штати справді замислюються над виходом із НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на Європейському Союзі. Але не в його нинішньому вигляді.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics, інформує Цензор.НЕТ.
ЄС потрібні додаткові країни
Так, Зеленський зауважив, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни.
"Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія. Це чотири сильні країни, які є частиною Європи. Разом армії Великої Британії, України й Туреччини сильніші за російську. Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією", - зазначив президент.
За його словами, із цими чотирма країнами можна контролювати моря, мати захищене небо та найбільші сухопутні сили.
Безпека Європи
Президент наголосив, що йдеться не про наступ, а про безпеку.
"Адже, коли Росія ухвалює рішення мати армію чисельністю 2,5 мільйона людей до 2030 року, Європа має думати про безпеку і про те, як зберегти свою незалежність. Велика Британія колись була членом Європейського Союзу. Є побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека – на першому місці, а економіка – на другому. Не навпаки", - додав він.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
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