Трамп вже зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж Путін, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що президент США Дональд Трамп вже нашкодив авторитету НАТО більше, ніж це вдалося російському диктатору Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Seznam Zpráv.

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Авторитет НАТО

Так, на думку президента Чехії, своїми критичними заявами Трамп шкодить авторитету НАТО більше, ніж це робить диктатор Путін.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Володимиру Путіну за багато років", – сказав Павел.

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Він наголосив, що НАТО заснований на принципах стримування та колективної оборони.

"У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль втрачається", – зазначив він.

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НАТО є оборонним альянсом

За словами Певела, критика Трампа не враховує той факт, що НАТО є оборонним альянсом, а "не альянсом, який автоматично надаватиме допомогу у війнах, що ведуться за межами його території".

Він зауважив, що європейські союзники "від самого початку не були поінформовані про цілі та операції, і фактично ніхто навіть не просив їх про співпрацю".

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"Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО", – сказав Павел, назвавши це "несправедливим".

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