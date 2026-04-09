Трамп хоче покарати деякі країни НАТО, які не підтримали операцію в Ірані, - WSJ
Адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку президента США, не допомогли Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Джерела видання розповіли, що план передбачає зокрема виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку операції США в Ірані.
Так, США можуть закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.
WSJ пише, що ця погроза відрізняється від нещодавніх погроз Трампа повністю вивести США з НАТО, що потребуватиме схвалення Конгресу.
План, зазначає видання, отримав підтримку серед високопосадовців адміністрації протягом останніх тижнів та перебуває на ранній стадії розробки.
Він підкреслює зростаючий розкол між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками після рішення президента розпочати операцію в Ірані.
Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
- Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.
- Пізніше стало відомо про те, що Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану.
- Після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.
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Немає причин реагувати на рижого альцгеймера , після за 24 часа, приєднання Гренландії, Мексики, Канади , охотою за Нобелем , "перемоги" над персами і т.д
Над хворим психічно не сміються , але й не сприймають те ,що несеться з рота, голова рижому піндосу ще згодиться , бо він нею їсть.