Трамп хоче покарати деякі країни НАТО, які не підтримали операцію в Ірані, - WSJ

Адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку президента США, не допомогли Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Джерела видання розповіли, що план передбачає зокрема виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку операції США в Ірані.

Так, США можуть закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.

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WSJ пише, що ця погроза відрізняється від нещодавніх погроз Трампа повністю вивести США з НАТО, що потребуватиме схвалення Конгресу.

План, зазначає видання, отримав підтримку серед високопосадовців адміністрації протягом останніх тижнів та перебуває на ранній стадії розробки.

Він підкреслює зростаючий розкол між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками після рішення президента розпочати операцію в Ірані.

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Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

Що передувало?

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