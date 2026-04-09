Трамп: Існує лише один список пропозицій щодо врегулювання, їх обговорюватимуть у закритому форматі з Іраном, решта – домисли

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має єдиний список базових умов для переговорів з Іраном щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

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За словами Трампа, саме ці пункти стануть основою для переговорів і обговорюватимуться за закритими дверима. Він наголосив, що ці умови стали підґрунтям для погодження припинення вогню.

"Є лише один перелік пунктів, прийнятних для США, і саме їх ми будемо обговорювати на переговорах", – зазначив Трамп.

Водночас американський лідер розкритикував поширення різних версій домовленостей, назвавши їх недостовірними. За його словами, такі заяви роблять люди, які не мають відношення до реального переговорного процесу.

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Розбіжності у позиціях США та Ірану

Раніше у Білому домі заявляли, що оприлюднені Іраном пропозиції з 10 пунктів не відповідають позиції США і не можуть бути основою для діалогу.

У свою чергу, Вища рада національної безпеки Ірану заявляла про перемогу в конфлікті зі США та стверджувала, що Вашингтон погодився на ключові вимоги Тегерана, включно з правом на збагачення урану та контролем над Ормузькою протокою.

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Пізніше Трамп спростував ці твердження, підкресливши, що Іран не займатиметься збагаченням урану. За його словами, США працюватимуть над вивезенням запасів урану з іранських ядерних об’єктів.

Перемир'я з Іраном

Напередодні Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав таке рішення.

Згодом стало відомо про те, що Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану.

Після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.

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