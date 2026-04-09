РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12247 посетителей онлайн
Новости Трамп об Иране Операция США против Ирана
1 475 8

Трамп: Существует только один список предложений по урегулированию, их будут обсуждать в закрытом формате с Ираном, остальное - домыслы

Трамп о списке условий с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть единый список базовых условий для переговоров с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Трампа, именно эти пункты станут основой для переговоров и будут обсуждаться за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что эти условия стали основой для согласования прекращения огня.

"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать на переговорах", - отметил Трамп.

В то же время американский лидер раскритиковал распространение различных версий договоренностей, назвав их недостоверными. По его словам, такие заявления делают люди, не имеющие отношения к реальному переговорному процессу.

Разногласия в позициях США и Ирана

Ранее в Белом доме заявляли, что обнародованные Ираном предложения из 10 пунктов не соответствуют позиции США и не могут служить основой для диалога.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана заявлял о победе в конфликте с США и утверждал, что Вашингтон согласился на ключевые требования Тегерана, включая право на обогащение урана и контроль над Ормузским проливом.

Позже Трамп опроверг эти утверждения, подчеркнув, что Иран не будет заниматься обогащением урана. По его словам, США будут работать над вывозом запасов урана с иранских ядерных объектов.

Перемирие с Ираном

Автор: 

Иран (2717) переговоры (5696) перемирие (1677) Трамп Дональд (7922)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь я це вже чув, а да - нас @буть а ми кріпчаємо
показать весь комментарий
09.04.2026 01:05 Ответить
Через дурість одного, два союзники ***** покоцали один другому їбала.
Тепер розмірковують як виправдатись перед шефом.
показать весь комментарий
09.04.2026 01:17 Ответить
А Іран має свій "єдиний список базових умов для переговорів" ... і ніц з тим не вдієш 🤔
показать весь комментарий
09.04.2026 01:24 Ответить
B-52 вдіють.
показать весь комментарий
09.04.2026 03:16 Ответить
Не можна перемогти одними бомбами й ракетами того, хто не хоче, щоб його перемогли.
показать весь комментарий
09.04.2026 07:16 Ответить
Рудий знов сам з собою домовляється?
показать весь комментарий
09.04.2026 01:26 Ответить
хтось щє вірить доніку крім алабамских фермерів?
навіть їхні корови вже ні.
показать весь комментарий
09.04.2026 03:45 Ответить
А початок був https://youtu.be/7_NH894x9MU?t=134 ось такий.
показать весь комментарий
09.04.2026 05:57 Ответить
 
 