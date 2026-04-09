Трамп: Существует только один список предложений по урегулированию, их будут обсуждать в закрытом формате с Ираном, остальное - домыслы
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть единый список базовых условий для переговоров с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, именно эти пункты станут основой для переговоров и будут обсуждаться за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что эти условия стали основой для согласования прекращения огня.
"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать на переговорах", - отметил Трамп.
В то же время американский лидер раскритиковал распространение различных версий договоренностей, назвав их недостоверными. По его словам, такие заявления делают люди, не имеющие отношения к реальному переговорному процессу.
Разногласия в позициях США и Ирана
Ранее в Белом доме заявляли, что обнародованные Ираном предложения из 10 пунктов не соответствуют позиции США и не могут служить основой для диалога.
В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана заявлял о победе в конфликте с США и утверждал, что Вашингтон согласился на ключевые требования Тегерана, включая право на обогащение урана и контроль над Ормузским проливом.
Позже Трамп опроверг эти утверждения, подчеркнув, что Иран не будет заниматься обогащением урана. По его словам, США будут работать над вывозом запасов урана с иранских ядерных объектов.
Перемирие с Ираном
- Накануне Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал такое решение.
- Впоследствии стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.
- После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
