Трамп: Существует только один список предложений по урегулированию, их будут обсуждать в закрытом формате с Ираном, остальное - домыслы

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть единый список базовых условий для переговоров с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Трампа, именно эти пункты станут основой для переговоров и будут обсуждаться за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что эти условия стали основой для согласования прекращения огня.

"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать на переговорах", - отметил Трамп.

В то же время американский лидер раскритиковал распространение различных версий договоренностей, назвав их недостоверными. По его словам, такие заявления делают люди, не имеющие отношения к реальному переговорному процессу.

Разногласия в позициях США и Ирана

Ранее в Белом доме заявляли, что обнародованные Ираном предложения из 10 пунктов не соответствуют позиции США и не могут служить основой для диалога.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана заявлял о победе в конфликте с США и утверждал, что Вашингтон согласился на ключевые требования Тегерана, включая право на обогащение урана и контроль над Ормузским проливом.

Позже Трамп опроверг эти утверждения, подчеркнув, что Иран не будет заниматься обогащением урана. По его словам, США будут работать над вывозом запасов урана с иранских ядерных объектов.

Перемирие с Ираном

Накануне Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал такое решение.

Впоследствии стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.

После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

