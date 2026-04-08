Трамп сегодня обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, беседа состоится в ближайшее время.
Причины для обсуждения
Левитт процитировала Трампа, который отметил, что союзники "провалили проверку и отвернулись от американского народа", хотя США продолжают сокращать финансирование оборонных программ. Это стало одним из главных мотивов, по которым Трамп инициировал встречу с генсеком НАТО.
"Этот вопрос обсуждал президент, и, думаю, его обсудит президент через несколько часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", — ответила она.
Что говорит Трамп о НАТО?
"Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом", - заявил ранее об Альянсе Дональд Трамп.
- Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с НАТО.
- Президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Штатов из Альянса.
НАТО прощьолкало видатну перемогу по знищенню трампом 2 500 літньої Персидської цивілізації
Просто треба змістити фокус з однієї "дуже потужної перемоги"
Одна з найбільшімовірних версій шантаж Трампа
він чудово знає що той може відчубучити, а що ні.
Або на путіна...
хіба продавали щось заради свої вигоди
Воно повністю мертве ще з того часу, коли в 2022 відмовилося втрутитися і допомогти нам в війні з руснею.
Якщо (коли) путлєр нападе на балтійські країни, ніхто в європі і пальцем не поворухне щоб встати на їх захист.
тогда ржавому станет точно не до нато