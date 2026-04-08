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Новини Заяви Трампа про НАТО
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Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливий вихід США з НАТО

США сьогодні обговорять вихід з НАТО

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, розмова відбудеться найближчим часом.

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Причини для обговорення

Левітт процитувала Трампа, який зазначив, що союзники "провалили перевірку та відвернулися від американського народу", хоча США продовжують скорочувати фінансування оборонних програм. Це стало одним із головних мотивів, через який Трамп ініціював зустріч із генсеком НАТО

"Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента", - відповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО не вірять, що Трамп справді виведе США з Альянсу, - Politico

Що каже Трамп про НАТО?

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", - заявив раніше про Альянс Дональд Трамп

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Автор: 

НАТО (7338) Трамп Дональд (9075)
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Топ коментарі
+53
Пора вже Штатам вступити в ОДКБ. Клоуни тупорилі.
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08.04.2026 21:40 Відповісти
+22
Жоден президент стільки не нагадив (і лише за один рік) всьому світу і іміджу США, як цей шантажист, торгаш і самозакоханий придурок.
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08.04.2026 21:59 Відповісти
+20
попутного. ....уя таким союзникам по НАТО!

.
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08.04.2026 21:50 Відповісти

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