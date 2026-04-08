Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливий вихід США з НАТО

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, розмова відбудеться найближчим часом.

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Причини для обговорення

Левітт процитувала Трампа, який зазначив, що союзники "провалили перевірку та відвернулися від американського народу", хоча США продовжують скорочувати фінансування оборонних програм. Це стало одним із головних мотивів, через який Трамп ініціював зустріч із генсеком НАТО

"Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента", - відповіла вона.

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Що каже Трамп про НАТО?

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", - заявив раніше про Альянс Дональд Трамп.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з НАТО.

Президент США Дональд Трамп раніше вже заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Штатів з Альянсу.

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