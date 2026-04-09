Війська США залишаються біля Ірану, поки "реальної угоди" не буде виконано, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові до подальших дій у разі зриву домовленостей з Іраном.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Усі кораблі, літаки та військовий персонал США, разом із додатковими боєприпасами, озброєнням і всім іншим, що є доречним і необхідним для летального ведення бойових дій і знищення вже значно ослабленого ворога, залишатимуться на місцях у Ірані та навколо нього доти, поки досягнута РЕАЛЬНА УГОДА не буде повністю виконана", - зазначив лідер США.

Трамп наголосив, що "якщо з якоїсь причини цього не станеться, що малоймовірно, тоді "почнеться стрілянина" — масштабніша, краща й потужніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив раніше".

"Це було узгоджено давно, і попри всю неправдиву риторику протилежного змісту - ЖОДНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, а Ормузька протока БУДЕ ВІДКРИТОЮ І БЕЗПЕЧНОЮ. Тим часом наша велика армія нарощує сили та відпочиває, фактично з нетерпінням очікуючи свого наступного завоювання. АМЕРИКА ПОВЕРНУЛАСЯ!" - підсумував він.

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Що передувало?

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