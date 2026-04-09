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Новини Операція США проти Ірану
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Війська США залишаються біля Ірану, поки "реальної угоди" не буде виконано, - Трамп

Трамп сказав, що війська США залишаються біля Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові до подальших дій у разі зриву домовленостей з Іраном.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Усі кораблі, літаки та військовий персонал США, разом із додатковими боєприпасами, озброєнням і всім іншим, що є доречним і необхідним для летального ведення бойових дій і знищення вже значно ослабленого ворога, залишатимуться на місцях у Ірані та навколо нього доти, поки досягнута РЕАЛЬНА УГОДА не буде повністю виконана", - зазначив лідер США.

Трамп наголосив, що "якщо з якоїсь причини цього не станеться, що малоймовірно, тоді "почнеться стрілянина" — масштабніша, краща й потужніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив раніше".

"Це було узгоджено давно, і попри всю неправдиву риторику протилежного змісту - ЖОДНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, а Ормузька протока БУДЕ ВІДКРИТОЮ І БЕЗПЕЧНОЮ. Тим часом наша велика армія нарощує сили та відпочиває, фактично з нетерпінням очікуючи свого наступного завоювання. АМЕРИКА ПОВЕРНУЛАСЯ!" - підсумував він.

Трамп сказав, що війська США залишаються біля Ірану

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
  • Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.
  • Пізніше стало відомо про те, що Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану.
  • Після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.
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Автор: 

Іран (3595) США (26940) Трамп Дональд (9079)
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Топ коментарі
+4
Це "петляння" має ще й інший, більш практичний бік - отримать "передишку". Бо американські авіаносні групи у районі Персидської затоки вичерпали свій боєкомплект, що був наявний на борту, а з ближніх баз не можуть підвезти - бо там його або немає, або його доставить, на борт, не можуть. І зараз на північноамериканському континенті "пожежа в публічному домі, під час повені" - гарячково пакуюють **********, вантажать на борт своїх транспортних суден, і готують до відправки...
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09.04.2026 09:00 Відповісти
+4
Як колись ми навчили, а скоріше видресували гугл на запит "х*йло" давати ссилку на кремлівського всратого гомункула-пуціна, також скоро гугл почне видавати фото трампа на запит "Довбо(ОЙ)б"...
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09.04.2026 09:04 Відповісти
+3
Що ж поробиш ...
Війну мають планувати військові з досвідом - логістика, поповнення і лікування персоналу, звмовлення БК і харчів, всі плани на випадок якщо йде не по плану....
А по факту це був бізнесовий гешефт!!
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09.04.2026 09:06 Відповісти

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