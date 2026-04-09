Війська США залишаються біля Ірану, поки "реальної угоди" не буде виконано, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові до подальших дій у разі зриву домовленостей з Іраном.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Усі кораблі, літаки та військовий персонал США, разом із додатковими боєприпасами, озброєнням і всім іншим, що є доречним і необхідним для летального ведення бойових дій і знищення вже значно ослабленого ворога, залишатимуться на місцях у Ірані та навколо нього доти, поки досягнута РЕАЛЬНА УГОДА не буде повністю виконана", - зазначив лідер США.
Трамп наголосив, що "якщо з якоїсь причини цього не станеться, що малоймовірно, тоді "почнеться стрілянина" — масштабніша, краща й потужніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив раніше".
"Це було узгоджено давно, і попри всю неправдиву риторику протилежного змісту - ЖОДНОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, а Ормузька протока БУДЕ ВІДКРИТОЮ І БЕЗПЕЧНОЮ. Тим часом наша велика армія нарощує сили та відпочиває, фактично з нетерпінням очікуючи свого наступного завоювання. АМЕРИКА ПОВЕРНУЛАСЯ!" - підсумував він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
- Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.
- Пізніше стало відомо про те, що Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану.
- Після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.
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Війну мають планувати військові з досвідом - логістика, поповнення і лікування персоналу, звмовлення БК і харчів, всі плани на випадок якщо йде не по плану....
А по факту це був бізнесовий гешефт!!