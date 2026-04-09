Войска США остаются у границ Ирана, пока "реальное соглашение" не будет выполнено, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям в случае срыва договоренностей с Ираном.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Все корабли, самолеты и военный персонал США, вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что уместно и необходимо для ведения боевых действий со смертельным исходом и уничтожения уже значительно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ не будет полностью выполнено", - отметил лидер США.
Трамп подчеркнул, что "если по какой-то причине этого не произойдет, что маловероятно, тогда "начнется стрельба" - более масштабная, лучшая и мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше".
"Это было согласовано давно, и несмотря на всю ложную риторику противоположного содержания - НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ. Тем временем наша великая армия наращивает силы и отдыхает, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
- Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.
- Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.
- После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.
Війну мають планувати військові з досвідом - логістика, поповнення і лікування персоналу, звмовлення БК і харчів, всі плани на випадок якщо йде не по плану....
А по факту це був бізнесовий гешефт!!
Колись , хтось з європейських мислителів, сказав, приблизно, таке: "США досягли технічного прогресу, проминувши цивілізацію... Демократією вони лише скористалися, як "інструментом"..." По суті, менталітет пересічного американця недалекий від пересічного кацапа... "Мы ВЕЛИКИЕ - патамушта ВЕЛИКИЕ...".
Атомну бомбу для Ірану зроблять москалі на території Північної Кореї.
Якби Лідор його Світлість Верховний Головнокомандувач Гамерики дійсно бажав перемогти терористів - він би дав штабу час скласти плани, логістичні дії тощо тощо. І звісно з залученням союзних генералів!
А так Пшик-піар не вдався, вдався лише гешефт на крові ( мирних протестуючих та купи непричетних )
наскок буде завтра, відскок післязавта - і так по колу до 28.