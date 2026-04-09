Войска США остаются у границ Ирана, пока "реальное соглашение" не будет выполнено, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям в случае срыва договоренностей с Ираном.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Все корабли, самолеты и военный персонал США, вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что уместно и необходимо для ведения боевых действий со смертельным исходом и уничтожения уже значительно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ не будет полностью выполнено", - отметил лидер США.

Трамп подчеркнул, что "если по какой-то причине этого не произойдет, что маловероятно, тогда "начнется стрельба" - более масштабная, лучшая и мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше".

"Это было согласовано давно, и несмотря на всю ложную риторику противоположного содержания - НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ. Тем временем наша великая армия наращивает силы и отдыхает, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!" - подытожил он.

Читайте: Приход Трампа к власти мог стать "успехом Путина", — NYT

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.

Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.

После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

Читайте: Трамп недоволен союзниками в операции против Ирана, - Рютте