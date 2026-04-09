Войска США остаются у границ Ирана, пока "реальное соглашение" не будет выполнено, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям в случае срыва договоренностей с Ираном.

"Все корабли, самолеты и военный персонал США, вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что уместно и необходимо для ведения боевых действий со смертельным исходом и уничтожения уже значительно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ не будет полностью выполнено", - отметил лидер США.

Трамп подчеркнул, что "если по какой-то причине этого не произойдет, что маловероятно, тогда "начнется стрельба" - более масштабная, лучшая и мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше".

"Это было согласовано давно, и несмотря на всю ложную риторику противоположного содержания - НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ. Тем временем наша великая армия наращивает силы и отдыхает, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!" - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.
  • Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.
  • После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

Що ж поробиш ...
Війну мають планувати військові з досвідом - логістика, поповнення і лікування персоналу, звмовлення БК і харчів, всі плани на випадок якщо йде не по плану....
А по факту це був бізнесовий гешефт!!
09.04.2026 09:06 Ответить
Казковий
09.04.2026 08:51 Ответить
Дядько Сем слідкує за Іраном - все буде тіп - топ - Трамп
09.04.2026 08:51 Ответить
09.04.2026 08:51 Ответить
Це "петляння" має ще й інший, більш практичний бік - отримать "передишку". Бо американські авіаносні групи у районі Персидської затоки вичерпали свій боєкомплект, що був наявний на борту, а з ближніх баз не можуть підвезти - бо там його або немає, або його доставить, на борт, не можуть. І зараз на північноамериканському континенті "пожежа в публічному домі, під час повені" - гарячково пакуюють **********, вантажать на борт своїх транспортних суден, і готують до відправки...
09.04.2026 09:00 Ответить
Що ж поробиш ...
Війну мають планувати військові з досвідом - логістика, поповнення і лікування персоналу, звмовлення БК і харчів, всі плани на випадок якщо йде не по плану....
А по факту це був бізнесовий гешефт!!
09.04.2026 09:06 Ответить
От-от... І "гешефт" саме "вузького кола гешефтменів"... А розплачуваться за це, буде народ США... Кров'ю своїх солдатів, втратами матеріальними, фінансовими. А також втратою іміджу "світоча демократії"...
Колись , хтось з європейських мислителів, сказав, приблизно, таке: "США досягли технічного прогресу, проминувши цивілізацію... Демократією вони лише скористалися, як "інструментом"..." По суті, менталітет пересічного американця недалекий від пересічного кацапа... "Мы ВЕЛИКИЕ - патамушта ВЕЛИКИЕ...".
09.04.2026 09:22 Ответить
Тепер все буде інакше.
Атомну бомбу для Ірану зроблять москалі на території Північної Кореї.
09.04.2026 08:55 Ответить
Не зроблять.
09.04.2026 09:05 Ответить
Совість не дозволить?
09.04.2026 09:05 Ответить
Руде нікчемне лайно, знову маше заготівками. Поперше ніж вв"язуватись у війнушу треба думати, як з неї вилазити.
09.04.2026 08:57 Ответить
Я чатую як кіт за мишою - не путати з Орбаном - Трамп
09.04.2026 09:01 Ответить
Хазароцентричність та гешефти. От що було причиною цієї безглуздої війни.
Якби Лідор його Світлість Верховний Головнокомандувач Гамерики дійсно бажав перемогти терористів - він би дав штабу час скласти плани, логістичні дії тощо тощо. І звісно з залученням союзних генералів!
А так Пшик-піар не вдався, вдався лише гешефт на крові ( мирних протестуючих та купи непричетних )
09.04.2026 09:03 Ответить
Ну так, війська США, які не в казармах і особливо техніка, як то авіаносці і їх супровід, які не біля причалів і не в ангарах спалюють американське бабло зі швидкістю боліда Ф-1. І чим довше це триаатимк, тим більше бабла просто згорить. Без жодної користі для плсліжовників Трампа, зате з величезною користю для бвзнесу, наближеному до Трампа і бізнесу самого Трампа, який зароблчє на стрибках цін на нафту і газ.
09.04.2026 09:03 Ответить
Як колись ми навчили, а скоріше видресували гугл на запит "х*йло" давати ссилку на кремлівського всратого гомункула-пуціна, також скоро гугл почне видавати фото трампа на запит "Довбо(ОЙ)б"...
09.04.2026 09:04 Ответить
Що вводить в оману людей, які досі вірять заявам цього пройдисвіта? Як не дивно, його зовнішній вигляд, а саме - обличчя. Поки він мовчить, воно у нього має суворий вираз, з яскраво вираженими мімічними зморшками біля носа, зведенеми до перенісся бровами, відвислими як у бульдога щоками. І ось цей весь зовнішній антураж справляє на людей, погано обізнаних на попередній його історії, неабиякий вплив. Він для них є уособленням надійності, непохитності, серйозних намірів, солідності, виваженості, рішучості та ше багато чого. І таке їм на підсвідомому рівні ДУЖЕ подобається. У їхній уяві він стає усособленням тієї Америки, яку вони пам'ятають могутньою та впливовою.. Справжнього світового лідера. Такий собі, Дядечко Сем, хіба що без зірково-смугастого капелюха. І вони вірять, що, нехважаючи на вс його ексцентричність, він її такою і зробить (MAGA). Але це небезпечна ілюзія...
09.04.2026 09:13 Ответить
Писали шо аятоли наробили дофіга макетів пускових установок і коаліція била в "молоко" - Трамп таке а як Масад на таке фуфло купився?
09.04.2026 09:13 Ответить
поки збоки
09.04.2026 09:14 Ответить
почяли відпригнули - це доня!
наскок буде завтра, відскок післязавта - і так по колу до 28.
09.04.2026 09:19 Ответить
Це на роки...як під час холодної війни
09.04.2026 09:28 Ответить
 
 