Новости Отношения Трампа и Путина слабость
3 323 33

Приход Трампа к власти мог стать "успехом Путина", - NYT

Путін і Трамп

Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что президент США Дональд Трамп может быть "российским активом", а его приход к власти — главным успехом в карьере российского диктатора Владимира Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что события последнего месяца, по оценкам ряда СМИ и аналитиков, стали очередным поводом для дискуссий о внешнеполитическом курсе Трампа и его отношении к России. После публикаций Washington Post и CNN о якобы передаче Россией Ирану координат для ударов по американским силам в регионе, в результате атаки дрона в Кувейте погибли шесть резервистов США. Во время церемонии прощания с военными Трамп заявил, что разведданные "не слишком помогают" Тегерану, сравнив ситуацию с действиями США в Украине.

Изменения в политике США

На фоне этих событий эксперты и дипломаты, в частности из Chatham House и Атлантического совета, заявляют об изменении подходов в политике США. Они считают, что Трамп демонстрирует склонность к более мягкой позиции в отношении Путина и пытается уменьшить препятствия для реализации интересов Кремля в Европе. В то же время союзники по НАТО, по их оценкам, все чаще обсуждают риски такой политики и ее влияние на безопасность Альянса.

Отдельные аналитики также напоминают о выводах расследований Сената США по выборам 2016 года, где фиксировались контакты окружения Трампа с представителями российских структур. На этом фоне в Европе, как отмечается, активизируются дискуссии о собственных механизмах безопасности, включая вопросы ядерного сдерживания.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что Трамп в целом демонстрирует большую симпатию к авторитарным лидерам, чем к западным партнерам. Бывшая сотрудница РНБ Фиона Хилл, в свою очередь, характеризует его отношения с Путиным как попытку получить политическое признание, которым, по ее мнению, российский лидер может манипулировать.

Трамп-шльондра *****.
09.04.2026 08:45 Ответить
⚡️ Як почалася війна з Іраном: Нетаньягу пояснив Трампу, що іранський режим буде надто ослаблений, щоб закрити Ормузьку протоку, а потім взагалі впаде - https://www.nytimes.com/2026/04/07/us/politics/trump-iran-war.html New York Times

В оперативному центрі 11 лютого Нетаньягу провів презентацію, заявивши, що Іран дозрів для зміни режиму, і висловивши впевненість, що спільна американо-ізраїльська операція нарешті зможе покласти край Ісламській Республіці.

У якийсь момент ізраїльтяни показали Трампу коротке відео з монтажем потенційних нових лідерів, які могли б взяти владу в країні, якщо нинішній уряд впаде. Серед них був Реза Пехлеві, син останнього шаха Ірану, нині дисидент, який проживає в США. Він намагався позиціонувати себе як світського лідера, який міг би привести Іран до посттеократичного правління.

Нетаньягу і його команда окреслили умови, які, за їхніми словами, вказували на майже гарантовану перемогу: програму Ірану з балістичних ракет можна знищити за кілька тижнів. Режим буде настільки ослаблений, що не зможе перекрити Ормузьку протоку, а ймовірність того, що Іран завдасть ударів по інтересах США в сусідніх країнах, оцінювалася як мінімальна.

Держсекретар Марко Рубіо назвав цей план «дурницею», але Трамп зробив свій вибір.
09.04.2026 08:45 Ответить
Депутат вумний як вутка - він шо тільки побачив шо Трамп з путлєром вась - вась
09.04.2026 08:45 Ответить
Трамп-шльондра *****.
09.04.2026 08:45 Ответить
⚡️ Як почалася війна з Іраном: Нетаньягу пояснив Трампу, що іранський режим буде надто ослаблений, щоб закрити Ормузьку протоку, а потім взагалі впаде - https://www.nytimes.com/2026/04/07/us/politics/trump-iran-war.html New York Times

В оперативному центрі 11 лютого Нетаньягу провів презентацію, заявивши, що Іран дозрів для зміни режиму, і висловивши впевненість, що спільна американо-ізраїльська операція нарешті зможе покласти край Ісламській Республіці.

У якийсь момент ізраїльтяни показали Трампу коротке відео з монтажем потенційних нових лідерів, які могли б взяти владу в країні, якщо нинішній уряд впаде. Серед них був Реза Пехлеві, син останнього шаха Ірану, нині дисидент, який проживає в США. Він намагався позиціонувати себе як світського лідера, який міг би привести Іран до посттеократичного правління.

Нетаньягу і його команда окреслили умови, які, за їхніми словами, вказували на майже гарантовану перемогу: програму Ірану з балістичних ракет можна знищити за кілька тижнів. Режим буде настільки ослаблений, що не зможе перекрити Ормузьку протоку, а ймовірність того, що Іран завдасть ударів по інтересах США в сусідніх країнах, оцінювалася як мінімальна.

Держсекретар Марко Рубіо назвав цей план «дурницею», але Трамп зробив свій вибір.
09.04.2026 08:45 Ответить
Щоб хазарокоатія та не надурила
Пісюаніст мамаріма не дасть збрехати
09.04.2026 08:49 Ответить
Тут є персонажі, які так не вважають. Вперто бубнять: це не докази, а домисли. Дайте нам записи підслуханих розмов, переписку та документи з мокрими печатками.
09.04.2026 08:54 Ответить
🇺🇸 Кінець американської імперії: війна в Ірані підірвала авторитет США, якого прагнув Трамп, та веде до «зміни режиму», - https://www.newstatesman.com/international-politics/geopolitics/2026/04/the-end-of-the-american-empire New Statesman

▪️ Операція Трампа стала точкою неповернення для глобального впливу США.
▪️ Замість стримування ядерної програми - спроба розблокувати Ормузьку протоку.
▪️ Іран посилюється завдяки контролю над ключовим нафтовим маршрутом.
▪️ Відхід США змусить союзників балансувати між нейтралітетом і Тегераном.
▪️ Наземна операція загрожує кризою гіршою за В'єтнам, Афганістан і Ірак.
▪️ Росія та Китай виграють, поки США загрузнуть на Близькому Сході.
09.04.2026 08:52 Ответить
Логіки нуль. Тобто справжня і важка поразка у Вьетнамі не покінчила з якоюсь міфічною "американською Імперіею", війна яка йшла 10 років, в якій США буквально були завалені гробами, причому а тій війні США справді кинули свого союзника. Так, наступили 70-тих, які для американців як наші 90-ті, але нічого оклигали і викарабкалися.

А тут раптово "все пропало", поразки США тут нема, важких втрат нема.

Де вас довбойобів клонують?
09.04.2026 09:50 Ответить
Тепер у Ірану є зброя крутіша за атомну бомбу - Ормузька протока.
09.04.2026 09:56 Ответить
Депутат вумний як вутка - він шо тільки побачив шо Трамп з путлєром вась - вась
09.04.2026 08:45 Ответить
Відкрили новину...
09.04.2026 08:47 Ответить
Ріалі? Серьозно?
09.04.2026 08:48 Ответить
Та невже. Та не може бути. Як ця тупа газета здогадалася.
09.04.2026 08:55 Ответить
Це він так дипломатично натякнув, що трампон пуйлосос. А ми, прості люди, знаємо про це ще з часів першої каденції, він вже тоді облизував сраку кремлівського клопа.
09.04.2026 08:56 Ответить
А чому "міг стати"? 🤔 Зіба Трамп не став президентом США? Отже це - таки успіх пуцина. Реальний.
09.04.2026 08:56 Ответить
Прихід трампа до влади, це тотальний і повний провал усієї психіатричної індустрії США!
09.04.2026 09:01 Ответить
Прокуратури
09.04.2026 09:42 Ответить
Шо це за "може бути "російським активом"? Він вже є цим активом, тай ще яким активним...
09.04.2026 09:02 Ответить
Слабенькі аналітики в цьому Ньюркському Часі, кожен зебіл-аналітик вже давно знає, що Трамп агент Краснов і служить путіну. Ну і про файли Ейнштейна знає💩
09.04.2026 09:02 Ответить
Весь світ вже знає, що всі праві консервативні півні - підсоси рашки.
09.04.2026 09:22 Ответить
з такими виборами, як в США
можна підтасувати яке завгодно лайно,
що і було зроблено
трамп і путін - два маразматичних педофіла,
оце їх об"єднує
Якби світ знав, хто ці виродки насправді,
які вирішили панувати у світі!!!!!!!!!!!!
09.04.2026 09:04 Ответить
Тільки чомусь самі американці цього не бачать і вперто ігнорують очевидне. Отупіли зовсім?
09.04.2026 09:20 Ответить
Там такі ж виборці як і в нас - зедібіли. Спитай пересічного виборця трампа чому - очі наллються кров'ю і буде бубоніти - Make America Great Again.
09.04.2026 09:36 Ответить
Якщо це його вихід із Сирії,розгром його союзника в Венесуелі, удари по його союзнику в Ірані,то це його перемога (Путіна),завдяки "приходу Трампа".
Часом, щось не перекрутили,бо логіка кульгає?
09.04.2026 09:21 Ответить
"Розгром в Венесуелі", це ви про кловунаду з діскобульбулятором?
09.04.2026 09:23 Ответить
Для вас клоунада,для путіна-чергова втрата впливу на амер.контингенті,завдяки рішучим діям Пентагону.
09.04.2026 09:26 Ответить
Потужний союзник США підгріб під себе союзника Венесуелу, - по вашому це втрата для пукіна ???
09.04.2026 09:36 Ответить
А червона доріжка при зустрічі злочинця пукіна (рішення МКС) президентом США - це втрата впливу на Американський континент ??? Ну-ну, поважний ви аналітик !!!
09.04.2026 09:39 Ответить
Цьому також своє пояснення: Америка не в стані війни з росією,також хотів привернути того на свій бік в питанні закінчення війни.
Хто не розуміє - так цьому бути: багато хто вірить картинці,а не розуміє,що за тим стоїть.
Найвеличніший ваш, також зустрічався з злочинцем пукіним,стелився перед ним,зазирав в вічі і по факту, навіть відводив війська з позицій,які потім зайняли рос.війська,забороняв підрозділи снайперів,аеророзвідки на фронті-то все добре?
09.04.2026 09:56 Ответить
Стара криворота повія...
09.04.2026 09:44 Ответить
на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
09.04.2026 09:52 Ответить
Не актив, а агент
09.04.2026 09:58 Ответить
Стара плєшива макака тільки використала те, що було зроблено іншими ГБ-істами, бо в ті часи він був "старшим куда пошлют" у Дрездені. Потім його послали носити портфеля за Собчаком. А потім Боря восьмипалий чомусь вирішив, що це опудало на щось здатне... Але, як кажуть у них на болотах: "От осинки не родятся апельсинки"..😆
09.04.2026 09:58 Ответить
 
 