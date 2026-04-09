Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что президент США Дональд Трамп может быть "российским активом", а его приход к власти — главным успехом в карьере российского диктатора Владимира Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что события последнего месяца, по оценкам ряда СМИ и аналитиков, стали очередным поводом для дискуссий о внешнеполитическом курсе Трампа и его отношении к России. После публикаций Washington Post и CNN о якобы передаче Россией Ирану координат для ударов по американским силам в регионе, в результате атаки дрона в Кувейте погибли шесть резервистов США. Во время церемонии прощания с военными Трамп заявил, что разведданные "не слишком помогают" Тегерану, сравнив ситуацию с действиями США в Украине.

Изменения в политике США

На фоне этих событий эксперты и дипломаты, в частности из Chatham House и Атлантического совета, заявляют об изменении подходов в политике США. Они считают, что Трамп демонстрирует склонность к более мягкой позиции в отношении Путина и пытается уменьшить препятствия для реализации интересов Кремля в Европе. В то же время союзники по НАТО, по их оценкам, все чаще обсуждают риски такой политики и ее влияние на безопасность Альянса.

Отдельные аналитики также напоминают о выводах расследований Сената США по выборам 2016 года, где фиксировались контакты окружения Трампа с представителями российских структур. На этом фоне в Европе, как отмечается, активизируются дискуссии о собственных механизмах безопасности, включая вопросы ядерного сдерживания.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что Трамп в целом демонстрирует большую симпатию к авторитарным лидерам, чем к западным партнерам. Бывшая сотрудница РНБ Фиона Хилл, в свою очередь, характеризует его отношения с Путиным как попытку получить политическое признание, которым, по ее мнению, российский лидер может манипулировать.

