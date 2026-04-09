Прихід Трампа до влади міг стати "успіхом Путіна", - NYT

Британський депутат Грем Стюарт заявив, що президент США Дональд Трамп може бути "російським активом", а його прихід до влади – головним успіхом кар'єри російського диктатора Володимира Путіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що події останнього місяця, за оцінками низки медіа та аналітиків, стали черговим приводом для дискусій щодо зовнішньополітичного курсу Трампа та його ставлення до Росії. Після публікацій Washington Post і CNN про нібито передачу Росією Ірану координат для ударів по американських силах у регіоні, внаслідок атаки дрона в Кувейті загинули шість резервістів США. Під час церемонії прощання з військовими Трамп заявив, що розвіддані "не надто допомагають" Тегерану, порівнявши ситуацію з діями США в Україні.

Зміни у політиці США

На тлі цих подій експерти та дипломати, зокрема з Chatham House та Атлантичної ради, заявляють про зміну підходів у політиці США. Вони вважають, що Трамп демонструє схильність до більш м’якої позиції щодо Путіна та намагається зменшити перепони для реалізації інтересів Кремля в Європі. Водночас союзники по НАТО, за їхніми оцінками, дедалі частіше обговорюють ризики такої політики та її вплив на безпеку Альянсу.

Окремі аналітики також нагадують про висновки розслідувань Сенату США щодо виборів 2016 року, де фіксувалися контакти оточення Трампа з представниками російських структур. На цьому тлі в Європі, як зазначається, активізуються дискусії про власні механізми безпеки, включно з питаннями ядерного стримування.

Колишній посол США у Польщі Деніел Фрід вважає, що Трамп загалом демонструє більшу симпатію до авторитарних лідерів, ніж до західних партнерів. Експосадовиця РНБ Фіона Гілл, своєю чергою, характеризує його відносини з Путіним як спробу отримати політичне визнання, яким, на її думку, російський лідер може маніпулювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін боїться армії США, створеної за мого президентства, - Трамп