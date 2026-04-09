Трамп недоволен союзниками в операции против Ирана, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Трамп четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина", - сказал Рютте.
Рютте и Трамп встретились менее чем через сутки после того, как американский лидер объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.
Кроме того, Рютте отказался комментировать, говорил ли Трамп о выходе из НАТО, однако назвал разговор "очень откровенным и открытым".
Что предшествовало?
- Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с НАТО.
- Президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Штатов из Альянса.
Це як розуміти, а раніше що в бреду щось мямлив, вперше до тями прийшов
