Белый дом подтвердил переговоры США и Ирана в Исламабаде в эти выходные

Переговоры между Ираном и США состоятся в Исламабаде

Белый дом подтвердил подготовку переговоров между США и Ираном, которые должны состояться в ближайшие выходные в Пакистане.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Кэролайн Левитт, обнародованном по итогам брифинга, пишет издание Politico, которое цитирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США Дональд Трамп направляет в Исламабад делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. К переговорам также присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Встречи должны начаться в столице Исламабаде в субботу и будут направлены на закрепление длительного перемирия между сторонами.

Переговоры и позиция США

В Белом доме подчеркнули, что США рассчитывают на стабилизацию ситуации в регионе и соблюдение достигнутых договоренностей.

"Президент хочет, чтобы Ормузский пролив был немедленно открыт без ограничений, и мы будем этого требовать", - заявила Левитт.

Они также опровергли сообщения иранских СМИ о якобы повторном перекрытии пролива.

Отдельно подчеркивается, что Ливан не является стороной соглашения о прекращении огня, а ситуация там рассматривается как отдельный конфликт.

Предыдущие заявления Трампа

Ранее Трамп заявлял, что у США есть единый перечень базовых условий для переговоров с Ираном, который и станет основой диалога.

"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать", - подчеркнул он.

В Вашингтоне также отвергли иранские предложения как не соответствующие американскому видению урегулирования. В то же время Трамп подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана, а США будут работать над вывозом соответствующих запасов.

В Белом доме признают, что нынешнее перемирие остается хрупким и требует дальнейших переговоров для достижения долгосрочного мира.

Ну роз..буть критичну інфраструктуру ісламської республіки, а далі що, буде наземна операція як в Афганістані з підтримкою лояльного режиму?Чи що? Як ви вважаєте перетворення Ірану на величезне сомалі без єдиного центру прийняття рішень, буде сприяти безпеці та бізнесу в ормурзькій протоці?
09.04.2026 02:03 Ответить
Так трумп зі слів речниці цитую :
-донні скрутив цей список та жбурнув до смітника .
то кому вірити я вже розгубився?
09.04.2026 02:33 Ответить
...був такий персонаж свого часу в рейху -мюллер. Так от йому можна було вірити, штірліц не дасть збрехати...
09.04.2026 05:32 Ответить
Якщо Іран почне пропускати кораблі за гроші, то отримає за рік 87 млрд. До війни весь нафтовий експорт Ірану - 50 млрд.
09.04.2026 06:21 Ответить
⚡️США прагнуть створити з іраном "спільне підприємство" для захисту Ормузької протоки - вони братимуть із суден плату за прохід, повідомляє ABC.......Тим часом FT пише, що іран вимагає 1 долар за кожен барель нафти, що проходить транзитом через протоку. Оплата - у криптовалюті. Це вже навіть не цинізм, це якийсь запредельний рівень мародерства на глобальному рівні. Дивишся на цих двох ,,миротворців'' - Доню з Венею - і розумієш, що для них світ - це просто великий базарний прилавок. Поки нормальні люди здригаються від новин про ракети й смерті, ці двоє вже стоять із калькуляторами й прикидають, скільки можна ,,збити'' з кожного пропливаючого танкера. Дрня же відкритим і прямим текстом каже: ,,Великі гроші будуть зароблені''. Ну звісно! Яка там безпека, яка там демократія чи стримування агресора? Головне - поставити свою ,,будку'' на вході в Ормузьку протоку й збирати данину. А те, що вони тепер ,,корешать'' з Іраном, створюючи спільне підприємство - це взагалі фініш. Вчора називали їх головним злом, а сьогодні вже ділять спільну касу.І це іранське ,,дайте долар за барель у крипті'' - це ж просто вищий пілотаж. Мабуть, Веня особисто підказав аятолам, як обходити санкції через біткоїн, щоб комісія в кишеню капала вчасно. Це ж ідеальна схема: створюєш проблему, а потім продаєш ,,захист'' від цієї самої проблеми за шалені бабки. Їм реально начхати, де тече кров - чи в українському степу, чи в пісках Близького Сходу. Для цих бариг будь-яка трагедія - це просто бізнес-кейс. Вони дивляться на руїни й бачать там не горе, а можливість впарити комусь послуги з ,,охорони'' чи відновлення. Справжні стерв'ятники в костюмах від Brioni, які навіть з апокаліпсису спробують витиснути дивіденди. Оце і є їхній ,,мир'' - коли стріляти стає невигідно, бо черга за квитками на прохід вже затримується. Просто бізнес, нічого особистого, тільки кров на доларових купюрах уже навіть не підсихає. Для Доні і Вені світ - це не спільнота націй, а величезний базар, де вони навіть на цвинтарі зиожуть відкрити платну парковку.....
P.S Щоб ви розуміли про що йде мова : Танкер дедвейтом 100 000 тонн (клас Aframax) може перевезти приблизно 700 000 - 750 000 барелів сирої нафти. І долар за барель скільки буде? І Це тільки з одного танкера. А до початку загострення конфлікту (війни) через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно від 80 до 100 танкерів ......Рахуйте самі...
09.04.2026 06:31 Ответить
 
 