Белый дом подтвердил переговоры США и Ирана в Исламабаде в эти выходные

Белый дом подтвердил подготовку переговоров между США и Ираном, которые должны состояться в ближайшие выходные в Пакистане.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Кэролайн Левитт, обнародованном по итогам брифинга, пишет издание Politico, которое цитирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США Дональд Трамп направляет в Исламабад делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. К переговорам также присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Встречи должны начаться в столице Исламабаде в субботу и будут направлены на закрепление длительного перемирия между сторонами.

Переговоры и позиция США

В Белом доме подчеркнули, что США рассчитывают на стабилизацию ситуации в регионе и соблюдение достигнутых договоренностей.

"Президент хочет, чтобы Ормузский пролив был немедленно открыт без ограничений, и мы будем этого требовать", - заявила Левитт.

Они также опровергли сообщения иранских СМИ о якобы повторном перекрытии пролива.

Отдельно подчеркивается, что Ливан не является стороной соглашения о прекращении огня, а ситуация там рассматривается как отдельный конфликт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Пакистана Шариф заявил о нарушении перемирия в нескольких местах на Ближнем Востоке

Предыдущие заявления Трампа

Ранее Трамп заявлял, что у США есть единый перечень базовых условий для переговоров с Ираном, который и станет основой диалога.

"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать", - подчеркнул он.

В Вашингтоне также отвергли иранские предложения как не соответствующие американскому видению урегулирования. В то же время Трамп подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана, а США будут работать над вывозом соответствующих запасов.

В Белом доме признают, что нынешнее перемирие остается хрупким и требует дальнейших переговоров для достижения долгосрочного мира.

Читайте также: Иран заявил о риске срыва договоренностей о прекращении огня