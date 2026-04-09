Белый дом подтвердил переговоры США и Ирана в Исламабаде в эти выходные

Белый дом подтвердил подготовку переговоров между США и Ираном, которые должны состояться в ближайшие выходные в Пакистане.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Кэролайн Левитт, обнародованном по итогам брифинга, пишет издание Politico, которое цитирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, президент США Дональд Трамп направляет в Исламабад делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. К переговорам также присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Встречи должны начаться в столице Исламабаде в субботу и будут направлены на закрепление длительного перемирия между сторонами.
Переговоры и позиция США
В Белом доме подчеркнули, что США рассчитывают на стабилизацию ситуации в регионе и соблюдение достигнутых договоренностей.
"Президент хочет, чтобы Ормузский пролив был немедленно открыт без ограничений, и мы будем этого требовать", - заявила Левитт.
Они также опровергли сообщения иранских СМИ о якобы повторном перекрытии пролива.
Отдельно подчеркивается, что Ливан не является стороной соглашения о прекращении огня, а ситуация там рассматривается как отдельный конфликт.
Предыдущие заявления Трампа
Ранее Трамп заявлял, что у США есть единый перечень базовых условий для переговоров с Ираном, который и станет основой диалога.
"Есть только один перечень пунктов, приемлемых для США, и именно их мы будем обсуждать", - подчеркнул он.
В Вашингтоне также отвергли иранские предложения как не соответствующие американскому видению урегулирования. В то же время Трамп подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана, а США будут работать над вывозом соответствующих запасов.
В Белом доме признают, что нынешнее перемирие остается хрупким и требует дальнейших переговоров для достижения долгосрочного мира.
P.S Щоб ви розуміли про що йде мова : Танкер дедвейтом 100 000 тонн (клас Aframax) може перевезти приблизно 700 000 - 750 000 барелів сирої нафти. І долар за барель скільки буде? І Це тільки з одного танкера. А до початку загострення конфлікту (війни) через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно від 80 до 100 танкерів ......Рахуйте самі...