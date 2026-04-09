Білий дім підтвердив переговори США та Ірану в Ісламабаді цими вихідними

Білий дім підтвердив підготовку переговорів між США та Іраном, які мають відбутися найближчими вихідними в Пакистані.

Про це йдеться у заяві прессекретарки Керолайн Левітт, оприлюдненій за підсумками брифінгу, пише видання Politico, яке цитує Цензор.НЕТ.

За її словами, президент США Дональд Трамп направляє до Ісламабада делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. До переговорів також долучаться спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Зустрічі мають розпочатися у столиці Ісламабад у суботу та будуть спрямовані на закріплення тривалого перемир’я між сторонами.

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Переговори та позиція США

У Білому домі наголосили, що США розраховують на стабілізацію ситуації в регіоні та дотримання досягнутих домовленостей.

"Президент хоче, щоб Ормузька протока була негайно відкрита без обмежень, і ми будемо цього вимагати", — заявила Левітт.

Вона також спростувала повідомлення іранських ЗМІ про нібито повторне перекриття протоки.

Окремо підкреслюється, що Ліван не є стороною угоди про припинення вогню, а ситуація там розглядається як окремий конфлікт.

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Попередні заяви Трампа

Раніше Трамп заявляв, що США мають єдиний перелік базових умов для переговорів з Іраном, який і стане основою діалогу.

"Є лише один перелік пунктів, прийнятних для США, і саме їх ми будемо обговорювати", — наголосив він.

У Вашингтоні також відкинули іранські пропозиції як такі, що не відповідають американському баченню врегулювання. Водночас Трамп підкреслив, що Іран не повинен займатися збагаченням урану, а США працюватимуть над вивезенням відповідних запасів.

У Білому домі визнають, що нинішнє перемир’я залишається крихким і потребує подальших переговорів для досягнення довгострокового миру.

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