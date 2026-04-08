2 339 6
Прем’єр Пакистану Шаріф заявив про порушення перемир’я в кількох місцях на Близькому Сході
Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив про порушення режиму припинення вогню "в кількох місцях" по всій зоні конфлікту на Близькому Сході.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Зафіксовано порушення режиму тиші
"Порушення припинення вогню зафіксовано в кількох місцях по всій зоні конфлікту, що підривають дух мирного процесу. Я щиро і від усього серця закликаю всі сторони проявити стриманість і дотримуватися припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла відігравати провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту", - заявив прем'єр Пакистану.
- Зазначимо, що Пакистан виступає ключовим посередником між США та Іраном.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між США та Іраном можуть відбутися вже найближчим часом у Пакистані.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
- Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль