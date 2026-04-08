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Новини Операція США проти Ірану
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Прем’єр Пакистану Шаріф заявив про порушення перемир’я в кількох місцях на Близькому Сході

Прем’єр Пакистану: Режим припинення вогню на Близькому Сході порушено

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив про порушення режиму припинення вогню "в кількох місцях" по всій зоні конфлікту на Близькому Сході.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Зафіксовано порушення режиму тиші 

"Порушення припинення вогню зафіксовано в кількох місцях по всій зоні конфлікту, що підривають дух мирного процесу. Я щиро і від усього серця закликаю всі сторони проявити стриманість і дотримуватися припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла відігравати провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту", - заявив прем'єр Пакистану.

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  • Зазначимо, що Пакистан виступає ключовим посередником між США та Іраном. 
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між США та Іраном можуть відбутися вже найближчим часом у Пакистані.

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
  • Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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