Премьер-министр Пакистана Шариф заявил о нарушении перемирия в нескольких местах на Ближнем Востоке

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушениях режима прекращения огня "в нескольких местах" по всей зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы нарушения режима тишины

"Нарушения прекращения огня зафиксированы в нескольких местах по всей зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и от всего сердца призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было согласовано, чтобы дипломатия могла играть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", — заявил премьер-министр Пакистана.

Отметим, что Пакистан выступает ключевым посредником между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

