Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушениях режима прекращения огня "в нескольких местах" по всей зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы нарушения режима тишины 

"Нарушения прекращения огня зафиксированы в нескольких местах по всей зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и от всего сердца призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было согласовано, чтобы дипломатия могла играть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", — заявил премьер-министр Пакистана.

  • Отметим, что Пакистан выступает ключевым посредником между США и Ираном. 
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Українським біженцям у ЄС доведеться ущільниться щоб було куда Іранців селить.
08.04.2026 23:46 Ответить
 
 