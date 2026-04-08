Премьер-министр Пакистана Шариф заявил о нарушении перемирия в нескольких местах на Ближнем Востоке
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушениях режима прекращения огня "в нескольких местах" по всей зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксированы нарушения режима тишины
"Нарушения прекращения огня зафиксированы в нескольких местах по всей зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и от всего сердца призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было согласовано, чтобы дипломатия могла играть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", — заявил премьер-министр Пакистана.
- Отметим, что Пакистан выступает ключевым посредником между США и Ираном.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
Mif Master
