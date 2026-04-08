Мировые лидеры призвали к длительному перемирию на Ближнем Востоке: предупредили об угрозе энергокризиса
Лидеры десяти стран и Европейского Союза призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать перемирие и как можно скорее приступить к переговорам о долгосрочном прекращении войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой Европейского совета.
Кто подписал заявление
Документ поддержали лидеры Франции, Италии, Германии, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Испании, Греции, Японии, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.
Что они заявили
Лидеры приветствовали договоренность о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.
Также они поблагодарили Пакистан и других партнеров, которые присоединились к достижению этого соглашения.
"Первоочередной целью должны быть переговоры о скором и длительном прекращении войны", – подчеркнули в заявлении.
Почему это важно
По мнению подписантов, только дипломатический путь может обеспечить стабильность в регионе.
Они подчеркнули, что длительное перемирие имеет критически важное значение для:
- защита гражданского населения;
- стабилизации ситуации на Ближнем Востоке;
- предотвращения глобального энергетического кризиса.
Дальнейшие шаги
Лидеры заявили, что поддерживают дипломатические усилия и находятся в постоянном контакте с США и другими партнерами.
Отдельно они призвали все стороны конфликта строго соблюдать режим прекращения огня, в том числе и в Ливане.
Я можу закликати котів, щоб не срали на клумбі під вікном! Це буде так само ефективно, як їхні заклики до миру
Тільки вони не послухають закликів, я вам 100 % гарантую навіть нявчати тихіше не стануть ))