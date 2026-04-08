Мировые лидеры призвали к длительному перемирию на Ближнем Востоке: предупредили об угрозе энергокризиса

10 стран и ЕС настаивают на переговорах и соблюдении режима тишины

Лидеры десяти стран и Европейского Союза призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать перемирие и как можно скорее приступить к переговорам о долгосрочном прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой Европейского совета.

Кто подписал заявление

Документ поддержали лидеры Франции, Италии, Германии, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Испании, Греции, Японии, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Читайте: Хегсет: Если Иран попытается использовать перемирие для перегруппировки своих сил, то США нанесут удар

Что они заявили

Лидеры приветствовали договоренность о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

Также они поблагодарили Пакистан и других партнеров, которые присоединились к достижению этого соглашения.

"Первоочередной целью должны быть переговоры о скором и длительном прекращении войны", – подчеркнули в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив во время перемирия, – AP

Почему это важно

По мнению подписантов, только дипломатический путь может обеспечить стабильность в регионе.

Они подчеркнули, что длительное перемирие имеет критически важное значение для:

  •  защита гражданского населения;
  • стабилизации ситуации на Ближнем Востоке;
  •  предотвращения глобального энергетического кризиса.

Читайте также: Иранским военным приказали немедленно прекратить боевые действия, – CNN

Дальнейшие шаги

Лидеры заявили, что поддерживают дипломатические усилия и находятся в постоянном контакте с США и другими партнерами.

Отдельно они призвали все стороны конфликта строго соблюдать режим прекращения огня, в том числе и в Ливане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венс назвал перемирие между Ираном и США "хрупким"

Да трампонутому як і ху...лу пофіг, все одно скоро в пекло, так хоч потішать себе убогих
08.04.2026 18:57 Ответить
А негры уже наелись украинской пшеницы?
08.04.2026 18:59 Ответить
Где? Кто ? Кого ? 🧟🧟🧛🏻
08.04.2026 19:47 Ответить
Енергокриза? Серйозно? Альоо, цей божевільний ублюдок напав на іншу країну. Там загинули не одна тисяча людей. Ніхто ніколи не може сказати Америці правду в обличчя. Всі бояться дискобомбуляції, палиць в зад, або стати ізгоями.
08.04.2026 19:05 Ответить
Ну це вже Їбанаріум імені обами!!!!
Я можу закликати котів, щоб не срали на клумбі під вікном! Це буде так само ефективно, як їхні заклики до миру
Тільки вони не послухають закликів, я вам 100 % гарантую навіть нявчати тихіше не стануть ))
08.04.2026 19:09 Ответить
У 2019 вибрали енергокризу також...між іншим...
08.04.2026 19:09 Ответить
Судячи по коментам українці вчергове попалися в китайсько-масковську пастку. Розум на нуль, емоції на повну🤪
08.04.2026 19:53 Ответить
Чому не закликають до справедливого миру?
08.04.2026 19:59 Ответить
 
 