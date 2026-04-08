Світові лідери закликали до тривалого перемир’я на Близькому Сході: попередили про загрозу енергокризи
Лідери десяти країн та Європейського Союзу закликали всі сторони конфлікту на Близькому Сході дотримуватися перемир’я та якнайшвидше перейти до переговорів про тривале припинення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій пресслужбою Європейської ради.
Хто підписав заяву
Документ підтримали лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Японії, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта.
Що вони заявили
Лідери привітали домовленість про двотижневе припинення вогню між США та Іраном.
Також вони подякували Пакистану та іншим партнерам, які долучилися до досягнення цієї угоди.
"Першочерговою метою мають бути переговори про швидке та тривале припинення війни", – наголосили у заяві.
Чому це важливо
На думку підписантів, лише дипломатичний шлях може забезпечити стабільність у регіоні.
Вони підкреслили, що тривале перемир’я є критично важливим для:
- захисту цивільного населення;
- стабілізації ситуації на Близькому Сході;
- запобігання глобальній енергетичній кризі.
Подальші кроки
Лідери заявили, що підтримують дипломатичні зусилля та перебувають у постійному контакті зі США та іншими партнерами.
Окремо вони закликали всі сторони конфлікту суворо дотримуватися режиму припинення вогню, зокрема і в Лівані.
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