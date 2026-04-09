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Трамп незадоволений союзниками в операції проти Ірану, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Трамп чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина", - сказав Рютте.
Рютте і Трамп зустрілись менш ніж череж добу, після того, як американський лідер оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.
Окрім цього, Рютте відмовився коментувати, чи говорив Трамп про вихід з НАТО, проте назвав розмову "дуже відвертою та відкритою".
Що передувало?
- Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з НАТО.
- Президент США Дональд Трамп раніше вже заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Штатів з Альянсу.
Топ коментарі
+31 Виталий #548501
показати весь коментар09.04.2026 07:30 Відповісти Посилання
+24 piligrim
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+23 Олександр #572143
показати весь коментар09.04.2026 07:20 Відповісти Посилання
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