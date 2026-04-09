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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп незадоволений союзниками в операції проти Ірану, - Рютте

Рютте розкрив деталі розмови з Трампом про Іран

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  CNN.

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"Трамп чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина", - сказав Рютте.

Рютте і Трамп зустрілись менш ніж череж добу, після того, як американський лідер оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.

Окрім цього, Рютте відмовився коментувати, чи говорив Трамп про вихід з НАТО, проте назвав розмову "дуже відвертою та відкритою".

Що передувало?

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Автор: 

Рютте Марк (731) Трамп Дональд (9079)
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Топ коментарі
+31
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09.04.2026 07:30 Відповісти
+24
бо для цеї істоти існує лише два види задоволення: коли його цьомають в дупу та коли грошики течуть на власний бізнес-рахунок (можна і кешем)... ах, так, ще третій - коли в дупу він цьомає друга валодью...
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09.04.2026 07:22 Відповісти
+23
союзники незадоволені існуванням такого лайна як трумп в США...
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09.04.2026 07:20 Відповісти

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