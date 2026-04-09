Трамп незадоволений союзниками в операції проти Ірану, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Трамп чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина", - сказав Рютте.

Рютте і Трамп зустрілись менш ніж череж добу, після того, як американський лідер оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.

Окрім цього, Рютте відмовився коментувати, чи говорив Трамп про вихід з НАТО, проте назвав розмову "дуже відвертою та відкритою".

Що передувало?

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з НАТО.

Президент США Дональд Трамп раніше вже заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Штатів з Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім підтвердив переговори США та Ірану в Ісламабаді цими вихідними