Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране, - WSJ
Администрация Трампа рассматривает план введения санкций против некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению президента США, не оказали поддержку США и Израилю во время войны в Иране.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Источники издания рассказали, что план предусматривает, в частности, вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, которые оказали значительную поддержку операции США в Иране.
Так, США могут закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.
WSJ пишет, что эта угроза отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести США из НАТО, что потребует одобрения Конгресса.
План, отмечает издание, получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации в течение последних недель и находится на ранней стадии разработки.
Он подчеркивает растущий раскол между администрацией Трампа и европейскими союзниками после решения президента начать операцию в Иране.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
- Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.
- Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.
- После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.
Немає причин реагувати на рижого альцгеймера , після за 24 часа, приєднання Гренландії, Мексики, Канади , охотою за Нобелем , "перемоги" над персами і т.д
Над хворим психічно не сміються , але й не сприймають те ,що несеться з рота, голова рижому піндосу ще згодиться , бо він нею їсть.
Мова йде про "Киев за три дня", Мы только бровь нахмурим...". І так далі...
І Трамп теж так само, себе веде... Починав з "24 годин на припинення війни, в Україні"..."
Тож демократичний світ готуйся до жаху це тільки початок
Трамп, це ота МАГА, з вітькоффим та зятьковим, хексетом, венсом, …. Це лище купка дивних осіб, які незрозуміло що корисного зробили в США для Американців !!!
Щось подібне, на це явище, спостерігається і в Угорщині, Україні, Китаї…
Московити і рушникоголові, це взагалі - глухий кут розвитку людства!!