Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране, - WSJ

Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО: подробности

Администрация Трампа рассматривает план введения санкций против некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению президента США, не оказали поддержку США и Израилю во время войны в Иране.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Источники издания рассказали, что план предусматривает, в частности, вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, которые оказали значительную поддержку операции США в Иране.

Так, США могут закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.

WSJ пишет, что эта угроза отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести США из НАТО, что потребует одобрения Конгресса.

План, отмечает издание, получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации в течение последних недель и находится на ранней стадии разработки.

Он подчеркивает растущий раскол между администрацией Трампа и европейскими союзниками после решения президента начать операцию в Иране.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.
  • Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.
  • После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

+2
у ***** свято.
09.04.2026 09:29 Ответить
+2
Дупа Трампа їх чекає ... не буде поцілунків, то в них теж бази позакривають 🤔
09.04.2026 09:35 Ответить
+2
Цього рудого ********* після "великої перемоги" над Іраном ще хтось слухає?
09.04.2026 09:36 Ответить
Буде показова порка - шоб іншим неповадно було - Трамп
09.04.2026 09:27 Ответить
друзья познаются в беде
09.04.2026 09:43 Ответить
Все ,що п#здить це риже чмо тільки підтверджує повну його неадекватність .
Немає причин реагувати на рижого альцгеймера , після за 24 часа, приєднання Гренландії, Мексики, Канади , охотою за Нобелем , "перемоги" над персами і т.д

Над хворим психічно не сміються , але й не сприймають те ,що несеться з рота, голова рижому піндосу ще згодиться , бо він нею їсть.
09.04.2026 09:57 Ответить
у ***** свято.
09.04.2026 09:29 Ответить
А тих, що підтримали, з ними, що буде...?
09.04.2026 09:30 Ответить
Дупа Трампа їх чекає ... не буде поцілунків, то в них теж бази позакривають 🤔
09.04.2026 09:35 Ответить
"Хотіть" можна, що-завгодно... Росія теж хотіла "наказать Україну"... Але, "что-то пашло не так...".
09.04.2026 09:36 Ответить
Шапкозакидальщик? А що, вже війна закінчилась? Чи ти знаєш, коли вона закінчиться, і які будуть результати цієї війни?
09.04.2026 09:51 Ответить
Ромчику! З "шапкозакидальщиком", ти "не за адресою"... На перший раз можна вибачить - з-за "недосвідченості"... Можливо, ти не встиг, з січня 2026 року розібраться з політичними позиціями форумчан.
Мова йде про "Киев за три дня", Мы только бровь нахмурим...". І так далі...
І Трамп теж так само, себе веде... Починав з "24 годин на припинення війни, в Україні"..."
09.04.2026 09:58 Ответить
Цього рудого ********* після "великої перемоги" над Іраном ще хтось слухає?
09.04.2026 09:36 Ответить
Угорщину яка не прислала війська теж буде покарано?
09.04.2026 09:37 Ответить
Ні , всі хто в когорті виродків покараним не буде ...
Тож демократичний світ готуйся до жаху це тільки початок
09.04.2026 09:39 Ответить
Може бути Іран -2 - або ви мені підкоруєтись або я буду вас бомбити - зійшлись на компромісі - я їх не бомблю - вони мені не підкоруються
09.04.2026 09:40 Ответить
Хулиган нафиг "училку" послал, самое время ********* 5 классника за громкое дыхание.
09.04.2026 09:44 Ответить
А як вважати, Іран він покарав? Бо щось втрати такі, що здається навпаки.
09.04.2026 09:40 Ответить
Будут смешную шапку носить?
09.04.2026 09:41 Ответить
Наявність американської бази в країні не означає безпеку країни. Трамп це вже довів на близькому сході.
09.04.2026 09:42 Ответить
З Європою він воювати хоче. Не з московитами, які є справжніми ворогами Америки, а зі своїми союзниками.
09.04.2026 09:43 Ответить
А ти **** ***** допоміг Європі?
09.04.2026 09:46 Ответить
Трамп, це не США з ДержДепом та Американцями!!
Трамп, це ота МАГА, з вітькоффим та зятьковим, хексетом, венсом, …. Це лище купка дивних осіб, які незрозуміло що корисного зробили в США для Американців !!!
Щось подібне, на це явище, спостерігається і в Угорщині, Україні, Китаї…
Московити і рушникоголові, це взагалі - глухий кут розвитку людства!!
09.04.2026 09:46 Ответить
Справа не в Америці. Європа постійно виступає проти Ізраїлю, тому що панічно боїться ісламських країн. Мігранти їх в жопу тра**ають. Потрібно враховувати їх інтереси.
09.04.2026 09:53 Ответить
Трамп виявив неповагу до країн НАТО, не узгоджував с ними операцію в Ірані, не врахував їх національні інтереси. Трамп розв'язав цю війну і це війна не країн НАТО, вона їм не потрібна. Основна ціль НАТО це захист країн альянсу, а не війна за енергетичні ресурси на які Трамп поклав око. Це країнам НАТО потрібно переглянути відносини з Трампом і в кращому випадку його покарати.
09.04.2026 09:57 Ответить
Іран винагородив диктатом в протоці та мільйонами збору, пуйла винагороджує вилизуванням та поступовим зняттям яких-небуть санкцій, а тепер ще й розчистив поляну для рашанафти. А карати буде НАТО і Україну, і теж на догоду пуйлу. То чий це "слоняра"? Питання риторичне
09.04.2026 09:59 Ответить
Додік може покарати деяки країни НАТО разом з притулою.
09.04.2026 10:00 Ответить
Країни НАТО можуть послати Трампа на йух, не США. Трамп тимчасове чудо, якого американці знімуть восени. А чому Трамп не повідомив партнерів по НАТО, що буде нападати на Іран? Консультації провів тільки з Ізраїлем і росією? То хай вони йому і допомагають.
09.04.2026 10:10 Ответить
 
 