Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране, - WSJ

Администрация Трампа рассматривает план введения санкций против некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению президента США, не оказали поддержку США и Израилю во время войны в Иране.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Источники издания рассказали, что план предусматривает, в частности, вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, которые оказали значительную поддержку операции США в Иране.

Так, США могут закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.

Читайте также: Трамп: Существует только один список предложений по урегулированию, их будут обсуждать в закрытом формате с Ираном, остальное - домыслы

WSJ пишет, что эта угроза отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести США из НАТО, что потребует одобрения Конгресса.

План, отмечает издание, получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации в течение последних недель и находится на ранней стадии разработки.

Он подчеркивает растущий раскол между администрацией Трампа и европейскими союзниками после решения президента начать операцию в Иране.

Читайте: Цены на нефть восстанавливаются, поскольку неустойчивое прекращение огня в Персидском заливе повышает риски поставок

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удары по НПЗ.

Позже стало известно о том, что Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану.

После этого Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

Читайте также: Войска США остаются у границ Ирана, пока "реальное соглашение" не будет выполнено, - Трамп