Ціни на нафту відновлюються, оскільки нестійке припинення вогню в Перській затоці підвищує ризики поставок

9 квітня ціни на нафту зросли, оскільки сумніви щодо нестійкого двотижневого припинення вогню на Близькому Сході викликали побоювання, що потоки енергоносіїв через Ормузьку протоку залишаться обмеженими.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,96, або 2,07%, до $96,71 за барель о 03:25 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $2,60, або 2,75%, до $97,01 за барель.

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Обидві еталонні ціни впали нижче $100 за барель на попередній торговій сесії, причому ціни на нафту WTI зафіксували найбільше падіння з квітня 2020 року на тлі початкових очікувань, що припинення вогню призведе до стабільного відкриття Ормузької протоки.

Наразі учасники ринку не наважуються повністю відмовитися від ціноутворення з врахуванням геополітичних ризиків. Причина ‒ відсутність ясності щодо того, як вплинуть переговори між США та Іран на транзит нафти.

"Шанси на змістовне відкриття Ормузької протоки найближчим часом виглядають низькими. Ф’ючерсний ринок виглядає дещо нестабільним. В іншому випадку ціни мали б уже повернутися до рівня, який був до припинення вогню", ‒ зазначила Вандана Харі, засновник компанії з аналізу ринку Vanda Insights, прогнозуючи подальше формування цін на нафту.

Актуальність припинення вогню наразі під питанням, оскільки Ізраїль продовжує атакувати Ліван. Своєю чергою Іран заявив, що продовжувати переговори щодо укладення постійної мирної угоди за таких обставин було б "нерозумно".

"Логістичні розриви, побоювання щодо безпеки, підвищені страхові внески та експлуатаційні обмеження означають, що протягом наступних двох тижнів через Ормузьку протоку, ймовірно, буде поставлено дуже мало додаткових вантажів", ‒ йдеться у записці аналітиків Standard Chartered.

Як повідомлялося, Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку після масштабних ізраїльських авіаударів по об'єктах у Лівані. Крок Тегерана фактично паралізував морську логістику в регіоні й поставив під загрозу нещодавню домовленість про двотижневе перемир’я між Іраном та США, яке мало забезпечити відновлення судноплавства для стабілізації світових цін на енергоносії.

Нагадаємо, що вночі 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном. До угоди приєднався й Ізраїль, а за два тижні сторони мали остаточно оформити мирні домовленості.