Цензор.НЕТ
Новости
Трамп уже сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем Путин, - Павел

Павел о заявлениях Трампа по поводу НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Авторитет НАТО

Так, по мнению президента Чехии, своими критическими заявлениями Трамп наносит ущерб авторитету НАТО больше, чем это делает диктатор Путин.

"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал Павел.

Читайте также: Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране, - WSJ

Он подчеркнул, что НАТО основано на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется", – отметил он.

Читайте также: НАТО должно сплотиться, наш общий интерес – чтобы Украина победила РФ, – Вадефуль

НАТО является оборонительным альянсом

По словам Певела, критика Трампа не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а "не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".

Он заметил, что европейские союзники "с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача - защищать свои интересы"

"Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО", – сказал Павел, назвав это "несправедливым".

Все правильно... НАТО, не "обслуга", для задоволення "хотылок" Трампа...
НАТО розчаровано Трампоном
ТЕПЕР "ТРУП" обговорить виведення НАТО З ТЕРИТОРІЇ ЧЕХІЇ
Все правильно... НАТО, не "обслуга", для задоволення "хотылок" Трампа...
09.04.2026 17:24 Ответить
НАТО розчаровано Трампоном
09.04.2026 17:25 Ответить
ТЕПЕР "ТРУП" обговорить виведення НАТО З ТЕРИТОРІЇ ЧЕХІЇ
09.04.2026 17:27 Ответить
Це так задумано було, що тут незрозумілого? Мо тепер кацапи і не будуть вимагати від України не вступати до НАТО?
09.04.2026 19:20 Ответить
Авторитет абстрактное понятие. Никто не узнает что такое НАТО пока на альянс не нападут.
09.04.2026 17:33 Ответить
Москворотим слова не давали!
робіть своє НАТО з уклоном на Францію.
заважає хто?
09.04.2026 17:34 Ответить
Только не Франция. Забыли Вторую мировую? Они тогда прославились только избиением своих женщин.
09.04.2026 17:35 Ответить
не забули...
це як русня драпала майже до уралу і здавалась мілліонами?
кацапнява армія не потужна - вона довга.
09.04.2026 17:44 Ответить
Это же хорошо.
09.04.2026 17:46 Ответить
мабуть да.
кацапня завжди воює якутами - Бучя...
а вже потім своіх вологодців за шкірку на війну кидає...
09.04.2026 17:56 Ответить
жодної людини в Україні нема яка би забула за те що кацапня з ними робить
09.04.2026 17:59 Ответить
"вбити всіх"
дарую безоплатно назву галівуду...
09.04.2026 18:08 Ответить
мабуть французам один раз німців достатньо було коли весь світ їх спасав.
09.04.2026 18:19 Ответить
З уклоном на Україну.
09.04.2026 17:53 Ответить
Треба самим більше вкладатись в оборону,а не кивати на Трампа.
Бо не чеські війська захищають Штати,а, американські-Чехію,з післявоєнного часу- дотепер.
09.04.2026 17:34 Ответить
Перепрошую, коли і від кого?
09.04.2026 17:36 Ответить
Що саме неясно?
09.04.2026 17:48 Ответить
От коли і відкого?
Коли Чехія була у Варшавському договорі? Чи коли кацапів ніжками Буша годувала, щоб з голоду не поздихали? А чи коли червону доріжку ***** розстеляла?
От коли саме і від кого?
09.04.2026 17:51 Ответить
З часу отримання незалежності і від країни,якою керує Хазяїн слуг.
А країни НАТО-з періоду- до утворення НАТО,після утворення НАТО і дотепер.
А,що там ",привела" і що за "доконаний факт"-де таке трапилось страшилище,чи не в стінах конториподляка,?
09.04.2026 18:02 Ответить
💯Політика Трампа може призвести до того, що НАТО буде розірвано на частини - протрампівську
й пронормальну. Це нашкодить оборонним можливостям Європи, самої Америки й балансуванню
світової стабільності.
09.04.2026 17:35 Ответить
Вже привела. То вже доконаний факт. Донні старається, а ***** від радості плеще в свої долоньки
09.04.2026 17:37 Ответить
Ще недоконаний.
09.04.2026 17:41 Ответить
Ще є надія?
09.04.2026 17:48 Ответить
Еге!
09.04.2026 17:50 Ответить
Перепрошую,що привела і який доконаний факт?
09.04.2026 17:50 Ответить
трамп перекреслить маркером Чехію на напольному глобусі у своєму кабінеті. Звісно, якщо зможе її знайти самотужки. Якщо не зможе, то попросить допомоги у рубіо - той самий освічений у тій шоблі.
09.04.2026 17:36 Ответить
"на напольному глобусі" - отже Земля плоска?
09.04.2026 18:04 Ответить
трамп теж так думав, поки в його кабінет не поставили напольний глобус.
09.04.2026 18:22 Ответить
дайте мені того де Голя - я його в лоба поцілую
виступив з НАТО, створив свiй ядер, а потім обратно вступив - вчіесь діти...
09.04.2026 17:38 Ответить
Тим часом слід визнати що Ізраїль (точніше: Нетаньяху в союзі і передовсім руками Трампа) у цій війні однозначно переміг "за очками" Було завдано справді серйозного удару по ключовій військовій інфраструктурі Ірану: знищено величезну мережу штабів КВІР, Басидж, армії, родвв військ, регіональні та локальні командні центри (разом із командним складом, ХОЧ І НЕ ВСІМ НА 100%). Знищено сотні їх баз (а також поліції), склади зброї та ***********. Втрати серед іранських силовиків оцінюються десь в 10 тисяч осіб.
Знищено близько 80-85% іранських ППО. Хоча навіть 15-20%, що залишилися, можуть збити бойовий літак. Буває всяке. Але як єдину систему ППО виведено з ладу. Панування у небі беззастережно за союзниками.
Практично повністю знищено залишки ВПС, включаючи військово-транспортну авіацію, яка займалася постачанням проксі-угруповань.
Знищено приблизно 90% іранського військово-морського флоту, лишилися невеликі катери.
Значною мірою знищено або уражено ракетну інфраструктуру, включаючи ключові підземні ракетні бази. Хоча не все. За оцінками, в Ірану залишилося близько тисячі балістичних ракет та до 150 пускових установок. Але частина установок та ракет може бути заблокована у підземних об'єктах, вони можуть їх відкопати. Та поповнити запаси ракет і пускових вже нема чим.
Виведено з ладу 85% нафтохімії, паралізовано роботу газового родовища Південний Парс. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, включаючи не лише військові авіабази, а й міжнародні аеропорти. Знищено декілька автомобільних та залізничних мостів. Це суттєво знижує мобільність внутрішніх силових ресурсів КВІР, підриває цілісність та керованість на всій території.
Значною мірою знищено або вражено військову промисловість: виробництво ракет і безпілотників, підводних човнів та морських БПЛА, виведені з ладу ключові сталеливарні та алюмінієві підприємства. Виробничі ланцюжки у ВПК Ірану зруйновані і на їх відновлення ************ роки і багато грошей. Вражені центри космічних досліджень та розробок, дослідницькі центри, що працюють у рамках ракетної програми, ядерної програми, кібербезпеки, штучного інтелекту.
Знищено виробництво ракетного палива, вибухових речовин, пороху, стрілецької зброї. Загалом ВПС Ізраїлю вразили 90% об'єктів військової промисловості, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних із виробництвом озброєння, що становить загрозу для Ізраїлю. Виробництво балістичних ракет зупинено і до повного відновлення всього виробничого ланцюжка не може бути відновлено.
Ліквідовано майже всю військово-політичну верхівку Ірану, починаючи з верховного лідера і далі за списком: командувач КСІР, командувач Басідж, начальник Генштабу, голова Вищої ради національної безпеки, десятки генералів, верхівка розвідувальних структур, керівництво ракетної, космічної, ядерної програм. Завдано колосальної шкоди кадровому складу КВІР, армії та ВПК.
Це очки союзників.
А тепер проочки Ірану, аятол, КВІР В Ізраїлі 29 загиблих цивільних. Вражені житлові будинки в Ізраїлі, збитки тут оцінюються майже на півмільярда доларів. Виведено з ладу підприємство з виробництва безпілотників для армії. Загалом досить серйозних збитків завдано економіці.
13 загиблих та 365 поранених американських військових. Декілька втрачених літаків.
Серйозні збитки понесла нафтогазова галузь країн Перської затоки. Перекрита Ормузька протока та високі ціни на нафту, завдяки чому в Ірані вважають себе переможцями та ставлять Трампу умови для початку переговорів. Під цейй шумок КВІР захопив владу в Ірані, і поки що не видно, щоб вони були раціональнішими і менш радикальними, ніж богослови-аятоли.
Це дві різні системи підрахунку очок-здобутків у війні. Але у кого вони вагоміші - стане зрозуміло, коли ми побачимо, хто кого продавив у ході переговорів.
09.04.2026 17:42 Ответить
Ізраїль,ручками насамперед Нетаньяху,насправді у повній дупі! Він не лише виконував "брудну роботу" а й не досяг жодних цілей по Ірану! А "ручками Трампа" Ізраїль ще й був викинутий з процесу прийняття рішеннь!
09.04.2026 18:13 Ответить
Израиль свои задачи выполнил, ну почти(в идеале хаос в Иране как в Сирии, в свое время). По полной будет отдуваться Трамп.
09.04.2026 18:23 Ответить
трамп це гефешний покидьок це культурно. По-іншому кончаний гандон
09.04.2026 17:55 Ответить
Енергійний дурень при владі зробить шкоди більше ніж ціла сітка вражих агентів, шпигунів та терористів.
09.04.2026 17:58 Ответить
павел!
коли нато, хоч раз виконало свою функцію?
нато, це відрижка 60х років.
нато гімняне всрате ні на що не здатне імпотентне збіговисько пєдокуколдів за квотами!
09.04.2026 18:12 Ответить
Ну так если вы без США ничего не можете, то в чем он не прав? А если можете, то шлите его подальше и организовывайтесь без США.
09.04.2026 18:17 Ответить
Мєдвєдєв (Дімон) заявив що Іран має атомну бомбу і вже навіть випробував. І навіть має засоби доставки до Америки, він має супутники. Не треба радіти раніше терміну і хвалитись кожні два дні перемогою як Трамп.
09.04.2026 18:18 Ответить
Після другої світової Єіропа не зробила нічого для власного захисту а сиділа на шиї США, США розуміли це після війни з розбомбленою Європою, але не розуміють через 80 років. От і все. НАТО і близько не наближається до союзів що існували перед другою світовою війною, коли європейські армії існували не на папері
09.04.2026 18:35 Ответить
Ну і після закриття авіпростору для американських літаків, США явно зроблять висновки, а чи взагалі Європа є їх союзником
09.04.2026 18:39 Ответить
для НАТО та ЄС ,не було секретом ,шо трамп кремлівська шістка , на яку є компромат ,за під* філію ...треба було з самого початку не чекати на випробування кремлівських темник , у виконані трампа ...А починати серьозно розробляти тактику захисту ЄС ..
09.04.2026 19:22 Ответить
 
 