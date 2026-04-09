Трамп уже сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем Путин, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.

Авторитет НАТО

Так, по мнению президента Чехии, своими критическими заявлениями Трамп наносит ущерб авторитету НАТО больше, чем это делает диктатор Путин.

"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что НАТО основано на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется", – отметил он.

НАТО является оборонительным альянсом

По словам Певела, критика Трампа не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а "не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".

Он заметил, что европейские союзники "с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".

"Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО", – сказал Павел, назвав это "несправедливым".

