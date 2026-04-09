Трамп уже сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем Путин, - Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Seznam Zpráv.
Авторитет НАТО
Так, по мнению президента Чехии, своими критическими заявлениями Трамп наносит ущерб авторитету НАТО больше, чем это делает диктатор Путин.
"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал Павел.
Он подчеркнул, что НАТО основано на принципах сдерживания и коллективной обороны.
"В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется", – отметил он.
НАТО является оборонительным альянсом
По словам Певела, критика Трампа не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а "не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".
Он заметил, что европейские союзники "с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".
"Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО", – сказал Павел, назвав это "несправедливым".
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Знищено близько 80-85% іранських ППО. Хоча навіть 15-20%, що залишилися, можуть збити бойовий літак. Буває всяке. Але як єдину систему ППО виведено з ладу. Панування у небі беззастережно за союзниками.
Практично повністю знищено залишки ВПС, включаючи військово-транспортну авіацію, яка займалася постачанням проксі-угруповань.
Знищено приблизно 90% іранського військово-морського флоту, лишилися невеликі катери.
Значною мірою знищено або уражено ракетну інфраструктуру, включаючи ключові підземні ракетні бази. Хоча не все. За оцінками, в Ірану залишилося близько тисячі балістичних ракет та до 150 пускових установок. Але частина установок та ракет може бути заблокована у підземних об'єктах, вони можуть їх відкопати. Та поповнити запаси ракет і пускових вже нема чим.
Виведено з ладу 85% нафтохімії, паралізовано роботу газового родовища Південний Парс. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, включаючи не лише військові авіабази, а й міжнародні аеропорти. Знищено декілька автомобільних та залізничних мостів. Це суттєво знижує мобільність внутрішніх силових ресурсів КВІР, підриває цілісність та керованість на всій території.
Значною мірою знищено або вражено військову промисловість: виробництво ракет і безпілотників, підводних човнів та морських БПЛА, виведені з ладу ключові сталеливарні та алюмінієві підприємства. Виробничі ланцюжки у ВПК Ірану зруйновані і на їх відновлення ************ роки і багато грошей. Вражені центри космічних досліджень та розробок, дослідницькі центри, що працюють у рамках ракетної програми, ядерної програми, кібербезпеки, штучного інтелекту.
Знищено виробництво ракетного палива, вибухових речовин, пороху, стрілецької зброї. Загалом ВПС Ізраїлю вразили 90% об'єктів військової промисловості, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних із виробництвом озброєння, що становить загрозу для Ізраїлю. Виробництво балістичних ракет зупинено і до повного відновлення всього виробничого ланцюжка не може бути відновлено.
Ліквідовано майже всю військово-політичну верхівку Ірану, починаючи з верховного лідера і далі за списком: командувач КСІР, командувач Басідж, начальник Генштабу, голова Вищої ради національної безпеки, десятки генералів, верхівка розвідувальних структур, керівництво ракетної, космічної, ядерної програм. Завдано колосальної шкоди кадровому складу КВІР, армії та ВПК.
Це очки союзників.
А тепер проочки Ірану, аятол, КВІР В Ізраїлі 29 загиблих цивільних. Вражені житлові будинки в Ізраїлі, збитки тут оцінюються майже на півмільярда доларів. Виведено з ладу підприємство з виробництва безпілотників для армії. Загалом досить серйозних збитків завдано економіці.
13 загиблих та 365 поранених американських військових. Декілька втрачених літаків.
Серйозні збитки понесла нафтогазова галузь країн Перської затоки. Перекрита Ормузька протока та високі ціни на нафту, завдяки чому в Ірані вважають себе переможцями та ставлять Трампу умови для початку переговорів. Під цейй шумок КВІР захопив владу в Ірані, і поки що не видно, щоб вони були раціональнішими і менш радикальними, ніж богослови-аятоли.
Це дві різні системи підрахунку очок-здобутків у війні. Але у кого вони вагоміші - стане зрозуміло, коли ми побачимо, хто кого продавив у ході переговорів.
