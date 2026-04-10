Если США действительно хотят выйти из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на ЕС, но ему нужны дополнительные страны, - Зелегский

Если Соединенные Штаты действительно задумываются о выходе из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском союзе. Но не в его нынешнем виде.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, сообщает Цензор.НЕТ.

ЕС нужны дополнительные страны

Так, Зеленский отметил, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны.

"Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией", — отметил президент.

По его словам, с этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и крупнейшие сухопутные силы.

Безопасность Европы

Президент подчеркнул, что речь идет не о наступлении, а о безопасности.

"Ведь когда Россия принимает решение иметь армию численностью 2,5 миллиона человек к 2030 году, Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость. Великобритания когда-то была членом Европейского Союза. Есть опасения по поводу сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильна. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот", – добавил он.

