Трамп может сократить американские войска в Европе
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
По информации собеседника, глава государства обсуждает со своими советниками вариант частичного вывода военных из европейских стран с возвращением их в США. В то же время окончательное решение еще не принято, а соответствующие структуры не получали поручений готовить конкретные планы.
- В настоящее время в Европе находится более 80 тысяч американских военнослужащих. Наибольшие контингенты размещены в Германии, Италии, Великобритании и Испании.
Возможное сокращение контингента
По данным источников, в команде президента также обсуждают вариант вывода войск из стран, которые критиковали политику США или не продемонстрировали достаточной поддержки. Речь идет о возможном возвращении части подразделений на территорию Соединенных Штатов без их переброски в другие регионы.
В то же время конкретные параметры такого сокращения пока не определены, в частности не уточняется численность военных, которых это может коснуться.
Реакция союзников и вопрос НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Дональдом Трампом отметил важность НАТО и подчеркнул, что вопрос вывода войск из страны не поднимался. Союзники в Европе внимательно следят за развитием ситуации, поскольку она может повлиять на политику безопасности региона.
"Никакого решения по этому поводу еще не принято, и Пентагону пока не поручали подготовить конкретные планы", — отметил собеседник агентства.
- Ранее Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО, что вызвало беспокойство среди партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль