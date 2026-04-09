Трамп может сократить американские войска в Европе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации собеседника, глава государства обсуждает со своими советниками вариант частичного вывода военных из европейских стран с возвращением их в США. В то же время окончательное решение еще не принято, а соответствующие структуры не получали поручений готовить конкретные планы.

В настоящее время в Европе находится более 80 тысяч американских военнослужащих. Наибольшие контингенты размещены в Германии, Италии, Великобритании и Испании.

Возможное сокращение контингента

По данным источников, в команде президента также обсуждают вариант вывода войск из стран, которые критиковали политику США или не продемонстрировали достаточной поддержки. Речь идет о возможном возвращении части подразделений на территорию Соединенных Штатов без их переброски в другие регионы.

В то же время конкретные параметры такого сокращения пока не определены, в частности не уточняется численность военных, которых это может коснуться.

Реакция союзников и вопрос НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Дональдом Трампом отметил важность НАТО и подчеркнул, что вопрос вывода войск из страны не поднимался. Союзники в Европе внимательно следят за развитием ситуации, поскольку она может повлиять на политику безопасности региона.

"Никакого решения по этому поводу еще не принято, и Пентагону пока не поручали подготовить конкретные планы", — отметил собеседник агентства.

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность выхода США из НАТО, что вызвало беспокойство среди партнеров.

